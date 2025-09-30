Čeští investoři mají novou možnost: vyzkoušejte obchodování přes API s RoboMarkets

API umožňuje zadávat obchodní příkazy, získávat cenová data v reálném čase, kontrolovat stav účtu nebo budovat vlastní obchodní strategie bez nutnosti manuálních zásahů. Díky tomu lze obchodování posunout na novou úroveň – od pravidelných automatizovaných nákupů až po komplexní algoritmické strategie využívané profesionálními fondy.
Na to, jak API v praxi využít, se zaměřuje nový článek z dílny Fintree: „Jak na obchodování přes API s RoboMarkets? Základy i tvorba jednoduché strategie“. Čtenáři v něm najdou návod, jak získat API klíč v aplikaci R StocksTrader, jak si vyzkoušet první dotazy přes Postman nebo jak si sestavit vlastní obchodní strategii – třeba i s pomocí nástrojů, jako je ChatGPT.
Díky napojení na TradingView jde RoboMarkets naproti potřebám profesionálních traderů, kteří chtějí kombinovat robustní analytické nástroje s možností okamžité exekuce obchodů. Pro české investory to znamená dostupnější cestu k obchodování na stejné úrovni, jakou využívají velcí hráči na mezinárodních trzích.
RoboMarkets – moderní přístup k dlouhodobému investování
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorům přístup k více než 5000 reálných akcií a ETF z USA, EU, Velké Británie a Švýcarska. Neustále rozšiřuje svou nabídku nástrojů. Obchodní platforma umožňuje jednoduché a transparentní investování s nízkými poplatky a profesionálními nástroji.
Ve spolupráci se svým partnerem Fintree poskytuje RoboMarkets Deutschland nejen technická řešení, ale také vzdělávání a podporu pro ty, kteří chtějí budovat své finanční aktiva promyšleným, dlouhodobým a transparentním způsobem.
Provozovatel platformy RoboMarkets uvádí, že jeho informace nepředstavují investiční poradenství, a poskytuje klientům důležitý dokument s názvem Upozornění na rizika. RoboMarkets varuje, že investování s sebou nese riziko ztráty kapitálu.
Zdroj: Fintree
