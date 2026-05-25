Český varhanní festival je světový unikát, letos nabízí 100 koncertů

Autor:
  9:00
Sledovat Metro na Googlu
Praha 25. května 2026 (PROTEXT) - Český varhanní festival slaví 20 let. S rozsahem čítajícím přes sto plánovaných koncertů, probíhajících od května do konce roku po celé České republice, se festival stává největším varhanním projektem na světě.

Letos oživí desítky tradičních lokalit a představí i vzácné nástroje, které utichly před celými dekádami. „Před dvaceti lety byla mou vizí snaha vrátit varhanám část jejich společenské prestiže a ukázat, že se mohou opět stát živou součástí naší kultury. Začínali jsme skromně. Dnes festival nabízí setkání s takovým množstvím nástrojů, které v mezinárodním srovnání nemá obdobu,“ uvádí ředitel festivalu, varhaník Adam Viktora. Zatímco prestižní festivaly jsou vázané na konkrétní varhany či místo, Český varhanní festival funguje s celoplošným dosahem. Využívá k tomu nejhustší varhanní síť na světě, kterou disponuje právě Česká republika.

www.ceskevarhany.cz

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Strany ve Zlíně vybraly lídry pro komunální volby. Primátor Korec bude obhajovat

Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) slaví přesvědčivé vítězství v komunálních...

Kandidátní listinu do podzimních komunálních voleb schválil zlínský oblastní sněm ANO. A na prvním místě počítá s Jiřím Korcem, který je od roku 2018 primátorem města, před čtyřmi lety svoji pozici...

25. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Jizvy jsou symbolem pro celé pohraničí, říká o České Kanadě autorka nové knihy

Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem,...

Edice bedekrů Za tichem má další díl. Do České Kanady zve jihočeská novinářka a textařka Alena Binterová. Návštěvnické hity, jako jsou Slavonice či Ďáblova prdel spíše míjí, ale se synem a fotografem...

24. května 2026  10:12,  aktualizováno  25. 5. 9:20

Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

Policisté budou dnes od 14 hodin nacvičovat zásah proti střelci v areálu...

Zásah proti aktivnímu střelci budou v pondělí od 14 hodin trénovat policisté v areálu karlovarské nemocnice. Běžného provozu se nácvik nedotkne, motoristé ovšem musejí počítat s možnými omezeními v...

25. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Přestavba KD Slavie stála stovky milionů, nikdo tam nechce kavárnu ani restauraci

Spolkový dům Slavie v centru Českých Budějovic při slavnostním otevření (29....

Deset uchazečů zvažovalo, že si pronajme restauraci a kavárnu v českobudějovickém kulturním a spolkovém centru Slavie, nakonec si to ale všichni rozmysleli. Město tak bude vyhlašovat koncesní řízení...

25. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O zlatou ruskou mříž. Co vše je za Putina zakázané a za co hrozí roky v pracovním lágru

Báťuška Vladimir Putin a báťuška Alexandr Lukašenko. Doma nedotknutelní, v...

Před rokem 1989 se o některých anekdotách říkalo, že s nimi vyhrajete zlatou mříž. Za vtipkování o režimu hrozilo i vězení. Za to, že řekl o prezidentovi Antonínu Novotném, že je vůl, skončil novinář...

25. května 2026

Český varhanní festival je světový unikát, letos nabízí 100 koncertů

25. května 2026

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

25. května 2026  8:52

Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště.

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou....

25. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Volty Expo v Praze ukáže tuto středu technologie, které šetří elektrikářům čas

25. května 2026  8:15

Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti

25. května 2026  8:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

11. den na MS v hokeji 2026: Češi hrají o důležité body, Slovinsko s Itálií hrají o přežití

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v pondělí 25. května dalšími čtyřmi zápasy základních skupin. Český tým čeká ve Fribourgu důležitý duel s překvapivě silným Norskem, zatímco v Curychu budou...

25. května 2026

Sudetský sjezd: Předák Posselt uctí památku Čechů zavražděných nacisty

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončí Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) svůj sjezd v Brně. Akce se uskuteční v pondělí od 10 hodin v Kounicových...

25. května 2026  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.