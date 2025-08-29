Český vzdělávací projekt zabojuje o prestižní Expo Innovation Award na světové výstavě v Japonsku 

Vzdělávací iniciativa Knihy trochu jinak vznikla jako reakce na vzdělávací Strategii 2030+ a potřebu proměnit školní prostředí v prostor, kde se děti i pedagogové stávají spolutvůrci budoucnosti ve vzdělávání. Projekt systematicky propojuje žáky, školy, kulturní instituce, odborníky i veřejný prostor a naplňuje tak principy, které Evropská unie definuje jako klíčové kompetence pro 21. století.
Praktický dopad: Jeden projekt – nespočet kompetencí
Příkladem může být projekt Rekordman René, který vznikl ve spolupráci se všemi školami města Pelhřimov – včetně školy pro žáky se specifickými potřebami. Žáci vedli projekt společně s učiteli a organizátory, jednali s radnicí, médii, technickými službami i dalšími umělci. Účastnili se pravidelných porad, stanovovali úkoly a realizovali výstupy – od návrhu maskota přes materiálovou specifikaci až po prezentaci před veřejností.
Výsledkem byla obří téměř osmimetrová plachta s podobou oficiálního maskota české účasti na Expo 2025, složená z lipových listů (lípa je český národní strom, pozn. red), na které děti psaly svá přání pro lepší svět. Výsledné dílo drží český rekord za nejvyšší počet národních listů a spolupráci 1121 žáků. Tato plachta s unikátní verzí maskota Reného je rovněž k vidění v českém pavilonu na Expo 2025.
Před samotným odhalením díla v Česku se konal Česko-japonský kulturní den, kde žáci jednotlivých škol představili veřejnosti svůj talent a kreativitu. Děti vystoupily v krojích, zatančily tradiční japonský tanec, vyučovaly publikum základy japonštiny a připravily pestrý kulturní program. Samy si napsaly scénáře, moderovaly, zajišťovaly ozvučení, fotografovaly i natáčely videa.
Další výstupy žáků a odborníků: kolektivní kniha, komiksy, interaktivní tajenky Projekt také vytvořil trojjazyčnou knihu o Česku a naší národní hrdosti s názvem Talent a kreativita pro život. Dále pak sérii komiksů ke všem československým a českým účastem na světových výstavách Expo a k nim i digitálně programované tajenky pro školy, zaměřené na čtení s porozuměním, všeobecný rozhled a rozvoj občanských dovedností. Vznikl také projekt 100 let české literatury v Japonsku – ručně vytvořené komiksy.
Děti pod vedením učitelů a odborníků vytvořily ilustrace, koláže, kostýmy, scénáře, 3D vizualizace i animace. Vše vznikalo napříč předměty a školními třídami a stupni.
Budoucnost není v učebnicích, ale v lidech
„Projekt Knihy trochu jinak staví na tom nejdůležitějším, co můžeme dětem nabídnout – možnosti poznat sebe sama, rozvíjet své silné stránky, zažít úspěch a důvěru, že dokážou odvést skvělou práci. Spojit se s významnou kulturní událostí. Učí je sebeúctě, spolupráci mezi mladšími i staršími, silnějšími i zranitelnějšími. Dává prostor také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkrátka každý má možnost zapojit se a najít své místo,“ říká zakladatelka projektu a koordinátorka programu kreativní výchovy ve školách české účasti na Expo 2025 Petra Čiháková.
Projekt nehodnotí kvalitu výsledného díla, ale energii, kterou do něj žáci vloží, a vytváří tak prostředí bezpečí, důvěry a přirozené motivace.
V době, kdy se vzdělávání často redukuje na výkon a testování, přináší tento přístup cestu k lidským hodnotám a skutečnému smyslu vzdělávání. Nabízí místo, kde jsou klíčové vzájemné vztahy, osobní růst a sdílená zkušenost, propojení.
V nominaci na Expo Innovation Award projekt reprezentuje Česko jako příklad vzdělávací inovace s hlubokým společenským dopadem – takové, která dává šanci každému a připravuje děti nejen na zkoušky, ale na život.
„Věřím, že když dětem dáme prostor projevit se a rozvíjet vlastní talent, kreativitu a tvořivost, připravujeme je nejen na výzvy zítřka, ale především na život jako takový. Projekt Knihy trochu jinak skvěle odráží hlavní téma české účasti na Expo – Talent a kreativita pro život. Právě tím říkáme, že budoucnost nevzniká nutně v učebnicích, ale především v lidech,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.