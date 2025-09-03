Český olympijský tým a CSG spojují síly

Vedle reprezentace na nejvyšší úrovni, tedy Českého olympijského týmu, CSG podpoří také konkrétní projekty – České domy na olympijských hrách v Miláně 2026 a Los Angeles 2028, Olympijské festivaly a Olympijský víceboj, největší projekt na podporu pohybu a zdatnosti dětí ve školách.
„Společně s CSG vidíme největší problém současnosti ve zdraví a fyzické kondici našich dětí. Zdatnost je prostředek k tomu, abychom měli zdravější a odolnější společnost, což je náš cíl. Jsme moc rádi, že se můžeme spojit s partnerem, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Místopředseda představenstva David Chour ke spolupráci dodal: „Již třicet let rozvíjíme průmyslový odkaz, inovujeme a posilujeme naši obranyschopnost. Podpora olympijského týmu i zdatnosti společnosti nám dává jasný smysl. Chceme inspirovat mladé lidi k životu s pohybem, který jim dává radost a pomáhá najít sebe sama.“
CSG je světově uznávaná firma v obranném, technologickém a strojním průmyslu s výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii, Srbsku, Řecku, Německu a USA. Mezi její klíčové společnosti na domácím trhu patří například český výrobce automobilů Tatra Trucks. V Itálii zase vyrábí zbraně Perazzi pro sportovní brokovou střelbu, které využívají také olympijští šampioni, včetně Davida Kosteleckého, zlatého medailisty z Pekingu 2008 a stříbrného z Tokia 2020.
„Partnerství s Českým olympijským týmem pro nás není jen otázkou prestiže, ale především hodnot. Věříme v tvrdou práci, odhodlání a schopnost jít za svým cílem – a právě tyto principy spojují špičkový sport i naši průmyslovou skupinu. Společně s Českým olympijským výborem chceme motivovat mladou generaci k pohybu a ukázat, že úspěch se rodí z vytrvalosti a týmové spolupráce,” dodala Kateřina Petko, ředitelka komunikace a marketingu CSG.
Sportovní partnerství nejsou pro CSG novinkou
Partnerství s ČOV navazuje na dlouhou tradici podpory sportu ze strany skupiny CSG a jejích členských firem. CSG je pravidelně partnerem projektu Sparta vzdává hold, který věnuje HC Sparta Praha složkám Integrovaného záchranného systému. V minulosti skupina také podporovala profesionální hokej v Pardubicích. Automobilka Tatra i další firmy skupiny CSG podporují motorsport, například závodní tým Buggyra, který se úspěšně účastní Rallye Dakar. Firmy CSG také pomáhají amatérskému sportu v regionech, kde působí, a v rámci jednoho z pilířů Nadačního fondu CSG jsou financovány i sportovní projekty vlastních zaměstnanců.
CSG pomáhá nejen ve sportu
Společenská odpovědnost je pro CSG nedílnou součástí firemní kultury a s růstem celé skupiny roste i rozsah a dopad jejích neziskových aktivit. CSG má za sebou například víceletou spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze, kterému věnovala milionové částky na výzkum léčby leukémie a nové přístrojové vybavení. CSG se věnuje také kultuře – několik let byla partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a podporuje i další významné kulturní akce v regionech. Skupina také pružně reaguje na mimořádné události: loni darovala Hasičskému záchrannému sboru ČR jedenáct nákladních automobilů Tatra, které okamžitě posílily schopnost hasičů likvidovat následky povodní. Dlouhodobě podporuje i bránící se Ukrajinu humanitární pomocí v podobě generátorů, elektrocentrál či dronů pro obce v zasažených oblastech nebo pro konkrétní jednotky na frontě. V roce 2025 pak CSG svou charitativní činnost zastřešila nově vzniklým CSG Nadačním fondem, který má tři základní pilíře: podporu dobrovolných hasičů a složek IZS, podporu vzdělání talentovaných mladých lidí a konečně podporu vlastních zaměstnanců, kteří přicházejí s vlastními neziskovými projekty.
O společnosti CSG
Globální průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. Dodává do celého světa technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech.