Český průlom do světové medicíny: Molekulární vodík je tématem první klinické studie svého druhu v ČR

Autor:
  17:23
Praha 13. listopadu 2025 (PROTEXT) - Česká společnost H2 Medical Technologies, součást skupiny H2 Global Group, dosáhla významného milníku. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil první klinickou studii v České republice, která bude hodnotit bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), která často předchází Alzheimerově demenci.

O tom, jak se z nápadu stal projekt s globálním dosahem, hovoří David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group, a PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu, vývoje a výroby. Do rozhovoru vstupují také myšlenky japonského vědce profesora Shigeo Ohty, který je považován za „otce zakladatele“ vodíkové biomedicíny celosvětově.

 

Od doplňků stravy k medicinálnímu plynu

Otázka: Jak jste se vlastně dostal k molekulárnímu vodíku?

David Maršálek:

Byla to trochu náhoda a trochu osud. V roce 2011 jsem v USA začal spolupracovat s firmou prodávající produkty zdravé výživy a tam jsem se seznámil s profesorem Dušanem Miljkovičem, srbským vědcem žijícím v USA, který byl prvním na světě, jenž představil vodíkový doplněk stravy. Stal se mým prvním „vodíkovým mentorem“. Později k němu přibyli také PharmDr. Milan Krajíček, profesor Shigeo Ohta z Japonska, profesor Jan Slezák ze Slovenské akademie věd, docent Michal Botek z Univerzity Palackého v Olomouci a další odborníci. Díky nim jsem mohl poznat desítky vědců, lékařů i podnikatelů z celého světa, kteří se věnují využití molekulárního vodíku v různých oblastech. Dnes mám téměř 14 let zkušeností a velmi dobrý přehled o tom, jak se tento specifický obor vyvíjí globálně.

 

Molekulární vodík v medicíně

Otázka: Co vás přivedlo k myšlence využít molekulární vodík v medicíně a váš záměr registrovat zdravotnický prostředek?

David Maršálek:

Všichni odborníci i zákazníci a partneři kolem mě o molekulárním vodíku neustále mluvili, a hlavně profesor Miljkovič mi zpočátku nabízel pomoc s výzkumem a vývojem, jelikož ve vodíku spatřoval obrovský potenciál. Postupně jsem sám zjišťoval, že vodík není jen skvělý doplněk stravy, ale má také reálný potenciál pomáhat v medicíně. Největší výzvou bylo sestavit tým odborníků z celého světa, kteří by začali pracovat na jedné společné myšlence a cíli, tedy pod jednotnou hlavičkou naší společnosti H2 Global Group. To se nám postupně podařilo.

 

Cesta k první klinické studii

PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu H2 Medical Technologies:

"Naše řešení představuje zcela novou, neinvazivní a bezpečnou metodu, která má potenciál stát se metodou novátorskou, jejíž účinky na neurodegenerativní onemocnění jsou nyní předmětem klinického testování,“ vysvětluje doktor Krajíček.

Dnes již schválená klinická studie bude oficiálně zahájena v lednu 2026. Zúčastní se jí přibližně 30 pacientů ve věku 50–80 let, kteří budou inhalovat molekulární vodík hodinu denně, pět dní v týdnu po dobu tří měsíců. Další tři měsíce bude probíhat monitorovací fáze a následně budou data vyhodnocena, a celá studie bude publikována.

Tato klinická studie navazuje na menší japonský výzkum našeho společníka profesora Ohty, jehož pozitivní výsledky vedly k úspěšnému udělení evropského patentu EP3701956B1 – „Profylaktický a terapeutický prostředek pro demenci.“ Tento patent je zároveň ve vlastnictví firmy H2 Global Group.

