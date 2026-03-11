Český plavec a trenér z Aquapalace Praha Jakub Kačerovský pokořil Cookovu úžinu

Cookova úžina, oddělující Severní a Jižní ostrov Nového Zélandu, patří mezi nejobtížnější dálkové plavecké výzvy na světě kvůli silným proudům, proměnlivému počasí i studené vodě.
Pro mladého českého sportovce nejde o první velký úspěch. V loňském roce totiž Kačerovský úspěšně přeplaval také legendární kanál La Manche. Tím se zařadil mezi úzkou skupinu českých dálkových plavců, kteří tuto prestižní výzvu dokázali pokořit.Vedle vlastní sportovní kariéry působí Jakub Kačerovský také jako trenér plaveckých kurzů a plavčík v Aquapalace Praha, kde předává své zkušenosti dětem i dospělým plavcům.
„Jsme na Jakuba nesmírně hrdí. Je inspirací nejen pro naše návštěvníky, ale i pro kolegy. Je skvělé vidět, že mezi zaměstnanci máme nejen skvělé profesionály, ale také výjimečné sportovce, kteří dokážou uspět na světové scéně a zároveň své zkušenosti předávat dál,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
Úspěch v Cookově úžině potvrzuje, že vytrvalost, systematická příprava a vášeň pro plavání mohou vést k mimořádným výkonům – a že inspirace může začít třeba právě při prvních plaveckých lekcích v bazénu Aquapalace Praha.
