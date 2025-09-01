Český trh práce v pohybu: bez cizinců by zpomalil, mladí chtějí flexibilitu a zkušení míří do důchodu

Podle odborníků ze společnosti JPF Czech to znamená jediné: firmy se musejí naučit řídit lidi strategicky, jinak riskují ztrátu stability.
"Cizinci dnes tvoří páteř českého pracovního trhu. Bez nich by klíčová odvětví ochromila personální krize. Pro firmy to znamená jediné: musí se naučit s tímto trendem počítat, strategicky plánovat a pracovat s lidmi tak, aby byly dlouhodobě stabilní," upozorňuje Jiří Jemelka, zakladatel společnosti JPF Czech.
Podle Ministerstva vnitra žilo k 31. lednu 2025 v Česku 1,101.369 cizinců, tedy zhruba deset procent populace. Třetina z nich žije v Praze, významné komunity jsou také ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Naopak regiony s nejvyšší nezaměstnaností, jako je Ústecký (6,68 %), Moravskoslezský (6,24 %) a Karlovarský kraj (5,39 %), cizince tolik nepřitahují. "Cizinci jdou tam, kde je práce a perspektiva. Pokud region dlouhodobě stagnuje, přirozeně ztrácí přitažlivost," dodává Jiří Jemelka, zakladatel JPF Czech.
Generace Z přináší nové hodnoty
Generace Z, tedy lidé narození po roce 1995, dnes tvoří kolem 20 % populace. Jejich přístup k práci se výrazně liší od starších generací. Podle průzkumů změnila čtvrtina mladých do 24 let zaměstnání během posledního půl roku. Více než polovina pracujících preferuje kombinaci kanceláře a home office.
"Mladí lidé už nebudou loajální zaměstnavateli jen proto, že jim dává jistotu. Chtějí růst, flexibilitu a výzvu. Pokud jim to firmy nenabídnou, odejdou, a to i ti nejlepší," zdůrazňuje Jemelka.
Generační obměna ohrožuje know-how
Podle Českého statistického úřadu pobíralo k roku 2024 starobní důchod celkem 2,85 milionu lidí. V roce 2025 se očekává, že do penze odejdou další desetitisíce Čechů. "Odcházejí lidé, kteří drželi firmy pohromadě. Mizí know-how, které se budovalo desítky let. Pokud se na to podniky nepřipraví, čekají je velmi těžká období," varuje Jemelka.
Řešení: interim management a vzdělávání
Podle JPF Czech je cestou k udržení konkurenceschopnosti interim management, tedy dočasné převzetí řízení externími manažery. Ti nastaví procesy, ukážou výsledky a teprve pak je předají interním týmům. "Na rozdíl od poradců přebíráme odpovědnost. Neříkáme jen, co by firma měla dělat, děláme to za ni. Díky tomu se znalosti skutečně přenášejí do firem," vysvětluje Jemelka.
Český pracovní trh se rychle mění a firmy už si nemohou dovolit spoléhat na to, že se věci vyřeší samy. Generační výměna, nová očekávání mladých a regionální nerovnováha představují výzvy, které zvládnou jen ty podniky, které se naučí řídit strategicky. "Naším cílem je, aby změny ve firmě přetrvaly. Proto investujeme do vzdělávání lidí, aby dokázali nastavené procesy udržet a dále rozvíjet. To je rozdíl mezi krátkodobou opravou a dlouhodobým úspěchem," uzavírá Jemelka.
Stabilita potvrzená i oceněním
Důraz JPF Czech na profesionální řízení a dlouhodobou stabilitu potvrzuje i čerstvé ocenění. Společnost byla v srpnu 2025 zařazena mezi CRIF TOP Business Elite – Skvěle řízená společnost. Certifikát udělovaný na základě finančního zdraví, stabilního hospodaření a důvěryhodnosti dokládá vysokou úroveň řízení a managementu, díky nimž JPF Czech patří k nejlépe hodnoceným firmám v České republice.
O společnosti JPF Czech s.r.o.
JPF Czech s.r.o. je česká společnost s více než 15letou historií, která se specializuje na interim management, restrukturalizaci firem a jejich strategický rozvoj. Ročně řídí v exekutivních pozicích více než 150 firem s celkovým obratem přes 21 miliard korun. Pod jejím vedením pracuje téměř 10.000 zaměstnanců a meziroční růst si drží na úrovni 33 % už pátým rokem po sobě. JPF Czech s.r.o. úspěšně restrukturalizovala a stabilizovala více než 650 malých a středních podniků v Česku, na Slovensku a v Polsku, přičemž u realizovaných projektů dosahuje více než 80% úspěšnosti.