Český vynález SARACEN® mění princip kuchyňského nože

„Nechtěli jsme vytvořit pouze další designový nůž. Změnili jsme jeho konstrukci tak, aby při krájení lépe využívala sílu, kterou člověk přirozeně vyvíjí. Páka pracuje za vás. Právě v tom spočívá princip našeho vynálezu,“ říká Dr. Petr Otepka.
Charakteristická rukojeť SARACEN® přibližuje úchop a působení síly k ostří. Díky tomu získává uživatel nad nožem větší kontrolu a při krájení tvrdších i běžných surovin nemusí vynakládat tolik síly. Originální české konstrukční řešení je chráněno průmyslovými právy.
SARACEN® ze speciální edice dnes najdeme také ve sbírce hollywoodského herce Brada Pitta.
Vybrané modely SARACEN® jsou vyráběny z 67vrstvé damaškové oceli 10Cr15CoMoV s tvrdostí 60 ± 2 HRC. Tvarově složitá konstrukce zároveň vyžaduje množství precizní ruční práce, protože všechny výrobní operace nelze provádět pouze strojově. Modely Black Diamond navíc využívají DLC – vysoce odolnou vrstvu amorfního uhlíku s vlastnostmi podobnými diamantu.
SARACEN® přitom vychází z jednoduché filozofie: není potřeba kupovat stále další a další nože. Kvalitní nůž má při správné péči a pravidelném broušení výborně sloužit dlouhodobě.
Za značkou SARACEN® stojí česká společnost IQ Tools s.r.o., jejímž cílem je dostat originální české řešení z Beskyd do kuchyní doma i v zahraničí.
SARACEN® – český vynález, který mění způsob, jakým krájíme.
Video: https://youtube.com/shorts/-pz4ZK9qy2U
Zdroj: IQ Tools s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59448.