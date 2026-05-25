Český varhanní festival je světový unikát, letos nabízí 100 koncertů

Letos oživí desítky tradičních lokalit a představí i vzácné nástroje, které utichly před celými dekádami. „Před dvaceti lety byla mou vizí snaha vrátit varhanám část jejich společenské prestiže a ukázat, že se mohou opět stát živou součástí naší kultury. Začínali jsme skromně. Dnes festival nabízí setkání s takovým množstvím nástrojů, které v mezinárodním srovnání nemá obdobu,“ uvádí ředitel festivalu, varhaník Adam Viktora. Zatímco prestižní festivaly jsou vázané na konkrétní varhany či místo, Český varhanní festival funguje s celoplošným dosahem. Využívá k tomu nejhustší varhanní síť na světě, kterou disponuje právě Česká republika.