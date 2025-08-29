Český vzdělávací projekt zabojuje o prestižní Expo Innovation Award na světové výstavě v Japonsku 

Autor:
  12:55
Projekt Knihy trochu jinak, který propojuje vzdělávání, kreativitu a společenskou odpovědnost, bojuje o Expo Innovation Award v sociální kategorii. Výstava žákovských děl se koná v posledním srpnovém týdnu 2025 a počátkem září v Českém národním pavilonu. Výsledky budou vyhlášeny 7. září 2025 při slavnostním ceremoniálu v Aiči Areně ve městě Nagoja. Projekt je partnerem české účasti na světové výstavě Expo 2025.

Vzdělávací iniciativa Knihy trochu jinak vznikla jako reakce na vzdělávací Strategii 2030+ a potřebu proměnit školní prostředí v prostor, kde se děti i pedagogové stávají spolutvůrci budoucnosti ve vzdělávání. Projekt systematicky propojuje žáky, školy, kulturní instituce, odborníky i veřejný prostor a naplňuje tak principy, které Evropská unie definuje jako klíčové kompetence pro 21. století. 

Praktický dopad: Jeden projekt – nespočet kompetencí

Příkladem může být projekt Rekordman René, který vznikl ve spolupráci se všemi školami města Pelhřimov – včetně školy pro žáky se specifickými potřebami. Žáci vedli projekt společně s učiteli a organizátory, jednali s radnicí, médii, technickými službami i dalšími umělci. Účastnili se pravidelných porad, stanovovali úkoly a realizovali výstupy – od návrhu maskota přes materiálovou specifikaci až po prezentaci před veřejností.

Výsledkem byla obří téměř osmimetrová plachta s podobou oficiálního maskota české účasti na Expo 2025, složená z lipových listů (lípa je český národní strom, pozn. red), na které děti psaly svá přání pro lepší svět. Výsledné dílo drží český rekord za nejvyšší počet národních listů a spolupráci 1121 žáků. Tato plachta s unikátní verzí maskota Reného je rovněž k vidění v českém pavilonu na Expo 2025.

Před samotným odhalením díla v Česku se konal Česko-japonský kulturní den, kde žáci jednotlivých škol představili veřejnosti svůj talent a kreativitu. Děti vystoupily v krojích, zatančily tradiční japonský tanec, vyučovaly publikum základy japonštiny a připravily pestrý kulturní program. Samy si napsaly scénáře, moderovaly, zajišťovaly ozvučení, fotografovaly i natáčely videa. 

Další výstupy žáků a odborníků: kolektivní kniha, komiksy, interaktivní tajenky Projekt také vytvořil trojjazyčnou knihu o Česku a naší národní hrdosti s názvem Talent a kreativita pro život. Dále pak sérii komiksů ke všem československým a českým účastem na světových výstavách Expo a k nim i digitálně programované tajenky pro školy, zaměřené na čtení s porozuměním, všeobecný rozhled a rozvoj občanských dovedností. Vznikl také projekt 100 let české literatury v Japonsku – ručně vytvořené komiksy.

Děti pod vedením učitelů a odborníků vytvořily ilustrace, koláže, kostýmy, scénáře, 3D vizualizace i animace. Vše vznikalo napříč předměty a školními třídami a stupni. 

Budoucnost není v učebnicích, ale v lidech

„Projekt Knihy trochu jinak staví na tom nejdůležitějším, co můžeme dětem nabídnout – možnosti poznat sebe sama, rozvíjet své silné stránky, zažít úspěch a důvěru, že dokážou odvést skvělou práci. Spojit se s významnou kulturní událostí. Učí je sebeúctě, spolupráci mezi mladšími i staršími, silnějšími i zranitelnějšími. Dává prostor také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkrátka každý má možnost zapojit se a najít své místo,“ říká zakladatelka projektu a koordinátorka programu kreativní výchovy ve školách české účasti na Expo 2025 Petra Čiháková. 

Projekt nehodnotí kvalitu výsledného díla, ale energii, kterou do něj žáci vloží, a vytváří tak prostředí bezpečí, důvěry a přirozené motivace.

V době, kdy se vzdělávání často redukuje na výkon a testování, přináší tento přístup cestu k lidským hodnotám a skutečnému smyslu vzdělávání. Nabízí místo, kde jsou klíčové vzájemné vztahy, osobní růst a sdílená zkušenost, propojení.

V nominaci na Expo Innovation Award projekt reprezentuje Česko jako příklad vzdělávací inovace s hlubokým společenským dopadem – takové, která dává šanci každému a připravuje děti nejen na zkoušky, ale na život.

„Věřím, že když dětem dáme prostor projevit se a rozvíjet vlastní talent, kreativitu a tvořivost, připravujeme je nejen na výzvy zítřka, ale především na život jako takový. Projekt Knihy trochu jinak skvěle odráží hlavní téma české účasti na Expo – Talent a kreativita pro život. Právě tím říkáme, že budoucnost nevzniká nutně v učebnicích, ale především v lidech,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora...

29. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  15:29

Družstvo se znovu obrátilo na Ústavní soud ve sporu se správcem H-Systemu

Stavební bytové družstvo Svatopluk se znovu obrátilo na Ústavní soud. Stížnost směřuje proti květnovému rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který odmítl dovolání...

29. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Ve Dnech evropského dědictví bude v Pardubickém kraji přístupných 45 památek

Ve Dnech evropského dědictví bude v září v Pardubickém kraji přístupných 45 památek. Některé jsou k vidění jen výjimečně, vstupné se v nich většinou neplatí....

29. srpna 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iHerb slaví 29 let celosvětovou výroční slevovou akcí

29. srpna 2025  14:56

Žirovnice přes prázdniny opravila školní kuchyni a jídelnu za 20 mil. Kč

Základní a mateřská škola v Žirovnici na Pelhřimovsku začne nový školní rok se zrekonstruovanou kuchyní a jídelnou. Práce přibližně za 20 milionů korun zvládli...

29. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  13:10

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

V Holešovicích vytáhli z Vltavy mrtvého muže, policie zjišťuje jeho totožnost

V pražských Holešovicích byl v pátek nalezen mrtvý muž, který pravděpodobně utonul ve Vltavě. Jeho totožnost zatím policisté neznají. Kromě ní také zjišťují, jak přesně se muž dostal do vody.

29. srpna 2025  14:42

Zase zpátky do lavic. Strážníci pomohu v pondělí školákům na řadě přechodů

Českobudějovická městská policie opět dohlédne na bezpečnost školáků při návratu do školních lavic. V pondělí 1. září tak bude hlídkovat u vybraných přechodů pro chodce několik desítek strážníků, 10...

29. srpna 2025  14:33

Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl...

29. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.