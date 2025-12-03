Český tenisový svaz uvedl svou vizuální identitu

„Motivací k zavedení cílené profesionální vizuální komunikace byla příprava, abychom se mohli prezentovat doma i v zahraničí jako moderní sportovní organizace. Hlavním východiskem pro tvorbu nové vizuální identity bylo dát do souladu vizuální tvář českého tenisu s jeho skutečným postavením v české společnosti. Tenis dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější a rovněž také nejoblíbenější české sporty. Je to sport, který rozdává radost,“ komentoval zavedení originálního grafického stylu předseda ČTS Jakub Kotrba.
Český tenis je pojem v celém světě. Nová vizuální identita proto akcentuje českost hned ve dvou prvcích. Nové logo je odvážně postaveno na písmenku č, což je nezaměnitelný a rozpoznatelný symbol v domácím i zahraničním grafickém prostředí. Současně je jeho primární barvou oranžová, která reprezentuje barvu antuky – povrchu, který je v Česku doma a hraje na něm nejvíce Češek a Čechů.
Český tenisový svaz dosud s žádnou podobou vizuální identity nepracoval, pouze užíval s malými odchylkami přes 30 let stejné logo s tenisovým míčkem.
Č jako symbol Česka, barva antuky a dynamika hry
Autorem nového vizuálního stylu je grafik Jan Moucha. „Vymýšlet novou podobu Českého tenisu bylo velkou výzvou a vzhledem k prestiži a jménu tohoto sportu ve světě i velký závazek,” přiznal a přidal vysvětlení, proč se vydal zrovna tímto směrem: „Na začátku rebrandingu jsme interně vedli polemiku, jestli určitá noblesa a aspirativnost „bílého sportu“ je pozitivum a součást DNA tenisu, nebo spíše historický přežitek a stigma, které je potřeba vizuálním stylem odbourat. Nakonec jsme šli po vzoru celosvětového trendu (např. ATP, US Open atd) cestou neohlížení se do minulosti, ale spíše prezentování tenisu jako moderního dynamického sportu. Identitě tak vévodí energická oranžová, elegance a důstojnost je zachována petrolejově modrou. Světovou úroveň českého tenisu vyjadřuje doplňková paleta v typických barvách povrchů mezinárodních turnajů.“
Unikátnost českého tenisu a emoce s ním spojené vyjadřujeme pomocí úderného slova Ten – to v češtině používáme, když chceme vyjádřit že je něco jedinečné, a ne jen tak ledajaké: TEN babiččin štrúdl, TEN nejlepší brácha, TEN pravý. TEN důvod, proč jsem hrdý na Česko. TEN Český tenis.
Možnost nahlédnout do tvorby identity měli před zveřejněním i kapitáni
„Zaujalo mě to jako celek. Je to pestré, výrazné a živé. Je v tam všechno: Č jako Česko, kurt, lajny, antuka. Prostě je v tom vidět ta hra, kterou milujeme, a to mě baví. No a já mám moc ráda oranžovou barvu, takže tam se autor hodně trefil do mého vkusu,” reagovala na návrhy budoucí kapitánka BJKC týmu Barbora Strýcová.
„Na novém logu se mi líbí jeho čistota a jednoduchost. Ten nápad v podobě dvorcových čar, míčku i písmenek Č a T – to je tak akorát, aby toho nebylo mnoho, lidé si to našli a logo si dobře pamatovali. Je to nové, svěží, mně se to líbí,“ hodnotí představenou identitu daviscupový kapitán Tomáš Berdych.
Přecházet na nový brand bude svaz postupně
První veřejné užití nového grafického stylu bude vedle prezentace v internetovém prostoru během slavnostního vyhlášení nejlepších tenistů roku Zlatý kanár 11. prosince v Přerově. Únorové daviscupové utkání proti Švédsku v Horácké aréně v Jihlavě bude již celé v novém grafickém stylu.
„Nový grafický styl budeme zavádět především během příštího roku. Postupně přicházíme se změnami, díky kterým se svaz i celý český tenis mohou prezentovat jako moderní a progresivní. Někdy stačilo málo, jako změna nástupového oblečení státní reprezentace, jindy je třeba systémový projekt, kterým změna vizuálního stylu je. Následujeme tak sérii přeměn v tenisové světě, kterými prošly organizace WTA i ATP, BJKC i řada národních federací,“ doplnil ke změně Kotrba.
Vedle grafického stylu bude svaz využívat pro prezentaci na sociálních sítích a v marketingové komunikaci spojení ČESKÝ TENIS.
Zdroj: Český tenisový svaz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.