Cesta Riccarda Pastore od záchrany chipsů k evropské distribuci

Praha 6. srpna 2024 (PROTEXT) - Původně založil malou distribuční společnost New delespine s jediným cílem, a to pomoci zachránit výrobu inovativních chipsů z italské zeleniny. Fabrika Enjoy Chips z italské oblasti Veneto se totiž kvůli špatné obchodní strategii dostala do insolvence. Nyní Riccardo Pastore řídí distribuční holding, který expanduje po celé Evropě.