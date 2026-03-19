Český PEN klub udělí poprvé Cenu Josefa Čapka 2026

V jejím Statutu se uvádí, že laureát či laureátka ji obdrží za mimořádný přínos v oblasti umění, zejména vizuálního umění a literatury, a to v duchu humanistických hodnot a tvůrčí svobody, které byly vlastní Josefu Čapkovi, významnému českému malíři, grafikovi a spisovateli.
Výběr laureáta neprochází veřejným nominačním řízením, předsedu poroty (Vladimír Karfík) jmenoval výbor PEN klubu. Ta z několika navržených kandidátů hlasováním rozhodla, že Cenu Josefa Čapka převezme Miroslav Huptych, významný básník, aforista, výtvarník, editor a arteterapeut za jeho tvorbu, která se vyznačuje propojováním literárního a vizuálního světa, zejména technikou digitální koláže.
Zdroj: České centrum Mezinárodního PEN klubu