Český fond Luminova Ventures otevírá investorům přístup k dual-use technologiím pro obranu a byznys

Zatímco strategická debata o bezpečnosti Evropy sílí, financování inovací v této oblasti dlouhodobě zaostává. Právě fondová struktura představuje funkční a regulatorně kompatibilní cestu, jak tyto investice realizovat – a současně umožnit investorům podílet se na růstu technologií, které mají reálný společenský a ekonomický dopad.
Investice, které Evropa potřebuje
Podle European Defence Agency dosáhly výdaje na obranu v Evropské unii v roce 2024 přibližně 343 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o 19 % a zhruba 1,9 % HDP EU.
Ještě dynamičtěji rostou samotné investice do obranných kapacit, výzkumu a vývoje. European Commission uvádí, že investice do obranných technologií v EU v roce 2024 meziročně vzrostly o 42 %, přičemž další výrazný růst se očekává i v následujícím období.
„Evropa dnes stojí před zásadní otázkou: jak rychle dokáže přetavit politická rozhodnutí o bezpečnosti do konkrétních technologických schopností. Bez kapitálu to ale nepůjde,“ říká Olga Chabr Grillová, General Partner fondu Luminova Ventures.
Dual-use technologie: obrana i ekonomika
Luminova Ventures se zaměřuje na dual-use technologie, tedy řešení, která mají bezpečnostní a obranné využití, ale zároveň nacházejí uplatnění i v komerčním sektoru – například v oblasti dat, kybernetické bezpečnosti, pokročilé analytiky, AI nebo postkvantové kryptografie.
„Dual-use není kompromis. Je to způsob, jak budovat technologie, které jsou životaschopné, škálovatelné a zároveň strategicky důležité,“ doplňuje Jan Balatka, General Partner odpovědný za oblast technologií a AI.
Český fond s mezinárodním dosahem
Fond Luminova Ventures má český původ, ale globální ambici. Stojí za ním vyvážený tým General Partners, který kombinuje zkušenosti z oblasti privátního kapitálu, obrany, byznysu, škálování firem a technologií.
Tým doplňuje mezinárodní Advisory Board složený z bývalých generálů a seniorních lídrů obranného sektoru, což fondu umožňuje propojit technologické inovace s reálnými potřebami bezpečnostních institucí.
„Naší výhodou je kombinace tří světů – kapitálu, obrany a technologií. V českém prostředí je to stále výjimečné, ale právě to je dnes potřeba,“ říká Lukáš Šebesta, General Partner se zaměřením na obranný sektor.
Od myšlenek k realizaci
Luminova Ventures již pracuje s předvybraným portfoliem technologických společností a aktivně buduje mezinárodní investiční strategii napříč Evropou, Izraelem a Spojenými státy.
Cílem fondu je identifikovat a podpořit technologie v ranějších fázích, které mají potenciál stát se klíčovými stavebními kameny budoucí bezpečnostní infrastruktury, a zároveň na základě dat Semantic Visions identifikovat nové trendy a signály trhu.
.„Skutečná hodnota nevzniká v prototypu, ale ve chvíli, kdy se technologie stane průmyslovým standardem. Právě na tuto fázi se zaměřujeme,“ uvádí Diana Rádl Rogerová, General Partner odpovědná za byznys a škálování.
O fondu Luminova Ventures
Luminova Ventures je český venture kapitálový fond, založený v Lucembursku, zaměřený na dual-use a deep-tech technologie v oblasti obrany, bezpečnosti a digitální odolnosti. Fond propojuje kapitál, technologickou expertizu a strategické know-how s cílem podporovat inovace, které posilují bezpečnost Evropy a zároveň vytvářejí dlouhodobou ekonomickou hodnotu.
Zdroj: Luminova Ventures