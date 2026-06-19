Český Unicorn boduje v Evropě. Jeho projekt uspěl v Industry Eagles Awards

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  10:20
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Praha 19. června 2026 (PROTEXT) - Ceny elektřiny, přeshraniční toky energie i dostupnost obnovitelných zdrojů. Data, která pomáhají řídit evropský energetický trh, zpracovává platforma vyvinutá a rozvíjená českou společností Unicorn. Projekt ENTSO-E New Transparency Platform získal dvě zlatá a jedno bronzové ocenění v prestižní mezinárodní soutěži Industry Eagles Awards 2026. Platforma zajišťuje transparentní přístup k energetickým datům napříč Evropou a patří mezi klíčové digitální nástroje podporující fungování evropského trhu s elektřinou.

Transparentnost patří mezi základní podmínky fungování evropského trhu s elektřinou. Pokud mají regulátoři, energetické společnosti, obchodníci, analytici, média i veřejnost přístup ke stejným a důvěryhodným informacím, mohou lépe vyhodnocovat situaci na trhu, předcházet spekulacím a přijímat kvalifikovanější rozhodnutí.

ENTSO-E New Transparency Platform je centrální informační systém pro shromažďování, zveřejňování a distribuci dat o elektrické síti a trhu s elektřinou v celé Evropě. Shromažďuje informace z desítek zemí, ověřuje jejich kvalitu a zpřístupňuje je uživatelům v jednotné podobě. Využívají ji regulátoři při dohledu nad trhem, energetické společnosti při plánování a řízení provozu, ale také výzkumníci, novináři nebo široká veřejnost, která díky ní získává lepší přehled o tom, jak evropská energetika funguje.

Transparentnost není jen regulatorní povinnost. Je to jeden z předpokladů důvěry v energetický trh. Naším cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém budou klíčová data dostupná, srozumitelná a využitelná pro odborníky i veřejnost,“ říká Daniel Ševčík, ředitel společnosti Unicorn Grid Systems.

Zástupci společnosti Unicorn 4. června 2026 v Londýně převzali zlatá ocenění Technology Innovation of the Year, Best New Product / Service Launch a bronzové ocenění Project of the Year. Odborná porota ocenila nejen technologickou úroveň řešení, ale především jeho reálný dopad na fungování evropského energetického trhu. Úspěch v soutěži Industry Eagles Awards potvrzuje význam projektu, který představuje jeden z klíčových pilířů jednotného evropského trhu s elektřinou.

České řešení pro zvyšující se nároky na energetické soustavy

Potřeba modernizace platformy souvisela s rychlou proměnou evropské energetiky. Rozvoj obnovitelných zdrojů, digitalizace a rostoucí propojení evropských energetických soustav znamenají obrovský nárůst objemu dat i nároků na jejich zpracování a dostupnost.

Společnost Unicorn proto realizovala kompletní transformaci platformy a vytvořila nový technologický základ připravený na budoucí rozvoj evropského trhu s elektřinou. Platforma dnes podporuje cca 100 poskytovatelů dat, využívá ji přes 90.000 registrovaných uživatelů a každý den zpracuje stovky tisíc zpráv a desítky milionů API požadavků. To z ní činí jednu z klíčových datových infrastruktur evropské energetiky.

Jednou z největších výzev projektu bylo zajistit přechod na nové řešení bez omezení dostupnosti dat. Vzhledem k tomu, že platforma představuje důležitou součást evropské energetické infrastruktury, nebylo možné přistoupit k jednorázovému přepnutí systému.

Tým více než 60 specialistů zvolil řízený paralelní provoz, postupné nasazování jednotlivých částí řešení a jejich ověřování v reálném provozu. Součástí transformace byla také migrace 72,8 milionu dokumentů se špičkovou propustností přesahující jeden milion dokumentů denně,” upřesnil náročnost projektu Daniel Ševčík. Díky tomuto přístupu zůstala data po celou dobu transformace dostupná uživatelům bez přerušení.

V době, kdy evropská energetika prochází zásadní proměnou, se důvěryhodná a otevřeně dostupná data stávají jedním z klíčových předpokladů jejího fungování. ENTSO-E New Transparency Platform proto nepředstavuje pouze technologický projekt, ale také důležitý nástroj pro posilování transparentnosti, důvěry a efektivity evropského energetického trhu.

 

Zdroj: Unicorn

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