Český FLOWBOX zařazen do prestižního reportu Gartner: Globální úspěch české firmy v oblasti energetiky

FLOWBOX je nástroj energetické inteligence, který pomáhá v budovách napříč sektory řídit a optimalizovat spotřebu energií. Zařazení do reportu Gartner Market Guide je pro českou společnost z Vestce u Prahy významným milníkem, který potvrzuje její pozici mezi globálními lídry v energetickém managementu. Gartner ve svém reportu vyzdvihuje technologickou vyspělost, inovativní přístup FLOWBOXu k optimalizaci spotřeby energie a podpoře udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy.

Market Guide pro rok 2024, který vytvořili analytici Lauren Wheatley a Lloyd Jones, nabízí detailní přehled o vývoji trhu s EMOS řešeními. Tyto systémy umožňují podnikům a budovám sledovat, ale hlavně snižovat rizika spojená s přerušením dodávek, minimalizovat celkové náklady, optimalizovat a řídit spotřebu energií. To vše za splnění stále náročnějších požadavků na udržitelnost a regulace.

FLOWBOX ohromil svou energetickou inteligencí

Jedním z klíčových bodů, které Gartner v EMOS reportu zdůrazňuje, je rostoucí význam prediktivní analýzy v reálném čase. S kolísajícími cenami energií a rostoucími nároky na udržitelnost spoléhají firmy na systémy, které dokážou předpovídat spotřebu energií a optimalizovat výkon napříč více lokalitami. FLOWBOX EMOS integruje tyto pokročilé prediktivní funkce, což uživatelům umožňuje proaktivně řídit spotřebu energie, snižovat náklady na poptávku ve špičkách, reagovat na externí vlivy a zlepšovat celkovou provozní efektivitu.

Real deal pro moderní energetiku

„Zařazení do Gartner Market Guide je pro FLOWBOX mimořádným úspěchem a potvrzuje naši vizi přinášet inovativní řešení energetického managementu. Povedlo se nám to, a teď celý svět ví, že v České republice je firma, která může nabídnout funkční nástroj energetické inteligence pro globální trh,“ řekl Pavel Heczko, CEO společnosti FLOWBOX. „V době, kdy společnosti čelí nebývalým energetickým výzvám, jsme hrdí na to, že nabízíme FLOWBOX, který mimo jiné přispívá k celosvětovým udržitelným snahám.“

FLOWBOX sbírá ocenění doma i ve světě

FLOWBOX patří mezi lídry v oblasti technologií pro energetický management. Najít ho můžete například i ve sportovní hale v Řevnicích, která se stala Stavbou roku Středočeského kraje pro rok 2024. Letos byl FLOWBOX uveden také v Gartner Hype Cycle reportech, kde jsou EMOS systémy označovány za nastupující trend a pojem, kterému by společnosti po celém světě měly věnovat zvýšenou pozornost.

FLOWBOX není green deal, je to real deal, který pomáhá odvětvím – od průmyslu, přes real-estate až po smart city – čelit výzvám moderní energetiky.

„Energetická účinnost je sama o sobě zdrojem energie, nevyčerpatelným a dostupným všude.“ — Michiel Rijsberman, člen Provinční rady Flevolandu, Nizozemsko

O FLOWBOXu:

FLOWBOX je český poskytovatel řešení pro správu energií, specializující se na pokročilé autonomní systémy, které umožňují podnikům monitorovat, řídit a optimalizovat spotřebu energií a komodit. Jeho platforma FLOWBOX EMOS je navržena tak, aby poskytovala reálná data, zlepšovala provozní efektivitu a podporovala cíle udržitelnosti pro klienty napříč různými odvětvími. Jedná se o unikátní řešení energetické inteligence, oceňované po celém světě.

