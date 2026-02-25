Čeští investoři objevují potenciál zemědělské půdy na Slovensku

Program AGRO INVEST cílí především na investory, kteří chtějí portfolio doplnit o konzervativnější složku bez nutnosti aktivní správy. „Typickým klientem programu není spekulant očekávající rychlé zisky. Nejčastěji jde o podnikatele nebo manažera ve věku zhruba 35 až 60 let, který už má zkušenost s nemovitostmi či finančními trhy a hledá stabilnější prvek majetku,“ říká Vladimír Zpěváček, CEO a správce půdního fondu AGRO INVEST.
Investice do zemědělské půdy je podle něj vhodná zejména pro ty, kteří preferují dlouhodobý horizont, chtějí ochránit majetek před inflací a dávají přednost nižší volatilitě. Naopak není určena investorům, kteří očekávají rychlé zhodnocení v řádu měsíců za cenu zvýšeného risku.
Atraktivitu programu ilustruje i modelový příklad klienta, podnikatele, který měl zájem o rozšíření konzervativnější části svého portfolia. Společně s odborníky AGRO INVEST vybral přibližně 12 hektarů pozemků na Slovensku, již pronajatých stabilnímu zemědělskému subjektu. „Klient nemusel řešit administrativu ani komunikaci s nájemcem. Celý proces akvizice i následný servis jsme zajistili,“ doplňuje Zpěváček.
Slovenský trh přitom podle dostupných dat vykazuje průměrný růst cen půdy přibližně o 7 až 12 % ročně v závislosti na lokalitě. Hodnota klientova pozemku se vyvíjí v souladu s tímto trendem a současně generuje pravidelný nájemní příjem. Pro české investory je Slovensko navíc srozumitelným prostředím – kulturně, jazykově i právně. Zásadní roli hraje také cenová hladina. „Český trh je vyspělejší a tedy aktuálně dražší, zatímco slovenský má stále prostor pro další nárůst hodnoty. Právě kombinace dostupnějšího vstupu a růstového potenciálu je pro investory velmi zajímavá,“ vysvětluje Zpěváček.
Časté otázky potenciálních investorů směřují k bezpečnosti a likviditě této komodity. Podle Zpěváčka je klíčovým argumentem samotná podstata půdy: „Jde o omezený zdroj, který nelze vytvořit. Její hodnota je dlouhodobě podpořena právě nedostatkem nabídky.“ Vedle finančního aspektu stojí za zmínku i mezigenerační rozměr. Půda nepodléhá technologickému zastarávání ani krátkodobým trendům a může být předána dalším generacím jako stabilní majetek. „Po zkušenostech s inflací si investoři znovu uvědomují hodnotu reálných aktiv. Nejde o krátkodobý trend, ale o návrat k principu uchování hodnoty,“ uzavírá Vladimír Zpěváček.
Zdroj: AGRO INVEST
