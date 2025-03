Český lídr upevňuje svou pozici na trhu. LOMAX získal ocenění za ekonomickou stabilitu

Ocenění uděluje společnost CRIF, která je v Česku jediným držitelem evropské ratingové licence od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Ta umožňuje hodnotit finanční stabilitu a úvěrové riziko společností v souladu s evropskými standardy. Podobně jako nezávislé ratingy v předchozích letech hodnotí hospodářskou kondici společností v 37 zemích světa.

Zájemci o zisk ocenění musí kromě dlouhodobého vykazování nadprůměrných ekonomických výsledků splnit i přísná hodnotící kritéria. „Je to důležité potvrzení, že kromě kvalitních produktů a služeb se můžeme opřít i o zdravé a stabilní hospodaření. Zisk tohoto prestižního ocenění znamená i závazek do budoucna, abychom udrželi pozici české jedničky na trhu a i dál poskytovali našim zákazníkům ten nejlepší možný servis,“ říká Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti LOMAX, která na domácím trhu působí více než třicet let.

Finanční analytici ze společnosti CRIF ve svém posudku vyzdvihli především kladný finanční výsledek hospodaření, který navíc dlouhodobě roste. „Hlavní předností společnosti LOMAX je velmi nízká zadluženost a vysoká celková likvidita, v obou případech můžeme sledovat pozitivní trend. Stabilita společnosti je postavena především na tom, že je dlouhodobě zisková. Pozitivně vnímáme i krátkou dobu splatnosti krátkodobých závazků a inkasa krátkodobých pohledávek,“ tvrdí Jan Cikler z analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau.

V současnosti je LOMAX největším českým výrobcem garážových vrat a předním výrobcem v oblasti stínící techniky, své produkty dodává do čtrnácti zemí světa. Společnost sídlí v jihomoravských Bořeticích, zaměstnává více než 150 pracovníků ve výrobě a je držitelem řady byznysových i environmentálních ocenění.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.