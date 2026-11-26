Otevřená věda čelí novým bezpečnostním výzvám
Mezinárodní spolupráce patří k základním předpokladům vědeckého pokroku. S rostoucím strategickým významem výzkumu však přibývá situací, během nichž může být akademické prostředí vystaveno nežádoucímu zahraničnímu vlivu, pokusům o získání citlivých technologií nebo zneužití vědeckých poznatků. Zvláštní pozornost se proto soustředí na oblasti, jejichž výsledky mají vedle vědeckého přínosu také zásadní ekonomický či bezpečnostní význam. Na potřebu důslednější ochrany strategických technologií upozornila již v říjnu 2023 Evropská komise. Ve svém doporučení identifikovala deset kritických technologických oblastí z hlediska ekonomické bezpečnosti Evropské unie, přičemž čtyři z nich označila za zvlášť citlivé. Patří mezi ně pokročilé polovodiče, umělá inteligence, kvantové technologie a biotechnologie. Právě v těchto odvětvích mohou mít úniky know-how či nežádoucí transfer technologií dalekosáhlé důsledky.
Význam takzvané institucionální odolnosti současně posiluje nová česká legislativa. Zákon č. 328/2025 Sb., o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který nabude účinnosti 1. ledna 2027, přináší nové požadavky na ochranu výzkumných institucí před ovlivňováním cizí moci a na zajištění bezpečnosti jejich činnosti. Univerzity tak stojí před úkolem účinně předcházet rizikům, aniž by přitom omezovaly mezinárodní spolupráci a otevřený přístup k vědeckým výsledkům.
Univerzitám pomohou analýzy veřejně dostupných informací
Právě s hledáním této rovnováhy má vysokým školám pomoci nové oddělení CESNETu. Jeho vznik iniciovala Česká konference rektorů, která sdružení oslovila s návrhem na vytvoření společného odborného zázemí pro posuzování možných rizik. Výsledkem je pilotní projekt, v jehož rámci bude sdružení CESNET poskytovat univerzitám analytickou podporu při prověřování zahraničních partnerů i dalších okolností mezinárodní spolupráce. „České vysoké školy dnes spolupracují s institucemi po celém světě a může být pro ně náročné samostatně prověřovat všechna potenciální bezpečnostní rizika. Chceme jim proto nabídnout podporu a pomoc, kterou budou moci při svém rozhodování využít. Nejde nám o vytváření dalších překážek pro mezinárodní spolupráci, ale naopak o to, aby mohla pokračovat bezpečně a s vědomím možných rizik. Sdružení CESNET vysokým školám poskytne součinnost pro činnost, jejíž význam v současném mezinárodním prostředí roste. Samotné rozhodování o navazování či pokračování spolupráce však zůstane v rukou jednotlivých univerzit, které nadále nesou odpovědnost za vyhodnocení rizik a přijetí odpovídajících opatření. Vysoké školy již samy aktivně problematiku institucionální odolnosti řeší a začleňují ji do konceptu bezpečnosti. Vzájemná spolupráce však může výrazně napomoci zvyšování odolnosti vysokých škol před nastíněnými riziky,“ vysvětluje ředitel Úseku kybernetické bezpečnosti sdružení CESNET Jan Kolouch.
Při své činnosti bude nové oddělení využívat především metodu Open Source Intelligence (OSINT), založenou na systematickém vyhledávání, ověřování a vyhodnocování informací z veřejně dostupných zdrojů. Odborníci CESNETu budou podle požadavků jednotlivých vysokých škol analyzovat informace o vybraných státech, oblastech výzkumu i konkrétních právnických a fyzických osobách. Získané poznatky následně zpracují do podkladů, které univerzitám umožní lépe posoudit případná rizika a zohlednit je při plánování spolupráce.
Zdroj: CESNET
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60263.