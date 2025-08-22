Český pavilon na Expo 2025 připomněl výročí okupace Československa mimořádným kulturním programem

Prvním programem byla loutková inscenace Čáslavská – Tokio – 1964, vzniklá ve spolupráci plzeňského Divadla Alfa a tokijského divadla PUK. Po své japonské premiéře letos v srpnu se na Expo představila v největším uzavřeném sále Shining Hat Hall, kde ji zhlédlo přibližně 900 diváků.
Představení je inspirováno životem legendární české gymnastky Věry Čáslavské, která během olympijských her v Mexiku v roce 1968 tichým gestem protestovala proti okupaci Československa. Tvůrci se však nevydali cestou klasické historické rekonstrukce – příběh propojuje fantazijní a pohádkové motivy s atmosférou olympijských her v Tokiu 1964 a rámuje jej dvojice českého a japonského komentátora ve stylu sportovního televizního přenosu. Na jevišti se tak setkávají čeští i japonští loutkáři a herci, přičemž samotné loutky vznikaly v Tokiu i v Plzni. Hudební složku doplňuje mimo jiné ikonická píseň Modlitba pro Martu i japonské skladby. Inscenace kombinuje loutkové, objektové a stínové divadlo s projekcemi, získala již dvě česká ocenění a díky česko-japonskému provedení je snadno srozumitelná i pro publikum ovládající pouze jeden z jazyků.
„Příběh o Věře Čáslavské připomíná odvahu a odhodlání, hodnoty, které rezonují i s mottem české účasti na Expo 2025 – Talent a kreativita pro život. Výročí srpnové okupace není jen důležitou připomínkou československé historie, ale i symbolem statečnosti a lidské důstojnosti. Chtěli jsme, aby se o těchto hodnotách mluvilo i na mezinárodní scéně, jakou je světová výstava, kde se potkávají národy z celého světa,” uvedl generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.
Přímo v den výročí, 21. srpna, následovala druhá část programu – dva speciální koncerty sólistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu v hlavní hale výstaviště National Day Hall. Ve dvakrát zcela zaplněném auditoriu zazněla díla Mozarta, Janáčka a Dvořáka, včetně slavné Humoresky a Larga z Novosvětské symfonie, které si dojaté publikum vysloužilo potleskem ve stoje jako přídavek. Úvodní proslov českých zástupců, zaměřený na okolnosti okupace Československa v roce 1968, zároveň symbolicky připomněl roli Českého rozhlasu během dramatických událostí, kdy stanice i přes okupaci sehrála klíčovou roli v informovanosti občanů. Druhý koncert mohli sledovat i diváci v Česku díky živému přenosu na YouTube kanálu české účasti.
Kromě mimořádného programu vystupují čeští sólisté také přímo v českém pavilonu. V rámci pravidelně obměňovaného kulturního programu zde během dvou víkendů (od pátku do neděle) odehráli sérii koncertů. „Možnost hrát v českém pavilonu je pro nás velmi specifická – ať už délkou trvání, samotným prostředím, nebo formátem, včetně speciálních koncertů v National Day Hall,“ říká producentka orchestru a houslistka Markéta Kohoutová.
Podle ní se na koncertech setkávají s návštěvníky, kteří českou klasiku dobře znají, i s těmi, kdo ji objevují poprvé: „Myslím si, že jsme tu české klasice otevřeli dveře zase o něco více – i kdyby jen jednomu posluchači.“ Výjimečná je podle ní také Daisue Hall uvnitř pavilonu. „Její spirálovité auditorium se od běžné koncertní síně velmi liší, ale příjemně nás překvapilo. Hraje se nám tu skvěle, je to prostor připravený pro profesionály. Každý den hrajeme pětkrát a program obměňujeme, takže každé vystoupení je jedinečné. V sále přímo vidíme, jak se energie hudby přenáší i na velmi tiché a respektující japonské publikum, které během koncertu doslova pookřeje.“
Za mimořádný zážitek pak Kohoutová považuje i vystoupení v National Day Hall: „Byl to pro nás krásný bonus – opravdu bylo cítit, jak Japonci naši hudbu milují. Jsme rádi, že jsme tu mohli být právě i v době výročí okupace Československa a prostřednictvím hudby jim tuto událost připomenout a přiblížit roli Českého rozhlasu v ní.“