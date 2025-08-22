Český pavilon na Expo 2025 připomněl výročí okupace Československa mimořádným kulturním programem

Autor:
  14:56
Významné výročí českých dějin si spolu s českým týmem připomněli i návštěvníci světové výstavy Expo v daleké Ósace. Český pavilon uctil 57. výročí okupace Československa dvěma speciálními programy – česko-japonskou loutkovou inscenací Čáslavská – Tokio – 1964 a koncerty sólistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Připravený program tak návštěvníkům nabídl nejen pohled do dramatických dějin naší země, ale zároveň zdůraznil tradici pevných česko-japonských vztahů i kulturní propojení obou zemí.

Prvním programem byla loutková inscenace Čáslavská – Tokio – 1964, vzniklá ve spolupráci plzeňského Divadla Alfa a tokijského divadla PUK. Po své japonské premiéře letos v srpnu se na Expo představila v největším uzavřeném sále Shining Hat Hall, kde ji zhlédlo přibližně 900 diváků.

Představení je inspirováno životem legendární české gymnastky Věry Čáslavské, která během olympijských her v Mexiku v roce 1968 tichým gestem protestovala proti okupaci Československa. Tvůrci se však nevydali cestou klasické historické rekonstrukce – příběh propojuje fantazijní a pohádkové motivy s atmosférou olympijských her v Tokiu 1964 a rámuje jej dvojice českého a japonského komentátora ve stylu sportovního televizního přenosu. Na jevišti se tak setkávají čeští i japonští loutkáři a herci, přičemž samotné loutky vznikaly v Tokiu i v Plzni. Hudební složku doplňuje mimo jiné ikonická píseň Modlitba pro Martu i japonské skladby. Inscenace kombinuje loutkové, objektové a stínové divadlo s projekcemi, získala již dvě česká ocenění a díky česko-japonskému provedení je snadno srozumitelná i pro publikum ovládající pouze jeden z jazyků.

„Příběh o Věře Čáslavské připomíná odvahu a odhodlání, hodnoty, které rezonují i s mottem české účasti na Expo 2025 – Talent a kreativita pro život. Výročí srpnové okupace není jen důležitou připomínkou československé historie, ale i symbolem statečnosti a lidské důstojnosti. Chtěli jsme, aby se o těchto hodnotách mluvilo i na mezinárodní scéně, jakou je světová výstava, kde se potkávají národy z celého světa,” uvedl generální komisař české účasti na Expo  2025 Ondřej Soška.

Přímo v den výročí, 21. srpna, následovala druhá část programu – dva speciální koncerty sólistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu v hlavní hale výstaviště National Day Hall. Ve dvakrát zcela zaplněném auditoriu zazněla díla Mozarta, Janáčka a Dvořáka, včetně slavné Humoresky a Larga z Novosvětské symfonie, které si dojaté publikum vysloužilo potleskem ve stoje jako přídavek. Úvodní proslov českých zástupců, zaměřený na okolnosti okupace Československa v roce 1968, zároveň symbolicky připomněl roli Českého rozhlasu během dramatických událostí, kdy stanice i přes okupaci sehrála klíčovou roli v informovanosti občanů. Druhý koncert mohli sledovat i diváci v Česku díky živému přenosu na YouTube kanálu české účasti.

Kromě mimořádného programu vystupují čeští sólisté také přímo v českém pavilonu. V rámci pravidelně obměňovaného kulturního programu zde během dvou víkendů (od pátku do neděle) odehráli sérii koncertů. „Možnost hrát v českém pavilonu je pro nás velmi specifická – ať už délkou trvání, samotným prostředím, nebo formátem, včetně speciálních koncertů v National Day Hall,“ říká producentka orchestru a houslistka Markéta Kohoutová.

Podle ní se na koncertech setkávají s návštěvníky, kteří českou klasiku dobře znají, i s těmi, kdo ji objevují poprvé: „Myslím si, že jsme tu české klasice otevřeli dveře zase o něco více – i kdyby jen jednomu posluchači.“ Výjimečná je podle ní také Daisue Hall uvnitř pavilonu. „Její spirálovité auditorium se od běžné koncertní síně velmi liší, ale příjemně nás překvapilo. Hraje se nám tu skvěle, je to prostor připravený pro profesionály. Každý den hrajeme pětkrát a program obměňujeme, takže každé vystoupení je jedinečné. V sále přímo vidíme, jak se energie hudby přenáší i na velmi tiché a respektující japonské publikum, které během koncertu doslova pookřeje.“

Za mimořádný zážitek pak Kohoutová považuje i vystoupení v National Day Hall: „Byl to pro nás krásný bonus – opravdu bylo cítit, jak Japonci naši hudbu milují. Jsme rádi, že jsme tu mohli být právě i v době výročí okupace Československa a prostřednictvím hudby jim tuto událost připomenout a přiblížit roli Českého rozhlasu v ní.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Z ohrady na Strakonicku utekl chovateli půltunový býk, zamířil do lesa

Až do druhého dne policie pátrala po zhruba pětisetkilogramovém černém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelovali na obyvatele okolních...

22. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  16:03

Podceňovaný může překvapit, říká o Jihlavě německá spisovatelka. Měsíc v ní žila

O Jihlavě a okolním regionu až donedávna nic nevěděla. Respektovaná německá spisovatelka Anke Stelling tam nyní strávila měsíc. „Cítím se tu dobře, nenudila jsem se,“ svěřila se těsně před svým...

22. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Dětské centrum Veská získá v Pardubicích pro krizovou pomoc dětem dva domy

Pardubický kraj rekonstruuje dva rodinné domy v Pardubicích pro potřeby Dětského centra Veská. Budou v nich dočasně žít v běžné komunitě děti, které potřebují...

22. srpna 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Mezinárodní letní hudební akademie v Kroměříži ocenila nejlepší studenty

Mezinárodní letní hudební akademie v Kroměříži ocenila nejlepší letošní studenty. Na závěrečném koncertu souběžného festivalu, který se uskutečnil ve čtvrtek...

22. srpna 2025  14:16,  aktualizováno  14:16

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Kolín začal s rekonstrukcí ZŠ Kmochova, hotovo má být do konce příštího roku

Kolín zahájil na konci července rekonstrukci základní školy Kmochova, která přispěje ke zvýšení kapacity výdejny jídel a jídelny, přibudou také kmenové třídy...

22. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...

22. srpna 2025  15:22

Starý dobrý TrutnOFF. Je jiný než ostatní festivaly, ale žádný hudební skanzen

TrutnOFF Open Air Festival, který ve čtvrtek začal na trutnovském Bojišti, nemůže rozpočtem konkurovat největším českým hudebním přehlídkám. Pryč jsou doby, kdy přírodní amfiteátr praskal ve švech....

22. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.