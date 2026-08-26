Český úspěch ve světě: Robert Starý a Marek Metelka jsou International Winners

Na světové finále se společně dostali už čtyři roky po sobě. V roce 2023 s kolekcí BE MATURE,v roce 2024 se SHADOWS a v roce 2025 s RED LIGHT. Čtvrtá účast přinesla nejvyšší možné ocenění.
Jejich tvorba přitom nezačíná u trendů, ale u člověka.Osobnost, energie a charakter modelu určují účes, styling, světlo i výsledný obraz. Právě propojení kadeřnického řemesla, módy a fotografie dává jejich kolekcím výrazný rukopis.
Letošní vítězství navazuje na jejich další mezinárodní úspěchy – v roce 2025 získali druhé místo v International Hairdressing Awards a v roce 2023 druhé místo v AIPP Paris Awards. Po čtyřech letech ve světovém finále tak české duo dosáhlo na nejvyšší metu.
Zdroj: Robert Starý Salon
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