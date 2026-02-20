Český sport bojuje o zlato, ale česká krása už ho v Miláně má!

Naposledy se takového milníku dočkala v roce 2019 světově proslulá topmodelka Eva Herzigová. Od té doby zůstávala titulní strana jedné z nejvlivnějších módních biblí bez českého jména. Až dosud.
Nathali Friedová tak potvrzuje, že nová generace českých modelek má světu co nabídnout. Její kariéra přitom nabírá dechberoucí tempo. Nedávno se objevila na titulce magazínu Harper's Bazaar, kde ji fotografoval vyhledávaný britský fotograf David Sims, známý svou spoluprací s největšími módními domy a ikonami současnosti.
Její tvář se zároveň objevila v kampaních luxusní italské značky ETRO, čímž se definitivně zařadila mezi nejvýraznější nové tváře evropské módní scény.
Symbolika jejího aktuálního úspěchu je nepřehlédnutelná. Ve chvíli, kdy čeští sportovci podávají maximální výkony a bojují o olympijské medaile, česká modelka dobývá svět módy. Každý na jiném poli přesto se stejnou ambicí – obstát v mezinárodní konkurenci a zanechat výraznou českou stopu.
Nathali Friedová dnes představuje novou kapitolu českého modelingu - sebevědomou, světovou a odhodlanou. A zdá se, že její cesta na globální vrchol teprve začíná.
Zdroj: https://www.focusmodel.com/portfolio/nathali-fried-61
