Cesta na Konopiště bude díky novému kamennému mostu komfortnější a bezpečnější

Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Co se týče směru od Prahy, tak místo, respektive parkoviště u zámku Konopiště je plně přístupné bez jakýchkoli omezení. Z druhého směru, řekněme od strany od Benešova už je to s objížďkou, přičemž objížďka řidiče nijak nezdrží, délka toho zdržení je zhruba pět až deset minut.“
Aktuálně na místě probíhají práce na nosné konstrukci mostu, kde probíhá šalování a následně se přejde k pracím na poprsních zídkách. Nakonec přijdou na řadu izolace a zásypy nosné konstrukce. A jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky, bude se pokračovat na římsách a dokončování. Tím, že jde o práci na vodě, tak je vše mnohem složitější.
Miroslav Moudrý, vedoucí provozu mosty, společnost PORR: „Práci nám to trochu komplikuje, protože začalo upouštění rybníka nad mostem, nicméně jsme připraveni hlídkami kontrolovat stav vody. Dokončení prací je plánováno na květen roku 2026, s tím, že zprůjezdnit most bychom chtěli dříve, během jara, v závislosti na klimaticky vhodných podmínkách.“
Cena stavby se vyšplhá na 25 milionů korun bez daně a je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výsledkem má být komfortnější a hlavně bezpečnější cesta k zámku Konopiště a to právě díky novému kamennému mostu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava