Český národní pavilon navštívil přes milion návštěvníků

  14:32
Brány světové výstavy se uzavřou za necelý měsíc. Během uplynulých pěti měsíců navštívilo Expo 2025 už téměř 22 milionů návštěvníků, český pavilon v prvním zářijovém týdnu přivítal miliontého návštěvníka, v tomto týdnu by číslo mohlo vystoupat až na 1,2 milionu. O sobotu 13. září padl navíc denní rekord – na výstaviště zavítalo 227 tisíc osob. S blížícím se koncem výstavy strmě stoupá křivka návštěvnosti – Expo 2025 i český pavilon se těší značné popularitě, většina návštěvnických slotů do konce výstavy je už nyní obsazená.

Pomyslné počítadlo v českém pavilonu ukázalo na tříčlennou japonskou rodinu, která Český pavilon navštívila už podruhé. Obdrželi certifikát miliontého návštěvníka s národním pavilonem a maskotem Reném, podepsali se do návštěvnické knihy, užili si představení Divadla kjógen a povečeřeli ve střešní CTP lounge restauraci. Aktuální návštěvnost dosahuje 1,15 milionu a během tohoto týdne by vzhledem ke značnému přílivu návštěvníků mohla atakovat hranici 1,2 milionu.

„Z české účasti na světové výstavě Expo 2025 mám upřímnou radost. Po třech letech intenzivní práce začínáme sbírat pomyslné ovoce. Počátkem září jsme přivítali miliontého návštěvníka. Tím byla japonská rodina – paní Juka Takeuči se svojí maminkou a pětiletou dcerou. U nás už byli podruhé, protože se jim pavilon velmi líbil. Obdivují český křišťál, současné umění i hudbu našich skladatelů. Babička už dokonce Česko navštívila a její dcera s vnučkou se nám svěřily, že by se k nám jednou také rády vydaly,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Český pavilon za pět měsíců fungování přivítal už řadu významných hostů, například členy japonské císařské rodiny včetně princezny Takamado, končícího předsedu japonské vlády Šigeru Išibu, holandského krále Viléma Alexandra, ministra financí Spojených států amerických Scotta Bessenta, českého prezidenta Petra Pavla, vnuka Alfonse Muchy Johna Muchu a desítky velvyslanců z celého světa, sportovců i byznysmenů.

Pavilon už také navštívila celá řada televizní štábů z Japonska i dalších zemí. Natáčelo se v něm několik televizních pořadů, mezi nimi například v Japonsku nesmírně populární High School Quiz, obdoba v Evropě známých Her bez hranic a vědomostních kvízů, datující se už k roku 1983. V minulém týdnu dokonce dorazili známí japonští youtubeři Hikakin a Seikin, kteří na svých kanálech mají dohromady 25 milionů sledujících.

„Do konce světové výstavy zbývají ještě čtyři týdny, stále je možnost náš pavilon navštívit, rádi přivítáme každého návštěvníka. Návštěvnost Expo se zvyšuje, a i do českého pavilonu nyní zavítá denně přibližně 10 tisíc lidí. Některé sice možná nezná celý svět, ale mají za sebou silný nebo zajímavý příběh. V pátek k nám zavítala paní, která u nás byla už posedmnácté, v létě pak dorazila bývalá hosteska z československého pavilonu Expo 1970, jejíž vnučka na sobě měla oblečenou její tehdejší uniformu,“ říká ředitelka českého pavilonu na Expo 2025 Akiko Sagae.

Světová výstava Expo 2025 v Ósace dosáhla počátkem září také významného milníku – počet návštěvníků překročil 20,25 milionu. Tento symbolický počet odkazuje na samotný rok konání výstavy. Na jeho počest uspořádala Japonská asociace pro Expo slavnostní ceremoniál. Generální tajemník asociace Išige Hirojuki svým úvodním slovem vyjádřil poděkování všem návštěvníkům, kteří výstavu navštívili navzdory mimořádně horkému létu. Zdůraznil zároveň, že cílem je, aby si každý host odnesl z Expo nezapomenutelný zážitek, a vyjádřil přání, aby si návštěvníci výstavu užívali až do jejího závěru.

V posledních třech týdnech značně vzrostla návštěvnost, v sobotu 13. září padl absolutní rekord, branami Expo 2025 prošlo 227 tisíc lidí. V tomto týdnu by navíc měla být pokořena hranice 22 milionů návštěvníků, při které se pokryjí provozní náklady a výstava bude zisková.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.

