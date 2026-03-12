Český tenisový svaz představil své nové partnery

Praha 12. března 2026 (PROTEXT) - Vedení Českého tenisového svazu se v uplynulých měsících povedlo rozšířit portfolio svých sponzorů a partnerů, díky kterým bude možné rozvíjet a podporovat stávající i nové projekty a také vytvářet nezbytné finanční rezervy. Vedle dlouhodobého generálního partnera skupiny AGEL uzavřel svaz v uplynulých týdnech víceleté smlouvy s několika významnými společnostmi. Informoval o tom předseda svazu Jakub Kotrba na tiskové konferenci, kde uvedl do funkce novou kapitánku ženského BJKC týmu Barboru Strýcovou.

Společnost OKsystem se stala IT partnerem svazu, dívčí juniorská reprezentace získala podporu díky společnosti Conseq, partnerem českého daviscupového a BJKC týmu bude firma De‘Longhi.

Mediálními partnery Českého tenisového svazu budou Česká televize a Český rozhlas, iSport.cz a oborový portál Tenisový svět.

Nadále pokračuje spolupráce svazu s dodavatelem reprezentačního oblečení, kterým se stala vloni na podzim švýcarská společnost FOURTEEN, která zajišťuje vybavení pro daviscupový tým, hráčky BJKC a juniorské reprezentace.

“Je mi ctí, že po dvou letech od startu systémových změn v českém tenise se nám podařilo změnit komplexní vnímání našeho sportu tak, že vznikl prostor pro zahájení dlouhodobé spolupráce s významnými společnostmi. Vedle nesporných sportovních úspěchů bylo nutné přesvědčit naše marketingové partnery, že tenis je populární a sledovaný sport bez reputačních rizik. První ucelený sponzorský pool v historii přinese českému tenisu objem ročního plnění přesahující 25 milionů korun. Díky němu můžeme svaz připravit a nastartovat rozvoj nových projektů jako třeba podpora dětských a mládežnických reprezentací, přeměna webových stránek a modernizace IT systémů či změnit svazovou identitu do moderního stylu jednadvacátého století. Můžeme rozvinout náborové kampaně či zřídit Síň slávy Českého tenisu. Vedle toho musí svaz vytvářet rezervy na případné sankce, které mohou přijít v důsledku činnosti některých členů minulého vedení,” hodnotil novou sestavu partnerů předseda svazu Jakub Kotrba s tím, že ho těší i další probíhající jednání s významnými značkami, které zvažují prezentaci ve spojení s českým tenisem.

Nová svazová identita byla představena na valné hromadě ČTS v závěru loňského roku a od té doby je postupně zaváděna. Tento krok byl jednou z nutných podmínek, které bylo třeba splnit, aby svaz mohl úspěšně jednat s novými marketingovými partnery o spolupráci a společné komunikaci.

"Společnost AGEL podporuje český tenis i jeho nejlepší hráče již řadu let a těší nás, že spolupráce úspěšně pokračuje i po systémových změnách, které ve svazu předloni nastaly. Rádi se budeme i nadále podílet na rozvoji systému, díky němuž v České republice vyrůstají špičkoví tenisté světové úrovně v celé řadě věkových kategoriích. Zároveň chceme přispívat k tomu, aby byl tenis dostupný pro děti a mládež ve všech regionech," uvedl předseda představenstva společnosti AGEL Michal Pišoja.

"Partnerství s Českým tenisovým svazem je pro nás logickým pokračováním dlouhodobé podpory českého tenisu. V OKsystemu věříme, že stejně jako v technologiích rozhodují o úspěchu systematická a dlouhodobá práce, poctivý přístup a disciplína. Jen tak lze dosahovat těch nejlepších výsledků, což naše tenistky a tenisté na sportovním poli prokazují. Těší nás, že můžeme svazu pomoci v oblasti IT a podílet se tak na vytváření moderního zázemí pro další rozvoj českého tenisu," uvedl ředitel společnosti OKsystem Vítězslav Ciml.

"Nejen tenis, ale i další sportovní odvětví podporujeme dlouhodobě, a proto jsme nad možností sponzoringu dívčí reprezentace neváhali. Věříme, že podpora mladých tenistek, které se pouštějí do náročného světa vrcholového sportu, má skutečný smysl. Nejen z pohledu sportovních výsledků, ale i jako investice do budoucnosti, která přináší pozitivní dopad do společnosti a inspiruje další generace," dodala ke spolupráci marketingová ředitelka společnosti Conseq Zdeňka Podhůrská.

 

Skupina AGEL je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V současnosti zaměstnává 16.500 pracovníků v síti více než stovky společností v Česku, na Slovensku a ve Španělsku. Každý rok ošetří přes 7 milionů pacientů a svým zaměstnancům nabízí stabilitu, nejmodernější technologické zázemí a široké možnosti odborného vzdělávání.

OKsystem je přední česká softwarová společnost s mezinárodním přesahem, která od roku 1990 vyvíjí software pro soukromý i veřejný sektor. Její portfolio zahrnuje personální systém OKbase, aplikaci Checkbot pro monitoring průmyslových robotů a také LMS/LXP platformu Scormium pro digitální vzdělávání. Pod značkou OKškolení provozuje jedno z největších IT školicích center v ČR.

Skupina Conseq je největším českým nezávislým investičním manažerem a již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu. Spravuje investice v hodnotě přesahující 225 miliard Kč pro téměř 600.000 klientů a během více než 30 let na trhu výrazně rozšířila své portfolio služeb, aby reagovala na měnící se tržní příležitosti a potřeby investorů.

De’Longhi je italská rodinná firma a celosvětová jednička na trhu v prodeji kávovarů na espresso.

Český tenisový svaz je sportovní organizace, která řídí a organizuje tenis v Česku. Spolek sdružuje hráče, zastřešuje tenisové kluby, soutěže a reprezentaci České republiky. Je členem národních sportovních a mezinárodních tenisových organizací a podílí se na rozvoji tenisu od dětí a mládeže až po vrcholový sport. ČTS eviduje v 8 oblastech 70 tisíc členů v 800 klubech.

 

Zdroj: Český tenisový svaz

 

 

