Český pavilon hostil Dny NATO na Expo 2025

Úvodem konference zdůraznil generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška význam partnerství v dnešním nejistém světě: „V Evropě jsme dříve věřili, že mír je samozřejmostí. Tato iluze však zmizela. Dnes, tváří v tvář hybridní válce, kybernetickým útokům a dezinformacím, závisí naše bezpečnost na pevných aliancích a sdílených hodnotách. Vstup do NATO před 25 lety byl pro Česko vizionářským krokem. NATO však dnes není jen vojenskou aliancí, ale platformou důvěry, spolupráce a technologického pokroku.“
Program dne zahrnoval projev zástupce náměstka generálního tajemníka pro inovace, hybridní a kybernetickou oblast Nikose Loutase, který představil strategickou vizi NATO pro spolupráci v oblasti inovací s partnery jako Japonsko, Austrálie a Jižní Korea: „Aliance se zavazuje rychle přijímat nové technologie a rozšiřovat transatlantickou obrannou průmyslovou spolupráci, včetně spolupráce s netradičními dodavateli, jako jsou startupy a scaleupy, aby posílila naši kolektivní bezpečnost. To zároveň otevře další příležitosti ke spolupráci s relevantními aktéry v Japonsku i dalšími partnery NATO v indo-pacifickém regionu.“
Ředitel pro strategii přenosu obranného vybavení v japonské Agentuře pro akvizice, technologie a logistiku Hirohisa Mori představil vývoj průmyslových vazeb mezi Japonskem a Severoatlantickou aliancí a popsal společný vývoj technologií.
Následovaly dvě panelové diskuse. První se zabývala průmyslovou spoluprací a využitím nových technologií, jako jsou umělá inteligence, drony a pokročilé satelitní systémy v oblasti obrany a mírových misí. Mezi řečníky byli Nikolas Loutas a Massimo Artini, místopředseda představenstva DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Tato iniciativa NATO podporuje startupy s dvojím využitím technologií prostřednictvím financování a mentorství. Diskuze se také zúčastnil Dylan Monaghan ze společnosti ICEYE, která nabízí satelitní snímkování dat v reálném čase z oběžné dráhy.
Vědeckou spolupráci na druhém panelu uvedla Andreea Florea z programu NATO Science for Peace and Security (SPS), která podporuje společné výzkumné projekty v klíčových oblastech, jako je reakce na katastrofy, kybernetická obrana a bio-bezpečnost. Mezi přispěvateli byli profesoři Nobumasa Akiyama (Hitotsubashi University) a Motoyuki Sato (Tohoku University) společně s Takeshi Ohshimou (National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology).
Formální program zakončil dynamický blok startupových prezentací, který představil šest mladých firem vyvíjejících průlomová řešení v oblasti bezpečnosti. Mezi nimi byly WOTA (kompaktní systémy pro recyklaci vody v odlehlých a krizových oblastech), Synspective (satelitní pozorování Země a mapování katastrof), sakana.ai (generativní AI a detekce hrozeb), Innophys (robotické asistivní zařízení) a LQUOM (kvantová komunikace).
Po skončení prezentací měli účastníci jedinečnou příležitost navázat přímý kontakt s prezentujícími startupy. Tento interaktivní prvek byl součástí širšího obchodního a inovačního programu Česka na Expo 2025, který podporuje mezinárodní spolupráci, investice a exportní příležitosti pro technologicky orientované firmy a výzkumné projekty.
Událost byla zakončena komentovanými prohlídkami Českého pavilonu, účastníci z terasy zároveň mohli zhlédnout Air and Water Show japonských organizátorů Expo 2025.
Akce pořádaná v Českém pavilonu byla součástí Dnů NATO na světové výstavě Expo 2025 v Ósace a probíhala během Týdne míru, lidské bezpečnosti a důstojnosti. Iniciativu vedl Pietro de Matteis z týmu NATO Engagements ve spolupráci s kontaktními ambasádami NATO v Japonsku (Norsko a Rumunsko) a pavilony několika spojeneckých zemí NATO, včetně Belgie, Kanady, Česka, Dánska, Finska, Německa, Islandu, Norska, Portugalska, Rumunska a Švédska. Program zahrnoval také kulturní aktivity s ukrajinskými umělci za podpory Evropské unie. Mnoho dalších partnerů a spojenců přispělo svými vystoupeními.
Celou konferenci v Českém pavilonu lze zhlédnout na oficiálním YouTube kanálu Czechia Expo 2025.