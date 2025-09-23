Český pavilon zabojuje o prestižní ocenění World Expolympics. Ve finále je v pěti kategoriích

„Velmi nás těší, že Český pavilon postoupil do finále v několika kategoriích. Je to důkazem, že naše koncepce i týmová práce rezonují nejen u odborné poroty, ale také u návštěvníků z celého světa. Jsme hrdí, že můžeme Česko prezentovat v takto prestižním mezinárodním kontextu,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.
Toto mezinárodní uznání odráží tvrdou práci, nasazení a kreativitu celého týmu, který každý den proměňuje Český pavilon v místo inspirace, dialogu a inovací. Výběr mezi finalisty v pěti různých kategoriích zároveň ukazuje, že pavilon vyniká nejen svou architektonickou a obsahovou koncepcí, ale také silou uměleckého ztvárnění, originální vizuální identity a profesionalitou celého realizačního týmu.
Český pavilon je finalistou v následujících kategoriích:
• Best Small Pavilion – ocenění pro nejlepší malý pavilon s rozlohou pozemku do 1000 m2
• Best Presentation – Ballet of Tomorrow – za originální a vizuálně působivé představení propojující umění a moderní technologie
• Best Mascot – René – za nápaditého maskota, který se stal oblíbeným symbolem pavilonu a celé světové výstavy
• Best Pavilion Team – za nasazení, profesionalitu a schopnost vytvářet inspirativní prostředí pro návštěvníky
• People’s Choice – ocenění vycházející z hlasování veřejnosti
„Tuto soutěž jsme připravili proto, aby upozornila na obrovský talent a představivost, které pohánějí náš obor na světové scéně,“ uvádí výkonný ředitel TEDA Travis Stanton a doplňuje: „Finalisté představují to nejlepší ze současného zážitkového designu – projekty, které nejen poutají pozornost, ale také inspirují, propojují a mění způsob, jakým lidé vnímají prostory a příběhy.“
Soutěž World Expolympics byla vytvořena s cílem představit špičku v oboru světových výstav. O vítězích rozhoduje 32členný mezinárodní panel odborníků z různých zemí a disciplín – od exhibition designu, architektury a kulturního storytellingu až po kreativní design a interaktivitu. Porota tak posuzuje nejen vizuální a architektonickou kvalitu pavilonů, ale také jejich schopnost předat příběh, zaujmout návštěvníky a nabídnout jim inovativní zážitky.
Kromě rozhodnutí odborné poroty hraje významnou roli i veřejnost: finalisté kategorie People’s Choice byli vybráni prostřednictvím otevřeného hlasování a tři pavilony s nejvyšším počtem hlasů obdrží zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
Více informací o české účasti naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.
Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.
Zdroj: KGK
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT