Český průlom do světové medicíny: Molekulární vodík je tématem první klinické studie svého druhu v ČR

O tom, jak se z nápadu stal projekt s globálním dosahem, hovoří David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group, a PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu, vývoje a výroby. Do rozhovoru vstupují také myšlenky japonského vědce profesora Shigeo Ohty, který je považován za „otce zakladatele“ vodíkové biomedicíny celosvětově.
Od doplňků stravy k medicinálnímu plynu
Otázka: Jak jste se vlastně dostal k molekulárnímu vodíku?
David Maršálek:
Byla to trochu náhoda a trochu osud. V roce 2011 jsem v USA začal spolupracovat s firmou prodávající produkty zdravé výživy a tam jsem se seznámil s profesorem Dušanem Miljkovičem, srbským vědcem žijícím v USA, který byl prvním na světě, jenž představil vodíkový doplněk stravy. Stal se mým prvním „vodíkovým mentorem“. Později k němu přibyli také PharmDr. Milan Krajíček, profesor Shigeo Ohta z Japonska, profesor Jan Slezák ze Slovenské akademie věd, docent Michal Botek z Univerzity Palackého v Olomouci a další odborníci. Díky nim jsem mohl poznat desítky vědců, lékařů i podnikatelů z celého světa, kteří se věnují využití molekulárního vodíku v různých oblastech. Dnes mám téměř 14 let zkušeností a velmi dobrý přehled o tom, jak se tento specifický obor vyvíjí globálně.
Molekulární vodík v medicíně
Otázka: Co vás přivedlo k myšlence využít molekulární vodík v medicíně a váš záměr registrovat zdravotnický prostředek?
David Maršálek:
Všichni odborníci i zákazníci a partneři kolem mě o molekulárním vodíku neustále mluvili, a hlavně profesor Miljkovič mi zpočátku nabízel pomoc s výzkumem a vývojem, jelikož ve vodíku spatřoval obrovský potenciál. Postupně jsem sám zjišťoval, že vodík není jen skvělý doplněk stravy, ale má také reálný potenciál pomáhat v medicíně. Největší výzvou bylo sestavit tým odborníků z celého světa, kteří by začali pracovat na jedné společné myšlence a cíli, tedy pod jednotnou hlavičkou naší společnosti H2 Global Group. To se nám postupně podařilo.
Cesta k první klinické studii
PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu H2 Medical Technologies:
"Naše řešení představuje zcela novou, neinvazivní a bezpečnou metodu, která má potenciál stát se metodou novátorskou, jejíž účinky na neurodegenerativní onemocnění jsou nyní předmětem klinického testování,“ vysvětluje doktor Krajíček.
Dnes již schválená klinická studie bude oficiálně zahájena v lednu 2026. Zúčastní se jí přibližně 30 pacientů ve věku 50–80 let, kteří budou inhalovat molekulární vodík hodinu denně, pět dní v týdnu po dobu tří měsíců. Další tři měsíce bude probíhat monitorovací fáze a následně budou data vyhodnocena, a celá studie bude publikována.
Tato klinická studie navazuje na menší japonský výzkum našeho společníka profesora Ohty, jehož pozitivní výsledky vedly k úspěšnému udělení evropského patentu EP3701956B1 – „Profylaktický a terapeutický prostředek pro demenci.“ Tento patent je zároveň ve vlastnictví firmy H2 Global Group.
Profesor Shigeo Ohta na adresu molekulárního vodíku často podotýká:
„Molekulární vodík je unikátní tím, že působí selektivně. Neutralizuje pouze škodlivé volné radikály, aniž by narušil přirozené procesy v těle.“
Jak se vodík do těla dostává a na co pomáhá
David Maršálek:
Vodík lze aplikovat různými způsoby: pitím vodíkem obohacené vody, speciálními doplňky stravy, kosmetikou, koupelemi nebo inhalací pomocí aplikátorů a inhalačních brýlí, které jsou běžně užívány i pro inhalaci např. kyslíku. Téměř tři tisíce vědeckých studií popisuje jeho možný antioxidační a protizánětlivý potenciál. Je tedy stále zkoumán pro svůj možný vliv na buněčnou rovnováhu, zánětlivé procesy a regeneraci. Tyto účinky jsou však stále předmětem vědeckého výzkumu.
