Českým aukcím letos, stejně jako loni, kralovala pražská Adolf Loos Apartment and Gallery

Na svém kontě má nejdráže prodaný obraz, který se kdy v aukci v České republice vydražil. Jednalo se o dílo Františka Kupky, Conception/Danae prodané v roce 2024 za neuvěřitelných 126,500.000 Kč. Jeden z vůbec nejrozporuplnějších Kupkových olejů patří zároveň k tomu nejlepšímu, co malíř kdy vytvořil. Fenomenální plátno v sobě nese mytologický erotický námět, zašifrovaný do technické podoby. Kruhy a páky, rotující okolo žhavého jádra v krajní části obrazu se nesou v Kupkově charakteristickém šedém a hnědém koloritu, zatímco padající zlaté jiskry odkazují ke zlatému dešti boha Dia.
Rekordního úspěchu dosáhla společnost i letos se vzácným olejem Bohumila Kubišty. To se stalo nejdražším dílem, vydraženým v roce 2025, kdy se jí podařilo prodat ikonický olej tohoto autora s názvem Zátiší malířské za úctyhodných 44,165.000 Kč. Kubistické plátno vrcholného uměleckého i sběratelského významu je nejen nejdražším prodaným dílem v roce 2025 v Čechách, ale zároveň i nejdražším obrazem s motivem zátiší, prodaným na aukci v celé střední a východní Evropě.
Zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT