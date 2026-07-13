Český export ze dřeva se posouvá k vyšší přidané hodnotě

Významný signál zazněl i na letošním Setkání lídrů českého stavebnictví, které uspořádala společnost CEEC Research ve Španělském sále Pražského hradu. Premiér Andrej Babiš zde podpořil větší využívání dřeva při výstavbě bytů pro veřejný sektor. „Máme různé projekty, kde bychom skutečně mohli bytové domy pro sestřičky nebo vojáky stavět například ze dřeva. Jsou tady firmy, které to postaví za 8 až 9 měsíců,“ potvrdil premiér.
Jeho výrok odráží změnu pohledu na využití domácí suroviny a na její ekonomický potenciál. Dřevo totiž představuje jedinou skutečně obnovitelnou stavební surovinu, kterou má Česká republika ve významném množství k dispozici. Na to upozorňuje také Aleš Erber z České zemědělské univerzity. „Je to jasný signál vlády a samotného pana premiéra, že stavět ze dřeva bere jako alternativu vůči tradičním materiálům a bere tento trend výstavby vážně,“ říká Erber. Podle něj nejde o nahodilé rozhodnutí, ale o krok, který navazuje na státní strategie pro dřevo, a hlavně pak na Hospodářskou strategii 2.0. státu, kde dřevo hraje významnou roli. „Politika nakládání s dřevní surovinou nastavila jasné směrování státu k využívání dřeva jako jediné obnovitelné a pro stát strategické suroviny,“ dodává v širších souvislostech.
Od komodity k průmyslovému produktu
Z ekonomického pohledu je jistě podstatné, že hodnota dřeva nevzniká v lese, ale až v jeho dalším zpracování. Právě zde se rozhoduje, zda země exportuje komoditu s nízkou marží, nebo finální produkt schopný obstát na vysoce konkurenčních zahraničních trzích.
Zatímco vývoz nezpracovaného dřeva přináší omezený ekonomický efekt, výroba konstrukčních systémů, prefabrikovaných stavebních dílců nebo kompletních řešení pro moderní výstavbu vytváří pracovní místa, podporuje investice do technologií a zvyšuje exportní výkonnost českého průmyslu. Příkladem tohoto trendu jsou výrobci systémů z masivního dřeva, jako např. AGROP NOVA, Vesper Homes, NEMA, Haas Fertigbau nebo DMC GROUP. Jejich produkce ukazuje, že české dřevo může být základem pro produkty s vysokou technologickou úrovní a výrazně vyšší přidanou hodnotou, než jakou představuje samotná surovina.
Dřevostavby jako součást řešení bytové krize
Debata o dřevostavbách navíc přichází v době, kdy české stavebnictví hledá cesty k rychlejší a efektivnější výstavbě. Na stejném setkání zazněla opakovaná kritika zdlouhavých povolovacích procesů, nedostatku pracovníků i rostoucích cen stavebních prací. Právě moderní dřevostavby mohou část těchto problémů zmírnit díky vysoké míře prefabrikace a kratší době realizace. Také proto premiér během diskuse zdůraznil: „Chceme stavět a já hlavně chci, abychom stavěli rychle.“ Rychlost výstavby ze dřeva přitom není pouze technickou výhodou. V prostředí rostoucích nákladů představuje ekonomický faktor, který může rozhodovat o návratnosti projektů i dostupnosti bydlení.
Velký potenciál dřevostaveb vidí nejen v komerčním ale i veřejném sektoru Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a. s.. „V zahraničí dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem o využití dřeva v těchto segmentech a jsem přesvědčen, že během pár let se to výrazněji promítne i do České republiky. Jsem velkým zastáncem prefabrikace, která dřevu přináší významnou přidanou hodnotu v podobě vyšší kvality provedení, přesnosti výroby, rychlejší výstavby a lepší kontroly nad celým procesem realizace. Budoucnost stavebnictví spočívá v kombinaci kvalitní prefabrikace a hybridních konstrukcí, které dokážou efektivně propojit výhody dřeva s vlastnostmi dalších stavebních materiálů. Právě tímto směrem se ubírá i naše firemní strategie,“ doplňuje.
Strategická příležitost pro českou ekonomiku
Z pohledu české ekonomiky není otázkou pouze to, z čeho budeme stavět. Důležitější je, jakou část hodnotového řetězce si dokážeme ponechat doma. Pokud by domácí dřevo končilo v zahraničí jen jako surovina, zmizela by pravděpodobně většina přidané hodnoty mimo Českou republiku. Pokud se však promění v konstrukční systémy, stavební technologie a exportní produkty, vytváří příležitost pro růst domácího průmyslu, zaměstnanosti i daňových příjmů.
„U dřeva se ukazuje stejný problém jako u řady jiných českých surovin: největší ekonomická hodnota nevzniká při těžbě, ale až ve zpracování, technologii a exportu finálního řešení. Pokud Česká republika vyváží kulatinu, prodává komoditu. Pokud vyváží konstrukční systémy, prefabrikované dílce nebo celé stavební technologie, vyváží práci, know-how a marži. V době, kdy ceny dřeva znovu rostou a tlak na rychlou výstavbu sílí, je to pro českou ekonomiku strategická příležitost,“ říká hlavní ekonom Argos Capital.
Právě v tom spočívá význam současné debaty o dřevostavbách. Nejde pouze o architekturu, ekologii nebo rychlost výstavby. Jde o to, zda bude Česká republika nadále vyvážet především dřevo, nebo zda bude stále více vyvážet know-how, technologie a přidanou hodnotu.
Zdroj: LvM
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