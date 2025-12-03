Český tenisový svaz uvedl svou vizuální identitu

Autor:
  9:01
Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - Český tenisový svaz představil delegátům valné hromady v pátek 28. listopadu svou vizuální identitu, kterou začne postupně zavádět a užívat spolu s jednotným brandem Český tenis. Následně byla prezentována na webu a sociálních sítích svazu.

„Motivací k zavedení cílené profesionální vizuální komunikace byla příprava, abychom se mohli prezentovat doma i v zahraničí jako moderní sportovní organizace. Hlavním východiskem pro tvorbu nové vizuální identity bylo dát do souladu vizuální tvář českého tenisu s jeho skutečným postavením v české společnosti. Tenis dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější a rovněž také nejoblíbenější české sporty. Je to sport, který rozdává radost,“ komentoval zavedení originálního grafického stylu předseda ČTS Jakub Kotrba.

Český tenis je pojem v celém světě. Nová vizuální identita proto akcentuje českost hned ve dvou prvcích. Nové logo je odvážně postaveno na písmenku č, což je nezaměnitelný a rozpoznatelný symbol v domácím i zahraničním grafickém prostředí. Současně je jeho primární barvou oranžová, která reprezentuje barvu antuky – povrchu, který je v Česku doma a hraje na něm nejvíce Češek a Čechů.

Český tenisový svaz dosud s žádnou podobou vizuální identity nepracoval, pouze užíval s malými odchylkami přes 30 let stejné logo s tenisovým míčkem.

 

Č jako symbol Česka, barva antuky a dynamika hry

Autorem nového vizuálního stylu je grafik Jan Moucha. „Vymýšlet novou podobu Českého tenisu bylo velkou výzvou a vzhledem k prestiži a jménu tohoto sportu ve světě i velký závazek,” přiznal a přidal vysvětlení, proč se vydal zrovna tímto směrem: „Na začátku rebrandingu jsme interně vedli polemiku, jestli určitá noblesa a aspirativnost „bílého sportu“ je pozitivum a součást DNA tenisu, nebo spíše historický přežitek a stigma, které je potřeba vizuálním stylem odbourat. Nakonec jsme šli po vzoru celosvětového trendu (např. ATP, US Open atd) cestou neohlížení se do minulosti, ale spíše prezentování tenisu jako moderního dynamického sportu. Identitě tak vévodí energická oranžová, elegance a důstojnost je zachována petrolejově modrou. Světovou úroveň českého tenisu vyjadřuje doplňková paleta v typických barvách povrchů mezinárodních turnajů.“

Unikátnost českého tenisu a emoce s ním spojené vyjadřujeme pomocí úderného slova Ten – to v češtině používáme, když chceme vyjádřit že je něco jedinečné, a ne jen tak ledajaké: TEN babiččin štrúdl, TEN nejlepší brácha, TEN pravý. TEN důvod, proč jsem hrdý na Česko. TEN Český tenis.

VIDEO 2 ODKAZ

 

Možnost nahlédnout do tvorby identity měli před zveřejněním i kapitáni

„Zaujalo mě to jako celek. Je to pestré, výrazné a živé. Je v tam všechno: Č jako Česko, kurt, lajny, antuka. Prostě je v tom vidět ta hra, kterou milujeme, a to mě baví. No a já mám moc ráda oranžovou barvu, takže tam se autor hodně trefil do mého vkusu,” reagovala na návrhy budoucí kapitánka BJKC týmu Barbora Strýcová.

„Na novém logu se mi líbí jeho čistota a jednoduchost. Ten nápad v podobě dvorcových čar, míčku i písmenek Č a T – to je tak akorát, aby toho nebylo mnoho, lidé si to našli a logo si dobře pamatovali. Je to nové, svěží, mně se to líbí,“ hodnotí představenou identitu daviscupový kapitán Tomáš Berdych. 

VIDEO 3 ODKAZ

 

Přecházet na nový brand bude svaz postupně

První veřejné užití nového grafického stylu bude vedle prezentace v internetovém prostoru během slavnostního vyhlášení nejlepších tenistů roku Zlatý kanár 11. prosince v Přerově. Únorové daviscupové utkání proti Švédsku v Horácké aréně v Jihlavě bude již celé v novém grafickém stylu.

„Nový grafický styl budeme zavádět především během příštího roku. Postupně přicházíme se změnami, díky kterým se svaz i celý český tenis mohou prezentovat jako moderní a progresivní. Někdy stačilo málo, jako změna nástupového oblečení státní reprezentace, jindy je třeba systémový projekt, kterým změna vizuálního stylu je. Následujeme tak sérii přeměn v tenisové světě, kterými prošly organizace WTA i ATP, BJKC i řada národních federací,“ doplnil ke změně Kotrba.

Vedle grafického stylu bude svaz využívat pro prezentaci na sociálních sítích a v marketingové komunikaci spojení ČESKÝ TENIS.

Zdroj: Český tenisový svaz

  

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Parkovací dům Sojčák má dva samostatné vjezdy, které obsluhují jeho příslušnou...

Obyvatelé táborského sídliště Nad Lužnicí mají nový parkovací dům. Nabízí 235 míst pro rezidentní parkování, 185 z nich je už zamluvených. Roční parkování vyjde pro běžná vozidla na 12 tisíc korun,...

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hvězdy zpět! Třebíčský zimní stadion v létě slavnostně otevře hokejová exhibice

Hokejový brankář Lukáš Dostál na přivítání a oslavě titulu mistra světa ve...

Nejen odchovanci a bývalí hráči Horácké Slavie Třebíč jako Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec nebo Lukáš Nahodil, ale také současní čeští reprezentanti Lukáš Dostál či Roman Červenka. To jsou...

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Města a obce řeší, jak zabránit povodním. Studie přinesou návrhy opatření

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

Loňské podzimní povodně způsobily v Kroměříži škody za desítky milionů korun, a aby se to neopakovalo, potřebuje město další opatření, která tomu zabrání. Například poldry, valy, hráze, rozlivy....

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Zlaté a stříbrné medaile připomínají válečnou historii Ostravy

3. prosince 2025  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku. Švachula chce dohodu o vině a trestu

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:12

Objevování historické paměti Kuej-čou z doby války

3. prosince 2025  9:09

Český tenisový svaz uvedl svou vizuální identitu

3. prosince 2025  9:01

Štístko a Poupěnka – největší show

Eurocentrum v Jablonci nad Nisou se před sedmi lety změnilo z bývalého

Na představení plné písniček a zábavy mohou děti přijít v sobotu do Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

3. prosince 2025  8:37

CRIF: Na prestižní ocenění CRIF Business Elite dosáhne třetina českých firem s obratem nad 10 milionů Kč

3. prosince 2025  8:35

Na horských cestách v hradeckém kraji leží sníh, přes den má sněžit

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. V Orlických horách je na cestách rozbředlý sníh. V...

3. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  6:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na školku v Jablonci půjde rekordní dotace, její součástí bude rozsáhlá zahrada

Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou

Rekordních 142 milionů korun získal Jablonec nad Nisou na rozšíření mateřské školy u přehrady. Díky plánovanému dvoupodlažnímu domu školka pojme o pětaosmdesát dětí víc.

3. prosince 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Návštěvy Mikuláše v H. Králové jsou téměř vyprodané, vyrazí Mikulášský trolejbus

ilustrační snímek

Nabídka mikulášských návštěv v Hradci Králové je téměř vyčerpaná. Nabízejí je soukromníci i specializované agentury. Ceny se v Hradci Králové pohybují většinou...

3. prosince 2025  6:40,  aktualizováno  6:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.