Profesor Shigeo Ohta na adresu molekulárního vodíku často podotýká:

„Molekulární vodík je unikátní tím, že působí selektivně. Neutralizuje pouze škodlivé volné radikály, aniž by narušil přirozené procesy v těle.“

 

Jak se vodík do těla dostává a na co pomáhá

David Maršálek:

Vodík lze aplikovat různými způsoby: pitím vodíkem obohacené vody, speciálními doplňky stravy, kosmetikou, koupelemi nebo inhalací pomocí aplikátorů a inhalačních brýlí, které jsou běžně užívány i pro inhalaci např. kyslíku. Téměř tři tisíce vědeckých studií popisuje jeho možný antioxidační a protizánětlivý potenciál. Je tedy stále zkoumán pro svůj možný vliv na buněčnou rovnováhu, zánětlivé procesy a regeneraci. Tyto účinky jsou však stále předmětem vědeckého výzkumu.

Vodíkové wellness procedury dnes využívají rehabilitační centra, léčebné lázně, sportovní kluby i kosmetické salony. Naše společnost je mimo jiné držitelem klíčových patentů a užitných vzorů pro různé aplikace vodíku, včetně očí, uší a kůže.

 

Český výzkum se světovým dosahem

Společnost H2 Global Group spolupracuje s českými i zahraničními vědeckými institucemi. V rámci příprav na klinickou studii se rozběhla také spolupráce s uznávaným neurologem profesorem MUDr. Davidem Školoudíkem, který působí na Ostravské univerzitě (Lékařská fakulta), a zároveň na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je rovněž spojen s neurologickými ambulancemi a pracovišti v Ostravě a Opavě. Profesor Školoudík je předním odborníkem na diagnostiku a léčbu cerebrovaskulárních onemocnění, zejména prostřednictvím neurosonologie. Je autorem řady vědeckých publikací a držitelem několika ocenění za svou práci v oboru.

Dalším důležitým českým odborným pracovištěm ve spolupráci na jiných výzkumných projektech je Univerzita Palackého v Olomouci pod vedením docenta Michala Botka, uznávaného vědce v oblasti kinantropologie, který se dlouhodobě věnuje výzkumu účinků molekulárního vodíku na lidský organismus během zatížení.

 

Malá země, ale velká šance v medicíně budoucnosti

V evropském kontextu je oblast medicínských startupů stále velmi málo rozvinutá. Podle analýzy společnosti Deloitte se počet HealthTech a MedTech startupů mezi lety 2011–2020 zvýšil pětinásobně, avšak střední Evropa zůstává pozadu.

A právě to podle Davida Maršálka představuje obrovskou příležitost: „Dnes už víme, že segment zdravotnických startupů MedTech a HealthTech není ve střední Evropě dostatečně financovaný, a že v České republice existuje jen několik medicínských startupů našeho typu s takovýmto globálním dosahem. Jsme malá firma, která získala světové patenty na řešení problémů, které trápí celou civilizaci. To je unikátní šance nejen pro naši zemi, ale i pro investory, kteří s námi postupně přicházejí do kontaktu, a této jedinečné příležitosti využívají.“

„Věříme, že budoucnost medicíny není jen v léčbě nemocí, ale především v jejich prevenci. Naším cílem je, aby se Česká republika stala místem, odkud vzejde první registrovaný zdravotnický prostředek s molekulárním vodíkem na světě. Chceme dokázat, že i malá země může určovat směr globální medicíny.“

„Tento úspěch ukazuje, že české inovace mohou měnit světovou medicínu. Spojujeme výzkum, technologii a mezinárodní odborné týmy s jediným cílem, pomoci lidem předcházet devastujícím dopadům civilizačních onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby a dalších forem demencí,“ dodává David Maršálek.

 

Výzva pro dobrovolníky a příležitost pro investory

H2 Medical Technologies vyhlásila veřejnou výzvu pro dobrovolníky, kteří se chtějí této studie účastnit a splňují základní kritéria, věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav a diagnóza mírné kognitivní poruchy, až mírné či středně těžké demence. Nejlépe Ostrava a okolí. Nutno podotknout, že účast ve studii nezaručuje jakýkoli zdravotní přínos. Zájemci se mohou přihlásit do 30. listopadu 2025 to na následující e-mail: david.skoloudik@H2medical.com.

