Český export ze dřeva se posouvá k vyšší přidané hodnotě

Autor:
  9:09
Sledovat Metro na Googlu

Praha 11. července 2026 (PROTEXT) - České dřevo dlouhodobě opouští republiku především jako nezpracovaná surovina. Dnes se začíná prosazovat jiný model: místo kulatiny nebo neopracovaného řeziva míří na zahraniční trhy hotové prefabrikované konstrukční prvky a technická řešení s výrazně vyšší přidanou hodnotou. Tento posun není důležitý pouze pro lesnictví nebo dřevozpracující průmysl. Stává se součástí širší debaty o konkurenceschopnosti české ekonomiky, průmyslové politice a budoucnosti stavebnictví.

Významný signál zazněl i na letošním Setkání lídrů českého stavebnictví, které uspořádala společnost CEEC Research ve Španělském sále Pražského hradu. Premiér Andrej Babiš zde podpořil větší využívání dřeva při výstavbě bytů pro veřejný sektor. „Máme různé projekty, kde bychom skutečně mohli bytové domy pro sestřičky nebo vojáky stavět například ze dřeva. Jsou tady firmy, které to postaví za 8 až 9 měsíců,“ potvrdil premiér.

Jeho výrok odráží změnu pohledu na využití domácí suroviny a na její ekonomický potenciál. Dřevo totiž představuje jedinou skutečně obnovitelnou stavební surovinu, kterou má Česká republika ve významném množství k dispozici. Na to upozorňuje také Aleš Erber z České zemědělské univerzity. „Je to jasný signál vlády a samotného pana premiéra, že stavět ze dřeva bere jako alternativu vůči tradičním materiálům a bere tento trend výstavby vážně,“ říká Erber. Podle něj nejde o nahodilé rozhodnutí, ale o krok, který navazuje na státní strategie pro dřevo, a hlavně pak na Hospodářskou strategii 2.0. státu, kde dřevo hraje významnou roli. „Politika nakládání s dřevní surovinou nastavila jasné směrování státu k využívání dřeva jako jediné obnovitelné a pro stát strategické suroviny,“ dodává v širších souvislostech.

Od komodity k průmyslovému produktu

Z ekonomického pohledu je jistě podstatné, že hodnota dřeva nevzniká v lese, ale až v jeho dalším zpracování. Právě zde se rozhoduje, zda země exportuje komoditu s nízkou marží, nebo finální produkt schopný obstát na vysoce konkurenčních zahraničních trzích.

Zatímco vývoz nezpracovaného dřeva přináší omezený ekonomický efekt, výroba konstrukčních systémů, prefabrikovaných stavebních dílců nebo kompletních řešení pro moderní výstavbu vytváří pracovní místa, podporuje investice do technologií a zvyšuje exportní výkonnost českého průmyslu. Příkladem tohoto trendu jsou výrobci systémů z masivního dřeva, jako např. AGROP NOVA, Vesper Homes, NEMA, Haas Fertigbau nebo DMC GROUP. Jejich produkce ukazuje, že české dřevo může být základem pro produkty s vysokou technologickou úrovní a výrazně vyšší přidanou hodnotou, než jakou představuje samotná surovina.

Dřevostavby jako součást řešení bytové krize

Debata o dřevostavbách navíc přichází v době, kdy české stavebnictví hledá cesty k rychlejší a efektivnější výstavbě. Na stejném setkání zazněla opakovaná kritika zdlouhavých povolovacích procesů, nedostatku pracovníků i rostoucích cen stavebních prací. Právě moderní dřevostavby mohou část těchto problémů zmírnit díky vysoké míře prefabrikace a kratší době realizace. Také proto premiér během diskuse zdůraznil: „Chceme stavět a já hlavně chci, abychom stavěli rychle.“ Rychlost výstavby ze dřeva přitom není pouze technickou výhodou. V prostředí rostoucích nákladů představuje ekonomický faktor, který může rozhodovat o návratnosti projektů i dostupnosti bydlení.

Velký potenciál dřevostaveb vidí nejen v komerčním ale i veřejném sektoru Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a. s.. „V zahraničí dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem o využití dřeva v těchto segmentech a jsem přesvědčen, že během pár let se to výrazněji promítne i do České republiky. Jsem velkým zastáncem prefabrikace, která dřevu přináší významnou přidanou hodnotu v podobě vyšší kvality provedení, přesnosti výroby, rychlejší výstavby a lepší kontroly nad celým procesem realizace. Budoucnost stavebnictví spočívá v kombinaci kvalitní prefabrikace a hybridních konstrukcí, které dokážou efektivně propojit výhody dřeva s vlastnostmi dalších stavebních materiálů. Právě tímto směrem se ubírá i naše firemní strategie,“ doplňuje.

