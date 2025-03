Cestáři ořezávají dřeviny u silnic, aby neohrožovaly provoz

13:16

Ostrava 17. března 2025 (PROTEXT) - Větve přesahující do vozovky, nebo staré stromy, které by se mohly vyvrátit na silnici. Až do konce března budou silničáři takové dřeviny ořezávat nebo přímo kácet. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu.