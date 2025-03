Český národní pavilon čeká kolaudace, do Ósaky se chystá byznys, kultura, umělci i akademická obec

„Koncept české účasti na Expo 2025 pod hlavičkou Talent a kreativita pro život postupně zasahuje do všech sfér, které tyto dvě lidské vlastnosti ovlivňují – přesně tak, jak jsme plánovali. Jedná se o velmi komplexní projekt, který propojuje rozmanité iniciativy napříč odvětvími, a jsem rád, že se nám daří je smysluplně spojit do jednoho celku. Český národní pavilon na Expo – ať už stálou výstavou, programem nebo architekturou pavilonu – osloví všechny, malé i velké, Čechy, Japonce i návštěvníky z celého světa. Představíme moderní i tradiční, inovativní i klasické. Pavilon zaujme srdce, duši i rozum,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Na zahájení se chystají partneři české účasti i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Během následujících šesti měsíců se postupně v Japonsku vystřídá až 100 tuzemských firem. Mezi nimi i Národní partner CTP, developerská společnost s českými kořeny, která svůj byznysový program zahájí už 14. dubna 2025.

„V CTP máme rádi ambiciózní projekty, které posouvají hranice, a český pavilon na Expo 2025 v Ósace je skvělým příkladem. Spojuje inovace, udržitelnost i moderní architekturu a my jsme hrdí, že můžeme být jeho součástí jako národní partner. Na střeše pavilonu vzniká CTP Lounge, prostor pro networking s výhledem na celý areál Expo. Chceme přilákat co nejvíce hostů a ukázat Česko jako moderní a atraktivní destinaci pro investory. Téma Expo 2025 – Designing Future Society for Our Lives – je nám v CTP blízké, protože se v našich projektech zaměřujeme na udržitelný industriální development, inovativní přístupy a propojení technologií s efektivním podnikáním. Krátce po zahájení Expo začneme s prezentací, která zahrne nejen prezentaci našich projektů, ale i interaktivní případové studie, odborné diskuse a setkání se zástupci globálního byznysu," říká výkonný ředitel CTP Česká republika Jakub Kodr.

V průběhu 26 týdnů trvání světové výstavy se představí více než 200 umělců ve více než 30 hudebních, scénických a cross-žánrových projektech. Mezi úspěšnými projekty, které se na světové výstavě budou prezentovat, lze najít osvědčené stálice české hudební scény, ale i zástupce progresivních osobností a uskupení. Kulturní program neopomene ani nejmenší návštěvníky Expo, pro ně se chystají loutkářská představení a dětské hudební produkce.

"Kultura a umělecká tvorba jsou nezaměnitelnými nositeli národních hodnot, historických tradic, ale také kreativního a tvůrčího potenciálu společnosti. Jsem velmi rád a nemám nejmenších pochybností, že žánrově rozmanitý kulturní program na světové výstavě Expo, který s více než 210 participujícími umělci bude největší přehlídkou české kultury v letošním roce v zahraničí, má veškeré předpoklady představit Česko jako moderní, kreativní a v mnoha ohledech kulturně inspirativní zemi s významnou nejen historickou, ale i současnou kulturní vazbou na japonskou společnost," říká programový ředitel českého národního pavilonu Přemysl Pela.

Pomyslnou vlajkovou lodí českého kulturního programu bude Národní den 24. července 2025, na kterém se představí ve společném vystoupení Cirk La Putyka a Česká filharmonie, Dětský sbor Českého rozhlasu a hudebnice Aiko. Téměř finální program českého národního pavilonu je k dispozici na tomto odkaze.

Do Ósaky v těchto dnech míří první umělci, kteří mají na starosti tvůrčí proces návštěvnické cesty, jakožto stálé výstavy pro návštěvníky českého národního pavilonu. Ten na Expo 2025 v Ósace představí unikátní multimediální instalaci vytvořenou týmem renomovaných vizuálních umělců. Ti pro návštěvníky připravují místně specifickou instalaci procházející organickou spirálou návštěvnické cesty skleněného pavilonu od studia Apropos Architects. Prvním dílem, se kterým se návštěvník setká, bude monumentální křišťálové sousoší "Stromy rostou z nebe" od Ronyho Plesla, které bylo poprvé představeno na Benátském bienále v roce 2022. Čiré křišťálové kmeny v nadživotní velikosti jsou pravým otiskem živých stromů. Po cestě stezkou pavilonu bude na návštěvníky čekat řada dalších Pleslových skleněných artefaktů, které symbolicky propojují témata přírody a lidské existence.

Ústředním dílem táhnoucím se po celém obvodu architektury bude více než dvě stě metrů dlouhý kresebně-malířský narativ Jakuba Matušky aka Maskera. Vizuální příběh se metaforicky roztáčí do spirály jako komentář lidského usilování od bazální každodennosti, subjektivního vnímání až po archetypální či dějinné konotace. Multimediálně sjednocující prvek představuje audiovizuální instalace Lunchmeat Studia, která pomocí třicetikanálové zvukové kompozice a komentářů na digitálních displejích vytvoří působivý imerzivní zážitek. Na návštěvnické cestě budě také možné nalézt bronzovou sošku od Alfonse Muchy Akt na skále, skleněného maskota Reného nebo působivou instalaci „Herbarium" od firmy Lasvit.

