Český gamechanger: Guardexy chrání fotovoltaiky před riziky čínských technologií

„Monitoring nám každých deset vteřin ukazuje, co se přes síť děje. Neznámé povely okamžitě blokuje. Jsem přesvědčen, že data našich pěti obecních fotovoltaik máme opravdu pod kontrolou,“ říká starosta Zbyněk Slezák.
Hrozba, kterou máme doma všichni
Robotický vysavač přesně ví, kde máte gauč. Chytrá televize sleduje, kdy jste doma. A váš router mluví s adresami, o kterých jste nikdy neslyšeli.
Podobně fungují i fotovoltaické střídače. Nepřetržitě posílají data do vzdálených cloudů — a většina těchto zařízení pochází z Číny.
Samotná země původu není problém… dokud někdo nezačne data sbírat, ukládat nebo analyzovat. A pokud nezačne opačným směrem do střídačů posílat nevyžádané povely. A právě to je riziko, které u domácích, firemních i obecních fotovoltaik zůstávalo dlouho mimo pozornost.
„Sám jsem byl v šoku, když jsem si uvědomil, co všechno o nás výrobci díky datům ze střídače vědí. A pokud taková data jsou k dispozici, může se k nim dostat bez funkční ochrany kdokoliv,“ dodáva starosta Slezák.
Čínské technologie: neoddiskutovatelná realita
V solární energetice jsou čínské komponenty standardem. V Evropě je používá přes 90 % instalací. Německo připravuje miliardové kompenzace na výměnu technologií od čínských výrobců. Evropská komise i regulační úřady otevřeně apelují na prevenci. NÚKIB před střídači čínské výroby varuje už roky a univerzity na základě jeho doporučení ukončily s některými výrobci spolupráci.
Plošná náhrada by ale znamenala miliardové dopady — shodují se distributoři i oborové asociace. Zákaz čínských střídačů by byl pro evropský trh bolestivý a pomalý.
Evropa tedy stojí před jednoduchou otázkou: zákazy, nebo chytrá ochrana a prevence? Reálnější i levnější je druhá cesta.
České řešení pro evropský problém
„Čínské technologie tu jsou a budou. Klíč je v ochraně, ne v zákazu. Stejně jako si chráníte notebook antivirem, potřebujete firewall i pro svou fotovoltaiku,“ říká Martin Novák, technický ředitel společnosti SOLSOL, která Guardexy vyvinula.
Guardexy přináší první řešení svého druhu v EU — vyvíjené v Česku, bez závislosti na zahraničních cloudech a bez odchozích dat mimo Evropu. Vytváří bezpečnostní bránu mezi střídačem a internetem. Nepřetržitě sleduje provoz, vyhodnocuje anomálie a blokuje podezřelé požadavky.
Chrání tak elektrárnu i síť před útoky, které mohou vést až k ovládnutí zařízení zvenčí. Je kompatibilní s většinou běžných střídačů a už dnes odpovídá požadavkům nové evropské směrnice NIS2.
„Chceme, aby provozovatelé měli jasnou kontrolu nad tím, co jejich střídač odesílá. Bez výměny hardware, bez zásahů do instalace - prostě připojíte chytrý firewall,“ dodává Novák.
Kyberbezpečnost jako nový standard
Guardexy míří na rezidenční i komerční trh, k prodeji bude od 1. prosince 2025. Nabídne kompletní ochranu střídačů pro majitele domů, firemních i obecních instalací, jednoduchou integraci a plnou lokální podporu. A především dá provozovatelům solárních instalací klid, který až doposud chyběl: jistotu, že elektrárna je skutečně pod jejich kontrolou.
