Český realitní trh 2027–2029: AI posílí samostatné makléře a promění roli franšíz

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Praha 28. července 2026 (PROTEXT) - Projekt Realiťák roku zveřejnil strategický výhled českého realitního trhu pro roky 2027 až 2029. Umělá inteligence podle něj realitní makléře nezruší, ale převezme významnou část administrativy, marketingu a práce s daty. Posílit mohou kvalitní samostatní makléři, malé odborné týmy a sítě, které se dokážou proměnit ve skutečné technologické a servisní platformy. Pod tlakem naopak budou franšízy, jejichž hlavní hodnotou zůstává pouze známé logo, obecné školení a běžně dostupné nástroje.

Český realitní trh se během příštích dvou až tří let nebude měnit pouze vývojem cen nemovitostí, hypotečních sazeb a dostupností bydlení. Výrazná proměna může nastat také uvnitř samotného realitního oboru. Rozhodovat se bude o tom, jakou část práce převezme umělá inteligence, zda si velké realitní sítě dokážou obhájit své poplatky a zda se jednou z nejsilnějších jednotek trhu stane samostatný, technologicky vybavený a veřejně prověřitelný makléř.

Podle strategického výhledu projektu Realiťák roku nezanikne potřeba realitních profesionálů, ale zásadně se změní důvod, proč si je klienti najímají. Informace o trhu, základní cenové analýzy, CRM systémy, elektronické podpisy, automatizovaný marketing, virtuální staging nebo návrhy smluvních a procesních postupů budou stále dostupnější také jednotlivcům. Konkurenční výhodou proto nebude samotný přístup k informacím, ale schopnost data správně vyhodnotit, převzít odpovědnost a bezpečně řídit celý obchod.

„Umělá inteligence může makléři připravit analýzu, text, návrh dalšího postupu nebo shrnutí dokumentace. Nemůže ale sama nést odpovědnost za to, že je konkrétní doporučení správné pro konkrétního klienta a konkrétní nemovitost. Právě odpovědnost, úsudek a schopnost vysvětlit rozhodnutí budou stále důležitější,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.

AI převezme rutinu, nikoliv odpovědnost

Umělá inteligence bude podle projektu postupně zajišťovat první cenové analýzy, porovnávání konkurenčních nabídek, návrhy inzerátů, úpravy fotografií, třídění poptávek, plánování prohlídek, přepis telefonátů, zápisy do CRM, pravidelné reporty pro prodávající i předběžnou kontrolu dokumentace.

Jeden zkušený makléř tak může s pomocí technologií zvládnout podstatně větší objem práce než dnes. Neznamená to ale, že bude všechny odborné činnosti vykonávat sám. Silný samostatný makléř bude podle výhledu spíše hlavním koordinátorem transakce, který podle konkrétní situace zapojí advokáta, hypotečního specialistu, technického inspektora, fotografa, geodeta, odhadce nebo daňového poradce.

Může tak vznikat stále více „jednočlenných realitních kanceláří“, které budou navenek zastupovány jedním odpovědným profesionálem, ale v pozadí budou využívat technologické systémy a síť externích odborníků.

Známé logo už nemusí samo o sobě stačit

Největší tlak může podle projektu dopadnout na tradiční franšízové modely. Zkušený makléř si bude stále častěji počítat, jakou konkrétní hodnotu získává za měsíční poplatky nebo podíl z provize odváděný centrále.

Pokud si dokáže sám zajistit data, marketing, právní servis, software, vzdělávání a klientskou komunikaci, nebude pro něj samotné právo používat známé logo dostatečným důvodem k setrvání v síti.

To může vést k odchodu nejvýkonnějších makléřů, kteří mají vlastní klientskou databázi, osobní značku a dostatek zkušeností. Síť přitom nemusí zcela zaniknout. Může však postupně ztrácet nejproduktivnější lidi, nejzajímavější zakázky a část svého regionálního významu.

„Velikost sama o sobě nebude zárukou úspěchu. Rozhodovat bude, zda síť dokáže zvyšovat výkon svých makléřů, přinášet jim klienty a současně garantovat veřejnosti kvalitu služby. Jestliže bude pouze pronajímat značku a zprostředkovávat nástroje dostupné každému, její pozice bude slábnout,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.

