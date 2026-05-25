Český FaceUp ohlašuje další investici, 110 milionů Kč použije na rozvoj produktu

Na rozdíl od nástrojů sloužících primárně ke splnění regulatorních požadavků, FaceUp (dříve NNTB – Nenech to být) zaznamenává vysokou míru reálného využití uvnitř organizací. Platforma kombinuje bezpečné upozorňování na rizika a problémy, ochranu whistleblowerů, AI etickou linku, interní vyšetřování, řešení obdržených podnětů a dotazníkové nástroje do jednoho systému. Firmám tak pomáhá zachytit podvody, porušování předpisů i závažné mezilidské problémy dřív, než přerostou v právní spory, finanční ztráty nebo poškození dobrého jména.
FaceUpu důvěřuje přes 3 600 organizací ve více než 70 zemích světa, včetně globálních korporací jako Mercedes-Benz, Heineken, Sephora, Zendesk či KFC. Systém aktuálně chrání přes jeden a půl milionu zaměstnanců i studentů a pomohl zpracovat více než 44 000 podnětů. Ty se týkaly jak interních podvodů a porušování předpisů, tak závažných mezilidských problémů, jako jsou šikana nebo sexuální obtěžování na pracovišti či ve škole.
Investiční kolo vedl chorvatský fond Fil Rouge Capital za účasti JIC Ventures, Venture to Future Fund a Gi21 Capital. Výrazně se zapojili i stávající investoři Jiří Hlavenka, Tilia Impact Ventures (s podporou fondu InvestEU) a Reflex Capital spolu se skupinou andělských investorů a zaměstnanců. Aktuální kolo Series A je v pořadí již třetí investicí do společnosti, přičemž celková částka se vyšplhala na 9 milionů dolarů, přibližně 210 milionů Kč. Valuace rychle rostoucího startupu, v jehož čele stojí dvaceti šestiletý Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm, se tímto kolem vyšplhala nad půl miliardy korun.
Investice Series A ve výši 5 milionů dolarů bude sloužit k dalšímu rozvoji platformy FaceUp, která již dnes působí globálně a konkuruje zavedeným GRC leaderům. Nové prostředky podpoří rozvoj systému v komplexní modulární a bezpečný celek, který pokryje celou agendu ethics & compliance manažerů. Společnost se dále zaměří na posílení pozice v segmentu velkých korporací a akceleraci růstu na trzích v USA a UAE, kde poptávka po moderních compliance platformách roste nejrychleji.
„FaceUp řeší palčivou potřebu v oblasti compliance a správy společností – a to produktem, který je škálovatelný a vysoce relevantní napříč trhy. Tým prokázal silnou exekuci: z jednoho úzkého případu užití vybudoval globální SaaS platformu s jasným product-market fitem. Těší nás, že je můžeme podpořit na cestě k dalšímu mezinárodnímu růstu a rozvoji jejich produktu,“ uvádí za hlavního investora Roger Blott, zakládající partner Fil Rouge Capital.
„Většina produktů v tomto odvětví pomáhá splnit regulatorní požadavky, ale chybí jim reálné využití a přidaná hodnota pro business. FaceUp se v organizacích aktivně využívá, což vytváří dlouhodobou hodnotu a v konečném důsledku rozhodne o tom, kdo v této kategorii zvítězí," vysvětluje zapojení fondu Venture to Future Fund Miriama Hanout, manažerka investic a členka správní rady.
„Není mnoho českých firem, které se v těžkém B2B SaaSu dokázaly prosadit globálně. FaceUp takovou firmou je, prodává úspěšně v desítkách zemí, na všech kontinentech. Dokazuje navíc, že SaaS není mrtvý, jak se někdy uvádí. V citlivém odvětví, ve kterém působí, se totiž zákazníci potřebují opřít nejen o samotný produkt, ale hlavně o spolehlivého partnera s dobrou reputací a prvotřídním zabezpečením dat. Proto jsem se rozhodl zúčastnit se investice i v tomto kole,” vysvětluje investor Jiří Hlavenka, který už FaceUp spolu se Scio v minulosti podpořil.
Radim Kocourek, managing partner JIC Ventures, dodává: „S Honzou a týmem FaceUp spolupracujeme od samých začátků – ze studentského projektu na JICu vybudovali jednu z nejrychleji rostoucích technologických firem v Česku s přítomností ve více než 70 zemích. FaceUp dnes nabízí nejlepší řešení pro bezpečné oznamování neetického jednání a firemní compliance na trhu. Potenciál firmy do dalších let je mimořádný.”
„FaceUp dokázal proměnit oblast compliance z pouhého zaškrtávání políček v proaktivní systém využívající umělou inteligenci v reálném čase. Jejich inovativní přístup s naší investiční strategií v Gi21 Capital dokonale koresponduje. Jsme hrdí na to, že můžeme Honzu a jeho tým podporovat v globálním rozšiřování jejich klíčové infrastruktury, která přispívá k vytváření bezpečnějších a etičtějších pracovišť,” zapojuje se Damir Špoljarič, Managing Partner, Gi21 Capital.
Jan Sláma, spoluzakladatel & CEO FaceUpu uzavírá: „Mám z této investice obrovskou radost. Umožní nám růst ještě rychleji směrem k naší vizi: stát se předním světovým řešením pro etická a bezpečná pracoviště. Pomůže nám nejen zvýšit naše ARR, rozšířit tým a posílit produkt, ale především podpořit ještě více organizací po celém světě v posilování důvěry, etiky a integrity, zatímco efektivně chrání svou pověst, zaměstnance či studenty, finance a kulturu.“
O FaceUpu
FaceUp je český technologický startup založený Janem Slámou, Davidem Špunarem a Pavlem Ihmem. V roce 2017 vznikla školní nezisková verze jeho produktu NNTB zaměřená na boj proti šikaně, o tři roky později se spustila komerční varianta určená pro firmy po celém světě, kterým pomáhá plnit požadavky v oblasti whistleblowingu, compliance a budovat etickou firemní kulturu. Platformu v současnosti využívá více než 3 600 organizací z celého světa. Zakladatelé za své projekty v oblasti sociálního podnikání získali řadu ocenění, nejnověji titul Začínajícího podnikatele roku 2025 od EY, druhé místo mezi českými a čtvrté mezi středoevropskými firmami v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 2025 nebo Deloitte Impact Star v roce 2024. V roce 2024 získal FaceUp investici 70 milionů korun na podporu další expanze v roce 2026 následovala investice přesahující 110 milionů korun.