Uprostřed restaurace českého pavilonu pak bude možné obdivovat světelnou instalaci Crystal Grid od společnosti Preciosa, která rovněž aktuálně míří do japonské Ósaky a jejíž montáž se očekává počátkem dubna. Menu restaurace v českém národním pavilonu nabídne českou kuchyni v asijském stylu. „Hlavním jmenovatelem české kuchyně bude knedlík, čepovat se bude Plzeňský Prazdroj. Restaurace má ambici stát se největší českou restaurací na světě. Při plné kapacitě plánujeme denně vydat až 2000 porcí jídla a 5000 piv,“ komentuje generální komisař české účasti na světové výstavě Expo 2025 Ondřej Soška.

Na chodu kuchyně českého pavilonu se budou podílet špičky z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, včetně mladých talentů i zkušených mistrů svého řemesla. Zajímavostí tohoto projektu je zapojení tzv. „staré gardy“ – kuchařů, jejichž tradice a receptury sahají až k menu československého pavilonu na Expo 1970 v Ósace.

Organizátoři českého Expo nezapomínají ani na vědu, výzkum a inovace. Charles University Innovations Prague (CUIP) představí na světové výstavě Expo 2025 to nejzajímavější z univerzitních spin-off společností. Akce, na níž se organizačně podílí Dům zahraniční spolupráce (DZS), se zúčastní na dvě desítky českých vysokých škol. EDU Day proběhne 25. července 2025 v Českém národním pavilonu.

Propojení českého talentu a kreativity

V souvislosti s přípravou české účasti organizátoři postupně představili několik doplňujících, ale zároveň neméně důležitých projektů – od aktivizace dětí a studentů s cílem vzbudit v nich talent, kreativitu a touhu podílet se na vytváření budoucnosti po fúzi české a japonské módy prostřednictvím uniforem českého národního pavilonu, které navrhl oceňovaný český designér Jan Černý.

„Práce na uniformách pro celý český pavilon na Expo v Ósace finišují a nemůžu se dočkat, až je představím. Pro tento speciální projekt jsme se rozhodli uspořádat vlastní event, kde kolekci uniforem představíme. Ten proběhne ke konci března 2025. Už teď můžu prozradit, že v kolekci propojuji český a japonský workwear, který je v Japonsku ikonický a má velký vliv na jejich kulturu odívání. Porovnávám v ní český a japonský vkus a myslím si, že ne prvoplánově, ale jemně a přirozeně propojuje obě kultury,“ komentuje návrhář Jan Černý.

Většinou podpůrných projektů české účasti na Expo 2025 se prolíná postava oficiálního maskota českého národního pavilonu. Tím je exponaut René, který pochází z galaxie Česko a ztělesňuje hlavní téma českého pavilonu: Talent a kreativita pro život. René, jako přítel oficiálního japonského maskota Myaku-Myaku, symbolizuje vzájemnou spolupráci mezi Českem a Japonskem a připomíná historický odkaz československého pavilonu na Expo 1970, které se také konalo v Ósace. Příběh Reného organizátoři českého Expo objevili v Křišťálovém údolí, kolébce českého křišťálu, v ateliéru slavného českého skláře Reného Roubíčka. Ten se skrz maskota po 55 letech symbolicky vrátí do japonské Ósaky, kde v roce 1970 vystavoval svou skleněnou plastiku Mrak. Skleněný maskot René, vytvořený v minulém století, vychází z tradic českého sklářství a zároveň přináší hravost a originalitu, kterou Roubíček proslul. Vedle skleněného originálu existuje i plyšový René, a to v barvě, která odkazuje na uranové sklo, se kterým René Roubíček jako jeden z prvních v Československu pracoval.

Jedním z projektů, kde se René objevuje, je historicky první píseň české účasti na Expo, kterou nazpívalo dětské hudební duo Karol & Kvído. Ve videoklipu k chytlavé skladbě „René a Karol jedou na Expo“ vystupuje varianta plyšového maskota Reného v kostýmové verzi, a to v barvě, která odkazuje na uranové sklo, se kterým René Roubíček jako jeden z prvních v Česku pracoval.

Dalším podobným projektem je nový vzdělávací program kreativní výchovy pod vedením Petry Čihákové, autorky iniciativy Knihy trochu jinak, který propojuje školy napříč republikou a inspiruje žáky i studenty interaktivními aktivitami zaměřenými na světové výstavy. Na českou účast na Expo 2025 upomíná také Česká pošta ve spolupráci Kanceláří generálního komisaře a Mucha Foundation prostřednictvím speciální emise známek. Od 16. dubna budou dostupné dvě edice poštovních známek – jedna věnovaná českému pavilonu spolu s Reném, druhá Alfonsi Muchovi, jehož dílo je v Japonsku mimořádně ceněno.

O českém pavilonu na Expo 2025 Kancelář generálního komisaře vyhlásila v prosinci 2022 po více než dvaceti letech otevřenou anonymní architektonickou soutěž o návrh národního pavilonu pro Expo 2025. Přihlásilo se do ní 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby tvoří moderní dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabídne důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. O české účasti na Expo 2025 Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který vyhrál výběrové řízení ministerstva zahraničních věcí se svou koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale také českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů.

Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.