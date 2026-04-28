Český šperkař Michal Kadaník: šperk jako ideální dárek ke Dni matek

Květina, vybraná čokoláda, košík dobrot, výlet či šperk. Právě po šperku lidé, kteří chtějí obdarovat maminku, sahají čím dál častěji. Má totiž jednu výjimečnou schopnost – dokáže uchovat vzpomínku. Pokud letos vybíráte pro maminku šperk, vsaďte na nadčasovost.
„Šperk je krásný v tom, že není jen ozdobou. Je to malý nositel příběhu,“ říká zlatník Michal Kadaník. „U dárků ke Dni matek se velmi často setkávám s tím, že lidé chtějí darovat něco osobního – něco, co bude připomínat vztah mezi matkou a dítětem. Velmi oblíbené jsou jednoduché zlaté řetízky s drobným přívěskem nebo decentní náušnice," dodává zlatník.
Zdroj: Cult Lore