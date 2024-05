Český statistický úřad dnes zveřejnil dubnovou inflaci. Od roku 2015 vzrostly ceny o 51 %

Zatímco trh očekával meziroční inflaci kolem 2,4 %, v realitě rostly ceny ještě rychleji. To ukazuje, jak se Česká národní banka opět trefila, když včas varovala před návratem inflačních tlaků a předem varovala, že utlumí snižování úrokových sazeb. Dnes se to jen potvrdilo.

Skok inflace nyní otevírá otázku, zda se ještě vůbec úrokové sazby sníží. Vývoj v USA nahrává tomu, aby se snižováním úroků brzdili. Nemyslím tím, že pokles úrokových sazeb pro letošní rok skončil, ale myslím tím, že se může na pár měsíců zastavit. Podobně jako americká centrální banka i česká centrální banka se bude možná jen rozhlížet a čekat na nové statistiky, podle kterých se nakonec rozhodne.

Pro trh dluhopisů to představuje úlevu. Výnosy nebudou klesat tak, jak se původně čekalo. Pokles bude pomalejší. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří drží dluhopis s variabilním výnosem.

Co konkrétně stálo za skokem inflace?

V meziměsíčním i meziročním srovnání to byly nápoje (jak alkoholické, tak nealkoholické), hodně také zdražil tabák a pohonné hmoty. Ty zdražily o 2,7 %.

Tyto položky jsou ovšem velmi volatilní. To, že rostly v dubnu neznamená, že budou růst i v květnu. Spíš přijde nějaká korekce. Proto bych z toho nevyvozoval žádné závěry. Stále proto očekávám, že se v nejbližších měsících bude inflace pohybovat v intervalu 1,0 až 3,5 %. To je široký interval. Bohužel když dokáže inflace za duben poskočit o tučných 0,9procentního bodu, nelze uvažovat o úzkém intervalu.

Očekávám proto, že nyní bude centrální banka trochu váhat s nastavením úrokových sazeb. Nic to ale nemění na tom, že do konce roku úroky ještě klesnou.

Zajímavosti statistiky?

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 % a ceny služeb o 5,3 %. Tím mnozí argumentují. Podle nich proto nelze snižovat úrokové sazby.

Já si tím ale nejsem jistý. Nemyslím si, že to je velké riziko. Naopak vidím v tom příležitost pro ČR. Proč rostou ceny služeb? Protože rostou mzdy. My ale potřebujeme vyšší mzdy, abychom měli větší úspory a lidé mohli investovat. Dnes zhruba třetina lidí není schopna nic uspořit. Do důchodu půjdou bez peněz. To je nutné změnit. Nemůžeme založit ekonomiku na nízkých mzdách. To je cesta k chudobě. Dokud mzdy nerostou nikterak dramaticky a drží krok s růstem produktivity, není nutné je z inflačních důvodů brzdit.

Další související zajímavostí je, že hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období (průměr roku 2015) byla v dubnu 151,4 %. Přeloženo do lidského jazyka: když porovnáme dnešní ceny s průměrem cen v roce 2015, vzrostla cenová hladina o 51,4 %. Jinými slovy, komu od roku 2015 nevzrostla mzda alespoň o 51,4 %, ten si reálně pohoršil.

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny CFG

Mobil: + 420 776 888 228; E-mail: vladimir.pikora@cfg.cz

Investiční skupina CFG | 10 let na finančním trhu v ČR

Skupina CFG funguje na českém finančním trhu přes 10 let. Poskytuje kvalitní servis investorům, emitentům, klientům a partnerům. Konsolidovaný obrat celé skupiny je 70 mil. Kč, má přes 1 900 investorů a 415 mil. Kč aktiv. Provozuje také portál Dluhopisomat.cz nejlépe hodnocený dluhopisový inzertní portál v ČR.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.