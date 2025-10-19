Cesta za elegancí: Globální turné elegantního cestování LEPAS slavilo úspěch v Číně

Wu-chu (Čína) 19. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Čínská kapitola „Globálního turné elegantního cestování", pořádaného novou značkou vozidel s alternativním pohonem LEPAS z rodiny Chery Group, se po cestě rušnými městy i půvabnou krajinou úspěšně uzavřela 16. října ve městě Wu-chu v provincii An-chuej. Turné představuje předehru k představení značky LEPAS na 2025 Chery International User Summitu. Více než 900kilometrová testovací trasa přes Šanghaj, Su-čou, Mo-kan-šan, Süan-čcheng a Wu-chu přilákala zástupce médií, významné osobnosti i zákazníky, aby se seznámili s výjimečnými přednostmi modelu LEPAS L8 a vychutnali si panoramatickou ukázku elegantní jízdy i živé ztvárnění image značky LEPAS jako „jedničky v elegantním cestování".

V Šanghaji měli návštěvníci příležitost zkoumat chování vozu v městských podmínkách či parametry zrychlení. Vůz LEPAS L8 zapůsobil jak hladkým startem, tak prostornou kabinou a vynikající akustikou, které ztělesňují městskou kultivovanost. Na dálnicích do Su-čou nabídl jeho adaptivní tempomat (ACC, Adaptive Cruise Control) uvolněnou jízdu s inteligentním ovládáním na pozadí poetických klasických zahrad Su-čou. V Mo-kan-šanu pak zajistila přesná odezva výkonu a kalibrace řízení snadné ovládání na klikatých horských silnicích. Při následném táboření se externí zdroj vozu dokonce postaral o osvětlení kempu a hřejivou, stylovou atmosféru pro společné posezení s vyprávěním příběhů.

Během přejezdu zamlžených vrchů Süan-čchengu byla stabilita a odolnost modelu LEPAS L8 důstojným protějškem vznešené odlehlosti severní An-chuej, jejíž krajina se odrážela v zářivém „Ink White" laku karoserie. Po příjezdu do Wu-chu si hosté vychutnali malebnou plavbu po řece a cestu zakončili ukázkami automatického parkovacího asistenta (APA, Automatic Parking Assist) a dálkového parkovacího asistenta (RPA, Remote Parking Assist), které předvedly inteligentní pohodlí vozů LEPAS v záři „Riverside Orange" ve Wu-chu.

Čínská cesta se značkou LEPAS spojila ukázku řízení v rozmanitých podmínkách s lifestylovými událostmi, jako je kempování a objevování měst, a stala se tak nejen prezentací nového vozu, ale i živým vtělením elegantní filozofie životního stylu LEPAS.

V budoucnu se chystá značka LEPAS dále propagovat svou ideu „elegantního cestování", která propojuje technologii a životní styl, aby tak inspirovala každého řidiče k jeho vlastní cestě za elegancí. Na mezinárodní summit uživatelů Chery 2025 (Chery International User Summit) chystá LEPAS řadu zajímavostí – včetně prvního stylového domu LEPAS Elegant Lifestyle House, události LEPAS DAY, interaktivních testovacích jízd a svého prvního veřejného testu bezpečnosti – to vše spolu s robotem AiMOGA od Chery a výstavou Ecosystem Exhibition, ilustrujícími propojenou síť inovací skupiny Chery v oblasti produktů, technologií a životního stylu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798985/2.jpg

KONTAKT: Kelvin, +86-13602457596, tanpeiwen@mychery.com

 

