Český Innomotics získal prestižní ocenění „Českých 100 Nejlepších“

Český Innomotics se zařadil mezi pětici nejlepších českých firem v oborové kategorii Invence-Nasazení-Export-Zisk, a to v prestižní soutěži „Českých 100 Nejlepších“, kterou pořádá již 30 let Comenius, pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci. Cena v této oborové kategorii je udělována firmám, které se vyznačují inovativním přístupem, vysokým nasazením, schopností uspět na exportních trzích a schopností dosahovat stabilního zisku.
Cenu převzal na slavnostním vyhlášení v Obecním domě v Praze dne 28. listopadu Roman Valný, jednatel českého zastoupení Innomotics. Tato prestižní cena má pro společnost, která vznikla oddělením ze společnosti Siemens teprve před dvěma lety, velký význam, jak uvedl Roman Valný: „Toto ocenění je pro nás potvrzením, že naše úsilí o inovace, kvalitu a také naše exportní úspěchy mají smysl. Je to uznání práce celého týmu, který poslední dva roky nejen tvrdě pracoval na vybudování nové značky, ale který také každý den přináší inovace a energii do výroby i vývoje elektromotorů a generátorů na všech lokalitách Innomotics v České republice.“
Nominaci na ocenění udělila společnost Comenius na základě rešerší a výsledků expertních týmů. Ve své oborové kategorii společnost Innomotics vynikala nejen svými neustálými inovacemi produktů, neboť na trh uvedla v krátké době několik novinek v podobě motorů s vyšší třídou účinnosti, a to i nad rámec evropských standardů, ale i silnou orientací na zákazníka a v případě českého zastoupení i vysokou mírou exportu, pozitivně hodnocena byla rovněž významná míra spolupráce se školami a aktivity společnosti v rámci odborných konferencí i oborových svazů.
Záznam ze slavnostního předávání cen v Obecním domě (28. 11. 2025), Innomotics v čase 24:03 – sledujte ZDE.
Zdroj: Innomotics