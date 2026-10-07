Cesnet zpřístupnil superpřesný čas v celé síti. CESTime pracuje s nanosekundami

Časový údaj se může zdát samozřejmostí. Ve vědeckých infrastrukturách, telekomunikačních a energetických sítích nebo dalších technologicky náročných systémech ale mohou rozhodovat i nanosekundy – a stejně důležité jako přesnost je i to, odkud časový signál přichází. CESTime proto namísto družic přenáší čas pozemní optickou sítí, a to nezávisle na GNSS a jejich signálu, který může být rušen nebo cíleně ovlivňován. Síť, na které služba CESTime funguje, v současnosti zahrnuje více než 20 uzlů White Rabbit a 26 optických spojů tvořených 3785 kilometry optických vláken. Pro zvýšení odolnosti a zajištění kontinuity služby infrastrukturu tvoří čtyři optické okruhy, které v případě přerušení optické trasy nebo poruchy zařízení poskytují alternativní trasy pro distribuci časového signálu do nezasažených částí sítě.
Základem infrastruktury jsou dvoje atomové hodiny, které poskytují referenční čas pro celý distribuovaný systém. Tyto hodiny jsou navázány na Státní etalon času a frekvence, který je oficiálním zdrojem času pro Českou republiku. Přesný čas se sítí šíří prostřednictvím technologie White Rabbit, která je schopna doručovat časový signál s nanosekundovou přesností. Optická vrstva zajišťuje plně optický obousměrný přenos signálu, což umožňuje efektivně distribuovat časový signál na dlouhé vzdálenosti a zároveň spolehlivě kalibrovat jednotlivé optické linky. Síť využívá více než 30 obousměrných optických zesilovačů CzechLight, které jsou výsledkem výzkumu a vývoje přímo ve sdružení CESNET. Díky tomu lze optickou infrastrukturu flexibilně konfigurovat a automatizovaně řídit. Použité technologie dovolují zajistit vysokou dostupnost služby a celý systém tak může být prototypem pro kritickou infrastrukturu distribuce času.
Služba CESTime poskytuje uživatelům přístup ke společné vysoce stabilní časové referenci. Plánovaná nejistota dodávaného času je do pěti nanosekund, díky čemuž je služba vhodná pro aplikace, u nichž běžná síťová synchronizace nebo satelitní navigační systémy neposkytují dostatečnou přesnost či spolehlivost.
„Spuštěním služby CESTime uplatňujeme výsledky našeho dlouhodobého výzkumu distribuce přesného času v optických sítích v praxi. Technologii White Rabbit jsme ověřovali v laboratorních podmínkách i v reálné síťové infrastruktuře, včetně panevropské sítě GÉANT, a nyní můžeme tuto technologii nabídnout také jako službu,“ vysvětluje koordinátor spuštění služby CESTime Michal Krsek a dodává: „Tím se zároveň otevírá prostor pro její širší praktické využití. Uplatnění může najít nejen ve výzkumném a akademickém prostředí, ale také v komerční sféře, například v telekomunikacích, energetice nebo bezpečnosti, kde je spolehlivá časová synchronizace důležitou součástí provozu. V neposlední řadě jde také o důležitý prvek národní digitální suverenity. Česká republika díky němu nemusí spoléhat na časové služby poskytované systémy jiných zemí, jejichž signál může být rušen, jak se ostatně děje například i východně od nás.“
CESNET se rozvoji technologie White Rabbit věnuje také na mezinárodní úrovni. V letošním roce se jako první česká organizace připojil k White Rabbit Collaboration, kterou zaštiťuje CERN a která propojuje výzkumné organizace, univerzity a technologické společnosti zapojené do dalšího rozvoje a praktického využití technologie.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S2RqLjbLlDM&feature=youtu.be
Zdroj: CESNET
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59491.