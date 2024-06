Český statistický úřad dnes zveřejnil data o dubnovém maloobchodu

Nicméně to nevadí. My jsme rádi, že roste. Loni to tak nebylo. Od začátku roku roste maloobchod o 4,3 %, což je skvělé. Není pochyb o tom, že letos ekonomika poroste. Nicméně stále to bude nic moc, protože nás brzdí průmysl, který ukazuje, že ztrácí konkurenceschopnost.

Když růst maloobchodu trochu zanalyzujeme, zjistíme, že tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,1 %, za pohonné hmoty o 3,9 % a za potraviny o 3,6 %. Tady se projevuje vliv poklesu inflace a odkládání spotřeby během loňského roku. Vyšší reálné mzdy totiž umožnily lidem nakupovat zboží dlouhodobé spotřeby. Proto ten růst nepotravinářského zboží. Velký růst má např. kosmetika.

Vidíme ale i další vliv. Navrátil se růst internetových obchodů. To ukazuje návrat dobrých časů. Může zde růst konkurence velkým obchodům, což je pro zákazníka vždy příznivé.

Za celý rok 2024 čekám růst průmyslu mezi 5 až 6 %.

Z pohledu centrální banky se ukazuje, že původně očekávaný vývoj, který bude tažen silnou poptávkou, se naplnil. ČNB se proto nemusí ničeho lekat a měnit svůj výhled.

Z pohledu úrokových sazeb je rychlý růst maloobchodu signálem zlepšení stavu ekonomiky, což rozhodně nemluví ve prospěch nižších úrokových sazeb. Na druhou stranu úrokové sazby jsou proti minulosti stále velmi vysoké a inflace je v inflačním pásu. Očekávám, že se bankéři budou rozhodovat mezi stagnací sazeb a mírným poklesem o čtvrt procentního bodu. Očekávám, že hlasování bude velmi těsné.

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group

Investiční skupina CFG | 10 let na finančním trhu v ČR

Skupina CFG funguje na českém finančním trhu přes 10 let. Poskytuje kvalitní servis investorům, emitentům, klientům a partnerům. Konsolidovaný obrat celé skupiny je 94 mil. Kč, má přes 1500 investorů a 360 mil. Kč aktiv. Provozuje také portál Dluhopisomat.cz nejlépe hodnocený dluhopisový inzertní portál v ČR.

