Český pavilon si připsal už čtvrté prestižní ocenění

Autor:
  11:36
Národní pavilon na světové výstavě Expo 2025 v Ósace získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých pavilonů do 1500 m2. V samotném závěru světové výstavy obdržel už čtvrté významné ocenění – po zlaté medaili People’s Choice, stříbru za nejlepšího maskota v soutěži World Expolympics a po ocenění Evropské unie za výjimečnou pohostinnost. Jde o nejlepší umístění v kategorii architektura po 55, respektive 67 letech.

Vyhlášení cen BIE se uskutečnilo na závěr světové výstavy v největší kryté hale areálu Expo 2025 Shining Hat Hall. Sledovali ho zástupci prakticky všech účastnických zemí a další významní hosté. Český pavilon byl odbornou porotou oceněn jako mimořádné architektonické dílo, které v sobě propojuje tradici, inovaci a udržitelnost.

„Námi navržený národní pavilon pro Expo 2025 propojuje moderní architekturu, odvážný sochařský přístup k této specifické typologii a důraz na udržitelnost a inovace. Za celým projektem stojí mimořádné úsilí nejen našeho týmu architektů, ale také stavitelů, kteří pavilon realizovali. A samozřejmě týmu generálního komisaře Sošky. O to více si vážíme ocenění v prestižní soutěži BIE Official Participant Award – Architecture & Landscape, a jsme za něj vděční jak odborné porotě, tak organizátorům,“ říká k ocenění autor architektonického návrhu českého národního pavilonu Michal Gabaš ze Studia Apropos Architects.

Pavilon, jehož architektura odkazuje na staletou českou sklářskou tradici a zároveň využívá moderní CLT dřevěnou technologii, byl od počátku výstavy považován za jeden z nejzajímavějších architektonických exponátů Expo. Stal se nejvyšší CLT stavbou bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Kombinace vizuální originality a konceptu propojujícího vědu, umění a řemeslo zaujala odborníky i širokou veřejnost.

„Získaná ocenění jsou důkazem, že se Česku podařilo zaujmout nejen svým obsahem, ale i originálním architektonickým řešením. Pavilon je vizuálně výrazný, technologicky inovativní a přitom nese jasný rukopis české tradice. Navázali jsme tak na legendární úspěch československého pavilonu na Expo 1970 v Ósace – přesně po 55 letech jsme opět dokázali zaujmout japonské publikum. Za to patří všem, kteří se na projektu podíleli, obrovské díky,“ uvedl generální komisař české účasti Ondřej Soška.

V posledních dnech výstavy navštívil český pavilon bývalý kandidát na prezidenta a současný první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Drahoš. „Jsem velmi potěšen z ocenění, která český pavilon získal. Není jich málo a jsou naprosto zasloužená. Když jsem pavilon viděl poprvé, byl jsem si jistý, že se Japoncům bude líbit. Je to originální a nápaditý styl architektury, která se sem skvěle hodí. Navazujeme tím na úspěchy československých pavilonů z padesátých až sedmdesátých let minulého století,“ uvedl Jiří Drahoš při své návštěvě areálu Expo 2025.

Letošní vítězství v oceněních Expolympics představuje teprve třetí zlaté ocenění pro pavilon v historii účasti Československa a Česka na světových výstavách Expo, a zároveň jde o první triumf po dlouhých 67 letech. Jde o nejlepší ocenění za architekturu po 55 letech.

Zlatá ocenění pro pavilon v historii světových výstav:

  • Paříž 1937 – Československý pavilon získal Grand Prix, hlavní cenu výstavy, za moderní architekturu a kvalitní expozici.
  • Brusel 1958 – V rámci slavné „Bruselské výstavy“ si československý pavilon odnesl Zlatou hvězdu, nejvyšší ocenění celého Expo, a k tomu dalších třináct dílčích cen.
  • Ósaka 2025 – Český pavilon získal zlatou medaili „People’s Choice“, v níž rozhodovali sami návštěvníci. Uspěl také se stříbrnou cenou za nejlepšího maskota. 

Československý pavilon získal také na Expo 1970 v Ósace zvláštní cenu Japonského institutu architektů, dohromady se Švýcarskem a Kanadou. Jedinou cenu za architekturu za posledních 55 let, konkrétně bronzovou příčku, pak od BIE obdržel český pavilon na Expo 2015 v Miláně, který navrhl architektonický ateliér Chybik + Kristof Architects a postavila firma Koma Modular.

Více informací o české účasti naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.

