Český průlom v medicíně: SÚKL schválil klinickou studii H2 Medical Technologies. Začíná nová éra v boji proti Alzheimerově chorobě

Ostrava 21. října 2025 (PROTEXT) - Česká skupina H2 Global Group oznámila historický úspěch. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oficiálně schválil klinickou studii společnosti H2 Medical Technologies (spadající do skupiny H2 Global Group), zaměřenou na inhalaci molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) – stavem, který často předchází rozvoji Alzheimerovy demence.

Rozhodnutí SÚKL znamená průlom nejen pro českou vědu, ale i pro evropský biotechnologický výzkum. Studie je první svého druhu v Evropě a zároveň jedna z prvních plně oficiálně schválených klinických studií na světě, které se zaměřují na neinvazivní inhalaci molekulárního vodíku jako prostředku ochrany mozku.

Patent japonského profesora Ohty přiveden do české klinické praxe

Projekt zároveň navazuje na předchozí úspěšné výzkumy realizované v Japonsku pod vedením prof. Shigeo Ohty, který je celosvětově považován za zakladatele výzkumu terapeutického využití molekulárního vodíku. Tato česká studie je však jedinečná, jako jediná na světě přímo navazuje na patent, který prof. Ohta jako spoluzakladatel osobně převedl na společnost H2 Global Group. Patent nese název „Prophylactic or therapeutic agent for dementia“ (EP 3701956 B1) a popisuje možnost využití plynného vodíku jako léčebného prostředku proti demenci, konkrétně Alzheimerova typu.

„Již schválený projekt klinické studie, která vychází z patentu prof. Ohty, je pro nás obrovskou ctí i závazkem. Tento krok potvrzuje, že český výzkum a inovace mají světovou úroveň,“ uvádí PharmDr. Milan Krajíček, spoluzakladatel H2 Global Group.

Nová naděje pro prevenci a podporu léčby Alzheimerovy choroby

„Ačkoli byly v posledních letech schváleny první léky zpomalující průběh Alzheimerovy choroby, stále zatím neexistuje široce dostupný, bezpečný a účinný lék. Naším cílem je nabídnout pacientům i lékařům řešení, které bude k pacientovi šetrné, neinvazivní, dostupné, bezpečné a funkční,“ říká David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group.

Studie bude zahájena v lednu 2026 ve spolupráci s jedním z předních neurologických center v České republice pod vedením profesora MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D. a potrvá přibližně šest měsíců. Cílem je připravit registraci prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.

O společnosti H2 Global Group

H2 Global Group je evropská inovační skupina, která propojuje výzkum, vývoj, výrobu, ale i praktické, funkční a bezpečné využití technologií, založených na využití molekulárního vodíku.Zaměřuje se na profesionální a velkoobchodní trh, přinášející unikátní a vysoce kvalitní produkty a přístroje pro zdravotnictví, wellness, sport, kosmetický průmysl a veterinu. Společnost spolupracuje s lékaři, terapeuty, vědci a výzkumnými institucemi po celém světě. Nabízí jim nejen inovativní technologie, ale také odbornou podporu, vědecké zázemí a dlouhodobé partnerské vztahy, které pomáhají rozvíjet nové standardy péče o zdraví.

Pod vedením Davida Maršálka a jeho týmu skupina H2 Global Group vybudovala unikátní ekosystém firem, od výzkumu a vývoje až po výrobu a distribuci produktů s molekulárním vodíkem. S celkovou hodnotou společnosti odhadovanou na více než 77 milionů USD a rostoucím portfoliem patentů a mezinárodních aktivit se řadí mezi nejprogresivnější evropské biotechnologické společnosti.

Investoři dnes stojí na prahu nové éry medicíny s možností být součástí projektu, který spojuje vědecký pokrok, společenskou odpovědnost a vizi delšího, kvalitnějšího a zdravějšího života.

Více informací: www.H2Global.group

Zdroj: H2 Global Group

 

PROTEXT

 