Vodíkové wellness procedury dnes využívají rehabilitační centra, léčebné lázně, sportovní kluby i kosmetické salony. Naše společnost je mimo jiné držitelem klíčových patentů a užitných vzorů pro různé aplikace vodíku, včetně očí, uší a kůže.
Český výzkum se světovým dosahem
Společnost H2 Global Group spolupracuje s českými i zahraničními vědeckými institucemi. V rámci příprav na klinickou studii se rozběhla také spolupráce s uznávaným neurologem profesorem MUDr. Davidem Školoudíkem, který působí na Ostravské univerzitě (Lékařská fakulta), a zároveň na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je rovněž spojen s neurologickými ambulancemi a pracovišti v Ostravě a Opavě. Profesor Školoudík je předním odborníkem na diagnostiku a léčbu cerebrovaskulárních onemocnění, zejména prostřednictvím neurosonologie. Je autorem řady vědeckých publikací a držitelem několika ocenění za svou práci v oboru.
Dalším důležitým českým odborným pracovištěm ve spolupráci na jiných výzkumných projektech je Univerzita Palackého v Olomouci pod vedením docenta Michala Botka, uznávaného vědce v oblasti kinantropologie, který se dlouhodobě věnuje výzkumu účinků molekulárního vodíku na lidský organismus během zatížení.
Malá země, ale velká šance v medicíně budoucnosti
V evropském kontextu je oblast medicínských startupů stále velmi málo rozvinutá. Podle analýzy společnosti Deloitte se počet HealthTech a MedTech startupů mezi lety 2011–2020 zvýšil pětinásobně, avšak střední Evropa zůstává pozadu.
A právě to podle Davida Maršálka představuje obrovskou příležitost: „Dnes už víme, že segment zdravotnických startupů MedTech a HealthTech není ve střední Evropě dostatečně financovaný, a že v České republice existuje jen několik medicínských startupů našeho typu s takovýmto globálním dosahem. Jsme malá firma, která získala světové patenty na řešení problémů, které trápí celou civilizaci. To je unikátní šance nejen pro naši zemi, ale i pro investory, kteří s námi postupně přicházejí do kontaktu, a této jedinečné příležitosti využívají.“
„Věříme, že budoucnost medicíny není jen v léčbě nemocí, ale především v jejich prevenci. Naším cílem je, aby se Česká republika stala místem, odkud vzejde první registrovaný zdravotnický prostředek s molekulárním vodíkem na světě. Chceme dokázat, že i malá země může určovat směr globální medicíny.“
„Tento úspěch ukazuje, že české inovace mohou měnit světovou medicínu. Spojujeme výzkum, technologii a mezinárodní odborné týmy s jediným cílem, pomoci lidem předcházet devastujícím dopadům civilizačních onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby a dalších forem demencí,“ dodává David Maršálek.
Výzva pro dobrovolníky a příležitost pro investory
H2 Medical Technologies vyhlásila veřejnou výzvu pro dobrovolníky, kteří se chtějí této studie účastnit a splňují základní kritéria, věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav a diagnóza mírné kognitivní poruchy, až mírné či středně těžké demence. Nejlépe Ostrava a okolí. Nutno podotknout, že účast ve studii nezaručuje jakýkoli zdravotní přínos. Zájemci se mohou přihlásit do 30. listopadu 2025 to na následující e-mail: david.skoloudik@H2medical.com.
Zároveň mateřská firma H2 Global Group nabízí možnost investorům stát se součástí tohoto unikátního projektu. „Nacházíme se v klíčovém momentu, a to nejen pro naši společnost, ale i pro českou medicínu jako celek,“ uzavírá David Maršálek.
H2 Global Group je česká inovativní skupina zaměřená především na výzkum, vývoj, výrobu a využití molekulárního vodíku v medicíně, prevenci a dlouhověkosti. Dnes působí ve více než deseti zemích světa a spolupracuje s předními univerzitami, lékařskými institucemi a vědeckými týmy z Evropy, Japonska, a USA. Skupina je držitelem několika mezinárodních patentů, mimo jiné v oblasti neinvazivní aplikace vodíku pro prevenci a terapii neurodegenerativních onemocnění. Společnost v co nejbližší době usiluje o registraci prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.
Zdroj: H2 Global Group
Kontakt pro média:
PROTEXT