Zároveň mateřská firma H2 Global Group nabízí možnost investorům stát se součástí tohoto unikátního projektu. „Nacházíme se v klíčovém momentu, a to nejen pro naši společnost, ale i pro českou medicínu jako celek,“ uzavírá David Maršálek.

H2 Global Group je česká inovativní skupina zaměřená především na výzkum, vývoj, výrobu a využití molekulárního vodíku v medicíně, prevenci a dlouhověkosti. Dnes působí ve více než deseti zemích světa a spolupracuje s předními univerzitami, lékařskými institucemi a vědeckými týmy z Evropy, Japonska, a USA. Skupina je držitelem několika mezinárodních patentů, mimo jiné v oblasti neinvazivní aplikace vodíku pro prevenci a terapii neurodegenerativních onemocnění. Společnost v co nejbližší době usiluje o registraci prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.

  

Zdroj: H2 Global Group

 

Kontakt pro média:

www.H2global.group

  

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA

ilustrační snímek

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem nechali zpracovat znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)...

13. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  18:24

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Rolnické náměstí v Plzni,kde se staví kanalizace, se vrátí auta v květnu 2026

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde město od května buduje kanalizaci, se vrátí auta v květnu příštího roku. Hotovo mělo být původně tento měsíc. Stavbu...

13. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Startup Night 8: Místo, kde se studenti potkávají s investory a lídry českého byznysu

13. listopadu 2025  17:45

Český průlom do světové medicíny: Molekulární vodík je tématem první klinické studie svého druhu v ČR

13. listopadu 2025  17:23

Manévry na D5 kvůli těhotné ženě. Řidiči předvedli ukázkovou záchranářskou uličku

Velké manévry na D5. Miminko si příchod na svět nakonec rozmyslelo

V koloně na dálnici D5 u Rokycan v místech oprav vozovky uvázla rodička, když ji náhle zaskočily domnělé projevy nastávajícího porodu. Její partner požádal o pomoc projíždějící policisty, kteří je na...

13. listopadu 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Opava hledá investora pro stavbu parkovacího domu v Kylešovicích

ilustrační snímek

Opava hledá investora pro parkovací dům ve své městské části Kylešovice. Projekt má zlepšit parkování, podpořit elektromobilitu a nabídnout komerční plochy....

13. listopadu 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Zástavbu u Lipna prověří kraj, developer tam plánuje rodinné a bytové domy

Komplex Viva Lipno se má rozkládat u břehu, kde stojí bronzová socha Lipenské...

Luxusní bydlení v atraktivní přírodě u jihočeského Lipna. Takto developeři představují projekt, který posledních přibližně pět let připravuje soukromý investor pod názvem Viva Lipno. Po zásahu soudu...

13. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Historická zbrojnice v Plzni prošla modernizací, zůstala však autentická

ilustrační snímek

Západočeské muzeum v Plzni dnes otevřelo zrekonstruovanou městskou zbrojnici, která je jednou z jeho nejcennějších expozic. Stovky zbraní v ní nejsou vystavené...

13. listopadu 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Advantage Consulting, s.r.o.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA - VOLNÉ VÍKENDY (80 110.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 80 000 - 110 000 Kč

Dalších 31 783 volných pozic

Kino Hvězda v Uherském Hradišti má nový promítací systém za 3,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Kino Hvězda v Uherském Hradišti má nový promítací systém. Modernizace promítací techniky stála město 3,6 milionu korun. Radnice to dnes uvedla ve zprávě na...

13. listopadu 2025  15:24,  aktualizováno  15:24

ÚS obdržel pět stížností od aktérů druhé větve korupční kauzy kolem Ratha

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) obdržel pět stížností od aktérů druhé větve korupční kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Čtyři z nich, včetně podnětu...

13. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.