Silné sítě se mohou změnit v technologické platformy

Výhled projektu Realiťák roku nepředpokládá automatický zánik všech velkých realitních sítí. Dobře řízené organizace mohou naopak díky umělé inteligenci, společným datům a rozsahu své infrastruktury ještě posílit.

Franšíza budoucnosti ale nebude makléřům prodávat především značku. Bude muset poskytovat měřitelnou hodnotu, například:

  • kvalitní obchodní příležitosti,
  • společnou databázi kupujících a prodávajících,
  • propojená tržní data,
  • automatizované pracovní postupy,
  • právní, AML a procesní kontrolu,
  • zastupitelnost při nemoci nebo dovolené,
  • podporu komplikovaných zakázek,
  • centrální specialisty a kontrolu kvality.

Tradiční hierarchický model centrály, regionálního franšízanta, pobočky a makléře se tak může postupně měnit na otevřenější systém, ve kterém samostatný makléř pod vlastním jménem využívá technologickou a servisní platformu a podle potřeby si objednává jednotlivé služby.

Výchozím bodem je rychlý a drahý trh

Proměna realitních služeb přichází v době, kdy je český trh aktivní, ale pro klienty finančně náročný. Podle ověřených nabídkových dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz dosáhla v červnu 2026 průměrná nabídková cena bytů k prodeji v České republice 98 553 Kč za metr čtvereční. Ve srovnání s červnem 2024 šlo o zvýšení o 32,3 %.

Průměrné nabídkové nájemné dosáhlo 327 Kč za metr čtvereční. Za dva roky vzrostlo o 12 %, počet nabídek se meziročně snížil o 18,3 % a průměrná doba nabízení klesla na 19 dní. Jde o nabídková data zachycující měsíční stav trhu, nikoliv o realizované kupní ceny nebo automatické ocenění konkrétní nemovitosti.

Rychlost trhu, vysoké ceny a složitější financování zvyšují význam správného rozhodování. Klient sice bude mít k dispozici více informací, ale současně bude muset rychleji vyhodnocovat právní stav, technickou kvalitu, provozní náklady, financování i reálnou hodnotu konkrétní nemovitosti.

Provize budou muset být průhlednější

Dostupnější technologie zvýší také tlak na vysvětlení realitní provize. U jednodušších případů může přibývat služeb s pevnou cenou nebo samostatných balíčků zahrnujících ocenění, prezentaci, inzerci či transakční servis.

U komplikovaných obchodů, například při dědictví, spoluvlastnictví, věcných břemenech, zástavních právech, exekucích nebo složitém technickém stavu, zůstane kompletní zastoupení makléřem významnou službou. Klient však bude chtít přesně vědět, jakou hodnotu makléř vytvořil, jaké kroky provedl a jaké výsledky přinesly.

Projekt Realiťák roku chce posílit ověřování kvality

S rostoucím množstvím obsahu vytvářeného pomocí umělé inteligence bude podle projektu stále důležitější rozlišovat mezi profesionálně vypadající prezentací a skutečnou odborností.

Realiťák roku proto vidí svou budoucí roli nejen v profesním ocenění, ale také v ověřování praxe, specializace, regionální působnosti, vzdělávání, referencí a skutečných zkušeností konkrétních makléřů. Důležitým tématem bude rovněž odpovědné používání umělé inteligence, ochrana klientských dat a kontrola automaticky vytvořených výstupů.

Celý strategický výhled je dostupný v článku Český realitní trh 2027–2029: začne éra samostatných makléřů?.

O projektu Realiťák roku

Projekt Realiťák roku dlouhodobě propojuje realitní odborníky, veřejnost, média, partnery a instituce, kterým záleží na kvalitě, transparentnosti a bezpečnosti realitních služeb. Pomáhá veřejnosti vybírat makléře podle regionu, zkušeností, referencí, odborného hodnocení a dalších dostupných informací. Devátý ročník projektu Realiťák roku probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.

 

Zdroj: Projekt Realiťák roku

 

 

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