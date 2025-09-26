Český startup RENTED spouští platformu: pronájem věcí “udržitelně” jako nový benefit pro zaměstnance

Praha 26. září 2025 (PROTEXT) - Český startup Rented spustil pilotní provoz platformy, která firmám umožňuje nabídnout svým zaměstnancům nový typ benefitu: dostupný pronájem spotřebních i hobby věcí a to udržitelnou formou. Rented přináší na český trh inovativní přístup k zaměstnaneckým benefitům. Cílem je pomoci firmám budovat atraktivní pracovní prostředí, které podporuje loajalitu, zdraví a produktivitu zaměstnanců, a zároveň podporuje udržitelnost. Zaměstnanci mohou produkty využívat bez nutnosti je vlastnit, podobně jako si dnes předplácí filmy či hudbu. K dispozici je elektronika, kuchyňské spotřebiče, sportovní či hobby vybavení. Od paddleboardu přes hudební nástroj až po herní konzole: nabídka, která šetří peníze i místo

Rented funguje jako platforma půjčoven a produktů, které by jinak nebyly snadno dostupné. Už nyní spolupracuje s řadou dodavatelů a s dalšími výrobci jedná o rozšíření nabídky pronájmu vedle klasického prodeje. “Dlouhodobě se řídíme heslem, že výrobky by měly kolovat v ekonomice co nejdéle. Ať už formou oprav nebo prodejem reuse elektroniky, čímž se živíme my. Když nás oslovil tým Rented s nabídkou spolupráce, neváhali jsme, protože to přesně zapadá do naší filozofie. Půjčování či sdílení věcí je trend a rostoucí segment, který podporujeme. Pro Rented tak děláme nejen servis, ale i celou přípravu a logistiku půjčených výrobků,” říká CEO společnosti Repairsys CZ Jan Charvát.

Služba se momentálně testuje u velkých zaměstnavatelů – například v Preciose či Českých Radiokomunikacích. Podle zakladatelů je o koncept značný zájem a jednání probíhají i s dalšími českými i mezinárodními firmami. “V naší firmě klademe důraz nejen na péči o zaměstnance, ale také na inovace a udržitelný rozvoj. Partner nás oslovil inovativností, moderním a flexibilním benefitem a přístupem k udržitelnosti, což se potkává s naším firemním nastavením. Rented nás přesvědčil jak technologickým řešením, tak schopností přizpůsobit se našim potřebám s minimální administrativní zátěží,” říká HR ředitelka CRA, Martina Ježková.

Netflix, ale pro věci

Rented nabízí modely pronájmu, které lidé dobře znají. Krátkodobý pronájem je srovnatelný s klasickými půjčovnami, dlouhodobý probíhá formou měsíčního předplatného, podobně jako u streamovacích služeb. Paddleboard tak vyjde na 200 Kč denně, robotický vysavač od 400 Kč měsíčně a elektrickou kytaru s kombem si zaměstnanci mohou pronajmout od 600 Kč měsíčně. Součástí nabídky jsou také výhodné balíčky, které propojují produkty s doplňkovými službami, například domácí posilovací set doplněný prémiovou fitness aplikací nebo hudební nástroj s online kurzem.

Za projektem stojí malý, dynamický a rychle rostoucí tým, který se zaměřuje na inovace a budování dlouhodobých partnerství. Nápad vznikl ve španělské Barceloně během studií Jana Mesteka, který se setkal s překážkou: „Stěhoval jsem se do nového bytu a musel nakoupit spoustu vybavení. Po roce jsem řešil opačný problém – co s tím vším? Hodiny jsem prodával věci na bazarech a spoustu jsem nakonec daroval. Říkal jsem si, proč si takové věci nejde nikde jen půjčit?“ vysvětluje Mestek.

Mladá generace mění pravidla: vlastnit už není nutnost

Primárně Rented cílí na firmy, které chtějí nabídnout moderní a ekologický benefit svým zaměstnancům. Každý výrobek se využije vícekrát, a tím přispívá k udržitelnosti. Součástí nabídky je také ESG reporting, který se stává stále důležitějším kritériem pro progresivní a společensky odpovědné společnosti. Rámec sloužící k hodnocení udržitelnosti a odpovědnému podnikání razantně ovlivní byznys v celé Evropské unii. Okruh firem, na které dopadnou povinnosti předkládat výkazy, se postupně rozšiřuje. Do roka plánuje startup nabrat další společnosti i díky exkluzivnímu partnerství se systémem Múza od Benefit Plus. „Dlouhodobě podporujeme inovativní projekty, které mají smysl a přinášejí pozitivní dopad, obzvlášť v oblastech udržitelnosti a ekologie, které jsou nám velmi blízké. Věříme, že společně dokážeme dostat program Rented do co nejvíce firem a přinést tak další hodnotu jejich zaměstnancům,“ říká Ondřej Tyl, CEO Benefit Plus. Rented zároveň připravuje řadu technologických i edukativních novinek, které dále rozšíří možnosti personalizace benefitů, podpoří udržitelnost a přinesou inovativní přístupy nejen v péči o zaměstnance.

 