Strategická příležitost pro českou ekonomiku

Z pohledu české ekonomiky není otázkou pouze to, z čeho budeme stavět. Důležitější je, jakou část hodnotového řetězce si dokážeme ponechat doma. Pokud by domácí dřevo končilo v zahraničí jen jako surovina, zmizela by pravděpodobně většina přidané hodnoty mimo Českou republiku. Pokud se však promění v konstrukční systémy, stavební technologie a exportní produkty, vytváří příležitost pro růst domácího průmyslu, zaměstnanosti i daňových příjmů.

„U dřeva se ukazuje stejný problém jako u řady jiných českých surovin: největší ekonomická hodnota nevzniká při těžbě, ale až ve zpracování, technologii a exportu finálního řešení. Pokud Česká republika vyváží kulatinu, prodává komoditu. Pokud vyváží konstrukční systémy, prefabrikované dílce nebo celé stavební technologie, vyváží práci, know-how a marži. V době, kdy ceny dřeva znovu rostou a tlak na rychlou výstavbu sílí, je to pro českou ekonomiku strategická příležitost,“ říká hlavní ekonom Argos Capital.

Právě v tom spočívá význam současné debaty o dřevostavbách. Nejde pouze o architekturu, ekologii nebo rychlost výstavby. Jde o to, zda bude Česká republika nadále vyvážet především dřevo, nebo zda bude stále více vyvážet know-how, technologie a přidanou hodnotu.

Zdroj: LvM 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí

Nadace Tomáše Bati přišla kvůli požáru 34. budovy o tisíce výtisků knih s...

Pátý den po vypuknutí požáru skladové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dávají firmy dohromady nové obchodní plány a krizová řešení. Výrobce obuvi Vasky chce navýšit výrobu alespoň...

13. července 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

O bezplatné obědy pro děti je stále větší zájem, dotace nemusejí stačit

Ilustrační snímek

Bezplatné školní stravování míří do dalšího ročníku. O obědy pro děti v nouzi pro školní rok 2026/2027 krajský úřad požádalo 179 škol a školských zařízení. Celková částka, o kterou žádají, čítá téměř...

13. července 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Do velkého sálu brněnského kina Art se v úterý vrátí filmoví fanoušci

ilustrační snímek

Velký sál brněnského kina Art se v úterý po tříměsíční rekonstrukci vrátí do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba šest milionů...

13. července 2026  16:25

Asociace vodní turistiky podala podnět kvůli jezům na dolním toku Sázavy

ilustrační snímek

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) podala podnět k černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec na dolním toku Sázavy. Podle...

13. července 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie posílí při nadcházejícím metalovém festivalu ve Vizovicích hlídky

ilustrační snímek

Desítky policistů budou dohlížet na pořádek a bezpečnost při hudebním festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích na Zlínsku začne ve čtvrtek 16. července a...

13. července 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Ženu vylekala u domu v Přerově uprchlá bílá krajta. Strážníci ji vrátili chovateli

Přerovští strážníci odchytli u jednoho z tamních domů krajtu královskou, které...

Další odchyt exotického zvířete si na své konto připsali strážníci z Přerova. Na jejich operační středisko rozrušená žena nahlásila, že u jednoho z tamních domů se plazí obrovský had. Po příjezdu na...

13. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Místo luxusu pro chrty moderní stadion. Závodiště v Motole čeká velká proměna

Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí...

Konec jednoho snu. Před třinácti lety se v Motole slavnostně otevřelo nejluxusnější chrtí závodiště kontinentální Evropy. Psí sprintérští šampioni se mohli těšit na měkké ručníky, vonné oleje a...

13. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Umělecká škola, divadlo a mezi nimi náměstí. Vrchlabí postaví kampus za 300 milionů

Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kampusu

Do investice za 300 milionů korun se letos pustí Vrchlabí. Ze starého městského kina bude divadlo a vedle vyroste základní umělecká škola. Mezi ní a divadlem vznikne nové náměstí. Soustředění většiny...

13. července 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Horor v žaludku z třešní a vody? Pravda o mýtech, kterými nás děsily babičky

Po třešních se vám bude dobře spát. Jen na ně moc nepijte!

Léto je v plném proudu a s ním i sezona, kdy se naše stravování mění v jeden velký festival improvizace. Ráno se na chalupě nacpeme třešněmi přímo ze stromu, odpoledne zaženeme horko nanukem a večer...

13. července 2026  17:06

InterSucho: Půdní sucho už je na téměř polovině území ČR extrémní

ilustrační snímek

Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu InterSucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny AV ČR -...

13. července 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

InterSucho: Půdní sucho už je na téměř polovině území ČR extrémní

ilustrační snímek

Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu InterSucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny AV ČR -...

13. července 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Asociace vodní turistiky podala podnět kvůli jezům na dolním toku Sázavy

ilustrační snímek

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) podala podnět k černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec na dolním toku Sázavy. Podle...

13. července 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.