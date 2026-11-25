Inovační fond podporuje inovativní, čisté a efektivně využitelné evropské technologie – v letošním roce celkem 3 miliardami EUR. Z celkem 358 přihlášených projektů vybrala Evropská komise 77 z 23 zemí, přičemž z České republiky uspěl pouze projekt ComPon Praha. „Našemu projektu byl nabídnutý grant ve výši 11,8 mil. eur. Je to pro nás prestižní ocenění, potvrzení realizovatelnosti a zralosti pilotního projektu v Praze i jeho replikovatelnosti v ČR i celé EU. O ComPony již máme zájem z dalších zemí – vesměs s umístěním na řekách v centrech evropských měst, jako jsou Vídeň, Bratislava, Londýn nebo několik německých měst,“ říká Štefan Kráľ, předseda správní rady společnosti ComPon Praha.
Primárním energetickým zdrojem projektu SeeDis Smíchov, který připravuje sesterská společnost Smíchovská teplárenská a.s., je ComPon (Community energy Ponton, patentovaná technologie – plavidlo s instalovanými tepelnými čerpadly). Cena tepla a chladu z projektu bude o 30 až 50 % levnější oproti pražskému průměru. Projekt sníží závislost na dovážených fosilních palivech (70 až 90 % energie bude z obnovitelného místního zdroje – řeky Vltavy), výrazně sníží energetickou náročnost připojených budov a tím přispěje i ke zvýšení jejich hodnoty. „Teplotní energetický potenciál řek, jezer a moře je prakticky nevyčerpatelný. Vltava by mohla vytápět a chladit celou Prahu, levněji a čistěji než fosilní zdroje. Je to lokální a trvale udržitelný, doposud prakticky nevyužívaný zdroj tepla a chladu,“ doplňuje Štefan Kráľ.
Projekty přihlášené do evropského programu Innovation Fund hodnotí nezávislí experti a kromě stupně inovativnosti musí vybrané projekty uspět i ve snížení emisí, technické a ekonomické zralosti, realizovatelnosti, replikovatelnosti a nákladové efektivitě.
ComPon získal od Evropské komise pečeť STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), která potvrzuje jeho význam pro rozvoj evropských technologií i škálovatelnost. Úspěch české společnosti přichází v době, kdy Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu stále zaostává za svým cílem zařadit se do roku 2030 mezi evropské inovační lídry.
Zdroj: Smíchovská teplárenská
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60231.