Český fond Luminova Ventures otevírá investorům přístup k dual-use technologiím pro obranu a byznys

Autor:
  9:07
Praha 21. ledna 2026 (PROTEXT) - V České republice vzniká nový investiční fond Luminova Ventures, který se zaměřuje na podporu dual-use a deep-tech technologií v oblasti obrany, bezpečnosti a odolnosti společnosti. Fond je nově otevřený investorům a reaguje na zásadní mezeru na evropském trhu: nedostatek kapitálu pro technologické firmy působící v obranném a bezpečnostním sektoru, které jsou často odmítány tradičními bankami a finančními institucemi.

Zatímco strategická debata o bezpečnosti Evropy sílí, financování inovací v této oblasti dlouhodobě zaostává. Právě fondová struktura představuje funkční a regulatorně kompatibilní cestu, jak tyto investice realizovat – a současně umožnit investorům podílet se na růstu technologií, které mají reálný společenský a ekonomický dopad.

Investice, které Evropa potřebuje

Podle European Defence Agency dosáhly výdaje na obranu v Evropské unii v roce 2024 přibližně 343 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o 19 % a zhruba 1,9 % HDP EU.
Ještě dynamičtěji rostou samotné investice do obranných kapacit, výzkumu a vývoje. European Commission uvádí, že investice do obranných technologií v EU v roce 2024 meziročně vzrostly o 42 %, přičemž další výrazný růst se očekává i v následujícím období.

„Evropa dnes stojí před zásadní otázkou: jak rychle dokáže přetavit politická rozhodnutí o bezpečnosti do konkrétních technologických schopností. Bez kapitálu to ale nepůjde,“ říká Olga Chabr Grillová, General Partner fondu Luminova Ventures.

Dual-use technologie: obrana i ekonomika

Luminova Ventures se zaměřuje na dual-use technologie, tedy řešení, která mají bezpečnostní a obranné využití, ale zároveň nacházejí uplatnění i v komerčním sektoru – například v oblasti dat, kybernetické bezpečnosti, pokročilé analytiky, AI nebo postkvantové kryptografie.

„Dual-use není kompromis. Je to způsob, jak budovat technologie, které jsou životaschopné, škálovatelné a zároveň strategicky důležité,“ doplňuje Jan Balatka, General Partner odpovědný za oblast technologií a AI.

Český fond s mezinárodním dosahem

Fond Luminova Ventures má český původ, ale globální ambici. Stojí za ním vyvážený tým General Partners, který kombinuje zkušenosti z oblasti privátního kapitálu, obrany, byznysu, škálování firem a technologií.
Tým doplňuje mezinárodní Advisory Board složený z bývalých generálů a seniorních lídrů obranného sektoru, což fondu umožňuje propojit technologické inovace s reálnými potřebami bezpečnostních institucí.

„Naší výhodou je kombinace tří světů – kapitálu, obrany a technologií. V českém prostředí je to stále výjimečné, ale právě to je dnes potřeba,“ říká Lukáš Šebesta, General Partner se zaměřením na obranný sektor.

Od myšlenek k realizaci

Luminova Ventures již pracuje s předvybraným portfoliem technologických společností a aktivně buduje mezinárodní investiční strategii napříč Evropou, Izraelem a Spojenými státy.
Cílem fondu je identifikovat a podpořit technologie v ranějších fázích, které mají potenciál stát se klíčovými stavebními kameny budoucí bezpečnostní infrastruktury, a zároveň na základě dat Semantic Visions identifikovat nové trendy a signály trhu.

.„Skutečná hodnota nevzniká v prototypu, ale ve chvíli, kdy se technologie stane průmyslovým standardem. Právě na tuto fázi se zaměřujeme,“ uvádí Diana Rádl Rogerová, General Partner odpovědná za byznys a škálování.

 

O fondu Luminova Ventures

Luminova Ventures je český venture kapitálový fond, založený v Lucembursku, zaměřený na dual-use a deep-tech technologie v oblasti obrany, bezpečnosti a digitální odolnosti. Fond propojuje kapitál, technologickou expertizu a strategické know-how s cílem podporovat inovace, které posilují bezpečnost Evropy a zároveň vytvářejí dlouhodobou ekonomickou hodnotu.


www.luminovaventures.com 

 

 

Zdroj: Luminova Ventures

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Uklouzaný led i změněné trasy. Musheři vyrazili za svitu pochodní na hřebeny hor

Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)

V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi...

21. ledna 2026  10:32

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:30

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Dvorecký most dnes čeká klíčový test. Jeho otevření se ale opět posunulo

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, dnes čekají důležité zatěžovací zkoušky. Metropole ho staví od září 2022 a podle aktuálních informací by se měl veřejnosti otevřít v dubnu. Ještě v...

21. ledna 2026  10:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravští záchranáři za loňský rok evidují 116.764 výjezdů, dosud nejvíc

ilustrační snímek

Jihomoravští záchranáři evidují za loňský rok 116.764 výjezdů, je to nejvíc v historii. Důvodem je nejen stárnutí populace, ale také to, že záchranáři často...

21. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Fujifilm představil instax mini Evo Cinema™ - hybridní instantní fotoaparát 3 v 1

21. ledna 2026  10:12

Ředitelství vodních cest chce veřejný přístav na Labi vlevo, navzdory studii i hluku

Obnovení provozu opravené lodě Arnošt.

Pokud stát prodlouží vodní cestu po Labi z Chvaletic až do Pardubic, nový veřejný přístav v krajském městě by vznikl na levém břehu. Předpokládá to vedení Ředitelství vodních cest. Ve hře jsou ale...

21. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi...

21. ledna 2026  10:02

Požár stavení na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun

PoĹľĂˇr stavenĂ­ na ÄŚeskobudÄ›jovicku zpĹŻsobil Ĺˇkodu za nÄ›kolik milionĹŻ korun

Požár stavení u Lišova na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun. Objekt začal hořet v úterý před 22:00, hasiči na místě stále zasahují....

21. ledna 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v Hliništi na Prachaticku, kde naměřili minus 23,6 stupně Celsia. Na ostatních...

21. ledna 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem se protáhne

21. ledna 2026  9:44

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.