Společnost Everbot je na českém trhu průkopníkem v oblasti AI, přičemž její konkurenční výhodou je nejen propojení různých AI nástrojů v jedné platformě, ale také znalost lokálního trhu a možnost přímé komunikace se zákazníky. Slovenský i polský trh jsou si blízké jazykem, kulturou i způsobem podnikání. Zájem slovenských zákazníků se navíc projevil ještě před spuštěním plnohodnotné lokalizace služby. Nyní jim společnost nabízí platformu v jejich vlastním jazyce a chce postupně rozvíjet také zákaznickou podporu a obchodní aktivity. „Expanze Everbotu přichází v době rychlého rozšiřování umělé inteligence ve firmách. Podle Eurostatu využívalo v roce 2025 AI technologie 20 % podniků v Evropské unii s alespoň deseti zaměstnanci, oproti 13,5 % v roce 2024. Podíl tak meziročně vzrostl o 6,5 procentního bodu, relativně přibližně o 48 %,“[1] říká Roman Berglowiec, zakladatel Everbotu.
Na Slovensko společnost navazuje po zářijovém vstupu na polský trh. V Polsku již spustila lokalizovanou verzi platformy, buduje místní obchodní tým a připravuje zákaznickou podporu v polštině. Do budoucna plánuje otevřít také fyzickou pobočku v Katovicích. Polsko vnímá jako významný zahraniční trh s potenciálem dalšího růstu. Oba trhy jsou prvními kroky v širší evropské expanzi.
Zásadní růst obratu a další investice
Za rok 2025 dosáhl Everbot obratu přibližně 25 milionů korun. Pro letošní rok očekává 75 až 100 milionů korun, což odpovídá až čtyřnásobku loňského výsledku. Další rozvoj chce opřít o technologické zázemí v Česku i expanzi do zahraničí. Společnost sídlí v Opavě, obchodní zázemí má v Ostravě a rozvíjí tým v Brně. Dalším krokem bude posílení obchodních aktivit v Praze. Do zahraniční expanze plánuje investovat miliony korun, především do lokalizace platformy, marketingu a budování místních obchodních týmů a zákaznické podpory.
Na českém trhu má Everbot více než 60 tisíc registrovaných uživatelů a několik tisíc platících zákazníků. Každý měsíc získává přibližně 200 až 500 nových platících klientů. Zkušenosti z domácího trhu chce využít také při budování pozice v zahraničí. „Naší dlouhodobou ambicí je vybudovat z Everbotu významnou evropskou technologickou společnost v oblasti umělé inteligence. Česká republika je naším výchozím trhem, Polsko pro nás představuje významnou zahraniční příležitost a Slovensko je přirozeným doplněním našeho působení ve střední Evropě. Nechceme pouze přidávat nové země na mapu, ale budovat produkt, který dokážeme efektivně škálovat a který bude zákazníkům přinášet skutečnou hodnotu,“ dodává Roman Berglowiec.
Od AI nástrojů k pracovní platformě pro firmy
Everbot propojuje různé modely a nástroje umělé inteligence v jednom prostředí. Podnikatelům a firmám tak umožňuje využívat AI pro tvorbu textů, grafiky, videí či prezentací, aniž by museli přecházet mezi řadou samostatných služeb. Do budoucna chce společnost platformu rozvíjet také směrem k propojení umělé inteligence s firemními daty a nástroji a k využívání AI agentů, kteří budou schopni vykonávat konkrétní pracovní úkoly. „Chceme, aby Everbot nebyl jen místem, kde firmy používají různé AI modely. Naší ambicí je vytvořit pracovní platformu, která bude podnikatelům a jejich týmům pomáhat reálně vykonávat práci, šetřit čas a zvyšovat produktivitu. Polsko a Slovensko jsou důležitými kroky k tomu, abychom tento model dokázali škálovat mezinárodně,“ uzavírá Roman Berglowiec.
Největší česká AI multiplatforma Everbot integruje přes 80 předních světových AI modelů. Svým uživatelům nabízí přístup k nejnovějším jazykovým modelům i generativním technologiím pod jedním přihlášením, s jednotným rozhraním a platebním systémem. V letošním roce ambiciózně cílí na zahraniční trhy.
[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251211-2
Zdroj: Everbot
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60219.