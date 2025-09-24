Český pavilon na Expo 2025 získal zlato v soutěži World Expolympics

V kategorii People’s Choice, kde hlasovali profesionálové i nadšenci zážitkového designu spolu s návštěvníky a příznivci světových výstav Expo, získal český pavilon nejvyšší počet hlasů a obsadil tak první místo. Podrazil dokonce takové pavilony, jako je Francie, Kanada, Německo, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko nebo USA.
„Nesmírně si vážíme všech ocenění, ale největší radost mám právě z vítězství v kategorii People’s Choice, o níž rozhodují sami návštěvníci světové výstavy z celého světa. Stále nemohu uvěřit, že jsme prvenství získali právě v této kategorii, která je nejkomplexnější ze všech – hodnotí totiž nejen architekturu, expozici, technologie či doprovodný program, ale všechny tyto prvky dohromady,” říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška a doplňuje: “Ocenění je pro nás jasný signál, že naše práce má smysl a že v Japonsku posilujeme český brand.
„Vítězové letošního ročníku představují vrchol zážitkového designu,“ uvedl Travis Stanton, výkonný ředitel TEDA. „Každý projekt ukazuje nejen mimořádnou kreativitu, ale také hluboký závazek spojovat lidi, kultury a myšlenky prostřednictvím síly vyprávění a designu. World Expolympics oceňují ty, kteří posouvají hranice toho, jak může být zážitek na světové výstavě, a letošní ocenění stanovují inspirativní měřítko pro celý obor.”
René zaujal porotu jako „jedinečný a poutavý výtvor, který předává důležité poselství o spolupráci,“ a odborníci ocenili také jeho originální formu, zapamatovatelnou barevnost, výrazný šarm a propojení s odkazem Expo 1970.
René je křišťálová bytost, přátelská a hravá jako sklo samo, pocházející z galaxie Česko. Ztělesňuje hlavní téma české účasti na Expo 2025 – „Talent a kreativita pro život“ – a reprezentuje Česko ve dvou podobách. První z nich je originální skleněná plastika, vytvořená významným českým sklářem a umělcem Reném Roubíčkem pro československý pavilon na Expo 1970 v Ósace, nazvaná „Mrak–voda, zdroj života“. Skrze tuto historickou inspiraci René symbolicky navazuje na úspěch československého pavilonu, který získal cenu za architekturu, a díky spolupráci s oficiálním japonským maskotem MYAKU–MYAKU připomíná dlouhodobé přátelství a kulturní propojení mezi Českem a Japonskem. René Roubíček se tak po 55 letech stává jediným umělcem, jehož díla byla vystavena na obou světových výstavách v Ósace.
Druhá podoba maskota byla navržena s ohledem na japonskou kulturu a její lásku k maskotům. Inspirována estetikou kimokawaii, která kombinuje podivnost s roztomilostí, získala postavička charakteristickou zelenou barvu odkazující na uranové sklo, s nímž Roubíček pracoval jako jeden z prvních na světě. René se díky svému jedinečnému designu stal klíčovým vizuálním prvkem českého pavilonu. Po představení Reného japonské veřejnosti se sociálními médii rychle rozšířila vlna fanouškovské tvorby, některé příspěvky dosáhly během chvíle milionových zhlédnutí.
Kromě těchto ocenění se český pavilon probojoval i do finále dalších kategorií a umístil se následovně:
• Best Small Pavilion – 4. místo (za Srbskem, Rakouskem a Irskem)
• Best Presentation (Ballet of Tomorrow) – 5. místo (za USA, Saúdskou Arábií, Portugalskem a Španělskem)
• Best Pavilion Team – 5. místo (za USA, Itálií, Vietnamem a Saúdskou Arábií)
Soutěž World Expolympics byla vytvořena s cílem představit špičku v oboru světových výstav. O vítězích rozhodoval 32členný mezinárodní panel odborníků z různých zemí a disciplín – od exhibition designu, architektury a kulturního storytellingu až po kreativní design a interaktivitu. Porota tak posuzovala nejen vizuální a architektonickou kvalitu pavilonů, ale také jejich schopnost předat příběh, zaujmout návštěvníky a nabídnout jim inovativní zážitky.
Vedle rozhodování odborné poroty hrála významnou roli i veřejnost: finalisté kategorie People’s Choice byli vybráni prostřednictvím otevřeného hlasování a tři pavilony s nejvyšším počtem hlasů obdrželi zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.
Zdroj: KGK
