Český průmysl zvládá turbulence. FWG atlantiso v něm vidí prostor pro růst

Provázanost obou ekonomik zůstává výrazná, české podniky však stále častěji staví svůj růst na vlastním exportu, technickém know-how a schopnosti rychle přizpůsobovat výrobu novým podmínkám.
"Český průmysl má za sebou řadu období, která prověřila schopnost podniků reagovat na změny. Mnohé z nich během toho posílily export, upravily produktové portfolio a otevřely si nové trhy. To je zkušenost, na které se dá dál stavět," říká Matěj Kvíčala, CEO FWG atlantiso.
Zavedené podniky s potenciálem dalšího růstu
Podobný vývoj je důležitý také pro Private Equity. FWG atlantiso Podfond průmyslových investic se zaměřuje na zavedené podniky se silnou tržní pozicí, kvalitním produktem, zdravým hospodařením a managementem, který pokračuje v dalším rozvoji společnosti. Součástí investičního pohledu je také inovační potenciál, prostor pro automatizaci, bariéry vstupu a návaznost na stávající portfolio.
Tento přístup se promítá i do současného portfolia FWG SICAV. TESLA LIGHTING působí v ČR i zahraničí a podle aktuální strategie počítá s rychlejším růstem zahraničních tržeb. FWG Communication zase staví na distribuci telekomunikační a elektrotechnické techniky v Česku a na Slovensku.
Kapitál a aktivní spolupráce s managementem
Průmyslová základna Česka tak pro FWG SICAV představuje dlouhodobý prostor pro další akvizice i rozvoj stávajících společností. Fond při výběru cílových podniků sleduje také kontinuitu managementu, dostupnost financování a možnosti propojení s dalšími částmi portfolia. Po akvizici se zaměřuje na stabilizaci, integraci, automatizaci a expanzi na další trhy.
"Český průmysl je pro nás zajímavý kombinací technických zkušeností, zavedených značek a schopnosti podniků fungovat i v proměnlivém prostředí. Hledáme společnosti, které mají pevný základ a zároveň prostor pro další rozvoj. Kapitál pak spojujeme s aktivní prací s managementem a dlouhodobým rozvojem podniku," doplňuje Roman Pfeffer, CSO FWG SICAV.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Zdroj: FWG atlantiso SICAV a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59951.