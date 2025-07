Český KV Final získal významné zakázky a výrazně rozšiřuje výrobu v USA!

Závod KV Final v USA úspěšně vyrábí již od roku 2018. Nyní s ohledem na globální situaci, obchodní války a s tím spojené nejistoty, se rozhodl ke spuštění rozšíření závodu ve Spartanburgu v Jižní Karolíně, o moderní automatizovanou lisovnu plechů, nástrojárnu, konstrukci a měrová střediska.

Společnost získala významné zakázky pro nový závod Volkswagen v USA.

Jedná se o obrovský úspěch české firmy na světovém trhu.

Celková investice přesáhne v přepočtu 500 milionů Kč.

Tento krok dává pracovní příležitost mnoha odborníkům. V Česku probíhá nábor nových specialistů a příprava týmu pro relokaci. Jedná se zejména o konstruktéry, programátory, nástrojaře, seřizovače, údržbáře apod.

V současné chvíli se technici připravují v závodech v Doubí u Turnova a Ralsku. Hlavní část relokace bude probíhat v roce 2026, kde budou probíhat instalace výrobních linek. Rozběh výroby je plánován na rok 2027, sériové objemy od roku 2028.

Ředitel a majitel společnosti, ing. Oldřich Vlček, tento krok komentuje:

„Mnoho let jsme snili o tom, že náš závod v USA rozšíříme o vlastní lisování plechů a nástrojárnu. Vnímali jsme to jako důležitý krok pro to, aby závod měl dlouhodobou stabilní perspektivu. Současné světové dění, celní války, nejistota v zámořské přepravě, odklon od globalizace, nám toto rozhodování urychlilo. Podařilo se získat velké nové zakázky, které tuto investici dovolí zrealizovat. Je to úspěch našich kolegů, zákazníků a partnerů, v českém měřítku něco nevídaného. Tento náš krok dává příležitost mnoha šikovným českým lidem se výrazně posunout a růst společně s firmou“

