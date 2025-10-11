Český pavilon na Expo 2025 přivítal čtyři dny před koncem výstavy 1,5miliontého návštěvníka

  11:32
Brány světové výstavy se uzavřou už v pondělí 13. října 2025. Během uplynulých téměř šesti měsíců jimi vstoupilo už přes 28 milionů návštěvníků. Do Českého pavilonu zavítal v pátek 10. října 1,5miliontý návštěvník. Stal se jím tříletý japonský chlapeček se svojí matkou. V průměru nyní český pavilon navštíví 12 až 14 tisíc lidí denně, na celém výstavišti čísla sahají až ke 240 tisícům. Expo 2025 se těší mezi Japonci, kteří tvoří až 95 procent návštěvníků, značné oblibě. Všechny návštěvnické sloty už byly posledních několik týdnů zcela vyprodané.

Pomyslné počítadlo v českém pavilonu ukázalo na tříletého japonského chlapečka Šikanosuke s jeho matkou Mariho Kamei. „Na Expo 2025 jsme zavítali už potřinácté a dnes také naposled. Do Českého pavilonu ale zároveň poprvé. Mám velice ráda pivo a české pivo je tu vyhlášené, takže tuto návštěvu jsme si nemohli dnes nechat ujít. Navíc si myslím, že český pavilon je vhodný jak pro děti, tak i dospělé, každý si najde své. Jsou v něm vystaveny nádherné skleněné objekty, z Instagramu jsem navíc znala také české uniformy a českého maskota,“ okomentovala svou návštěvu Kamei a doplnila: „Ještě před tím, než jsem měla děti, jsem hodně cestovala. Nyní to není v takové míře možné. Expo ale nabízí jedinečnou příležitost navštívit rozličné země i kultury prakticky na jednom místě. Můj syn stejně jako já zbožňuje celou výstavu a nejednou jsme zde zůstali společně až do večerních hodin.“

Rodina obdržela certifikát jeden a půl miliontého návštěvníka s motivem národního pavilonu a maskota Reného, podepsala se do návštěvnické knihy a dostala pozvání na odpolední kulturní program pěveckého sboru Bonifantes. K večeři si dali kulajdu, bao knedlík s kachním masem, plněný knedlík s vepřovým masem a koláč s ovocem a tvarohovým krémem.

Hranice návštěvnosti 1,5 milionu byla dosažena pouhých šest týdnů poté, co pavilon 2. září 2025 přivítal miliontého návštěvníka. Ve středu 8. října navíc padl na celém Expo 2025 denní rekord – na výstaviště zavítalo 237 tisíc osob. Český pavilon nyní v průměru navštíví 12 až 14 tisíc návštěvníků.

„Dosažení hranice 1,5 milionu návštěvníků je pro nás obrovským úspěchem i povzbuzením. Český pavilon se stal místem setkávání lidí z celého světa, kde se propojuje naše kultura, kreativita a inovace. Velmi si vážíme zájmu veřejnosti i odborníků – jejich podpora je pro nás potvrzením, že naše účast na Expo 2025 má smysl a přináší konkrétní výsledky,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Japonští návštěvníci na české expozici obdivují nádherné a nápadité skleněné plastiky od Ronyho Plesla a studia SIN, nástěnné malby od Jakuba Matušky aka Maskera, audiovizuální prvky od studia Lunchmeat, skleněnou instalaci Herbarium od Lasvitu, jejíž dvojče se od letošního září nachází v sídle OSN v New Yorku, skleněnou instalaci Crystal Grid od společnosti Preciosa nebo také 3D tisk od Prusa Research a figurky maskota Reného, které mohou hledat po celém pavilonu. Velké popularitě se těší zejména interaktivní část ve třetím a čtvrtém patře a také české restaurace v prvním a pátém patře s nabídkou typických českých pokrmů. Terasa na střeše pavilonu je zároveň oblíbeným místem pro sledování večerní Air & Water show japonských organizátorů, žádný jiný pavilon nemá takový exklusivní výhled.

O českém pavilonu na Expo 2025 

Česko se jako samostatný stát účastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška. Design pavilonu ve tvaru skleněné spirály vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou v březnu 2023 vyhrálo studio Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby tvoří moderní dřevěné CLT panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabízí důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se koná od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se nachází stálá expozice, multifunkční auditorium Daisue Hall, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, CTP lounge a před pavilonem je pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. Téměř každý týden se od pátku do neděle konají kulturní vystoupení. Pavilon byl úspěšně zkolaudován na začátku dubna 2025 a je největší dřevostavbou svého druhu bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Veřejnosti se oficiálně otevřel 13. dubna 2025.

Více informací o české účasti naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.

