Čeští lékaři dobývají svět

Autor:
  10:30
Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - České zdravotnictví žije ve dvou paralelních realitách. Zatímco v zahraničí sklízí respekt, doma řeší limity systému. Nedostatek personálu, přeplněné čekárny nebo rostoucí tlak na rozpočty totiž staví české lékaře do zcela odlišné pozice.

Jsou zváni na největší světové kongresy. Publikují v prestižních časopisech. A v některých oborech dokonce určují směr. Jejich jména znají odborníci v Evropě i za oceánem, často dříve než široká veřejnost doma. Bez velkých kampaní, bez marketingu, bez "národní značky". Přesto vzniká reputace, která má reálnou hodnotu - odbornou i ekonomickou.

České zdravotnictví patří dlouhodobě mezi kvalitní systémy i v evropském srovnání. „I když náš zdravotní systém mé své mezery, jako například nedostupnost lékařů v regionech mimo velká centra a zaměření spíš na léčbu než prevenci, je na vysoké úrovni. V různých oborech máme stejnou kvalitu jak v léčebných, tak výzkumných oblastech,“ popisuje stav českého zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, bývalý náměstek ministra zdravotnictví.

Výzvou do budoucna je, jak tento potenciál lépe využít a posílit jeho konkurenceschopnost. Jeho kvalitu potvrzují odborníci napříč oborem. A není to ojedinělý názor, se kterým se lze setkat. „Naše zdravotnictví je srovnatelné se západoevropským,“ jak už dříve zdůraznil pro Český rozhlas i současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Neviditelný export, který funguje

Česko své zdravotnictví aktivně neprodává. Přesto má silnou reputaci. Vytvářejí ji konkrétní jména, lékaři, kteří se objevují na globálních konferencích nebo v žebříčcích typu Forbes Česko. A právě tady se skrývá ekonomický přesah. V době, kdy státy soutěží o inovace a talenty, se kvalitní medicína stává strategickým aktivem.

Zdravotnictví totiž není jen výdaj státního rozpočtu. Je to i exportní artikl. Ve formě know-how, inovací i reputace, která přitahuje pacienty a investice ze zahraničí. Zahraniční pacienti dnes často necestují jen za cenou, ale právě za kvalitou a zkušeností. Když český lékař vystoupí na mezinárodním kongresu, není to jen osobní úspěch. Je to i signál toho, že medicína vznikající v Česku obstojí v globální konkurenci, a zároveň je to také účinná forma budování značky celé země.

Transplantace, urologie, oftalmologie i špičkový výzkum

Jedním z nejviditelnějších příkladů je IKEM. Pracoviště, které patří mezi evropskou špičku v transplantační medicíně. Chirurg Jiří Froněk zde vede programy, které patří k nejnáročnějším v oboru - transplantace jater, slinivky nebo kombinované výkony. A své zkušenosti pravidelně sdílí se světem. IKEM se tak stává nejen zdravotnickým zařízením, ale i exportérem špičkového know-how.

Podobně silnou stopu zanechává Česko i v urologii. Marek Babjuk patří mezi nejcitovanější odborníky na nádory močového měchýře a podílí se na tvorbě evropských doporučení. Jeho práce ovlivňuje klinickou praxi daleko za hranicemi České republiky. Nejde tedy jen o to, že držíme krok. V některých oblastech ho pomáháme dokonce určovat. A právě to je moment, kdy se z "dobrého systému" stává systém konkurenceschopný.

Generace, která nemá hranice

Nová generace lékařů už neřeší, kde končí Česko. Výzkum, klinická praxe i spolupráce dnes fungují globálně. Mobilita a sdílení dat zásadně mění způsob, jakým medicína vzniká. Neurolog Jakub Hort se dlouhodobě věnuje Alzheimerově chorobě a spolupracuje s předními světovými týmy. Český pacient se tak dostává do kontaktu s globálním výzkumem. Zároveň se české instituce stávají součástí mezinárodních klinických studií.

Kardiolog Petr Neužil zase patří mezi průkopníky v léčbě srdečních arytmií. Podílí se na vývoji nových metod i vzdělávání lékařů ze zahraničí. Jeho práce ukazuje, že inovace nemusí vznikat jen v největších světových centrech. A tohle nejsou výjimky. Je to sofistikovaný systém, který - i přes své limity - dokáže produkovat nadstandardní úroveň.

Silné jméno mají i ženy

Do popředí se stále více dostávají rovněž české lékařky. Nejen jako odbornice, ale i jako hlas prevence, osvěty, inovací a kvality. Jejich role se postupně rozšiřuje i do leadershipu a mezinárodní reprezentace. Jedním z výrazných jmen je Andrea Janeková, která vede centrum kataraktové, refrakční a vitreoretinální chirurgie v Očním centru Praha a specializuje se na moderní mikrochirurgii oka. Ve své práci propojuje klinickou praxi, inovace i vzdělávání a patří mezi lékaře, kteří aktivně posouvají obor kupředu.

Pravidelně vystupuje na mezinárodních kongresech, kde prezentuje výsledky své práce a sdílí zkušenosti s nejnovějšími technologiemi v oftalmologii. Přednáší napříč Evropou, ve Spojených státech a v letošním roce kromě dalších evropských konferencí vystoupí jako tzv. keynote speaker v kanadském Montrealu, kam byla pozvána výborem Kanadské oftalmologické společnosti na zdejší největší oftalmologickou konferenci. Právě v Kanadě představí nové chirurgické postupy, technologie a přístupy, které nacházejí uplatnění v mezinárodním měřítku. Tím přispívá rovněž ke zviditelnění a vzorné reprezentaci české oftalmologie a České republiky jako takové.

Nevyužitý potenciál

České zdravotnictví má pověst, která vznikla přirozeně. Bez strategie, bez marketingu, bez řízení. A přesto funguje. A právě to může být jeho největší slabina i příležitost. Protože to, co dnes vzniká spontánně, by mohlo být cíleně rozvíjeno.

V době, kdy se svět přetahuje o talenty, inovace a know-how, má Česko něco, co se nedá rychle vybudovat ani koupit. Dlouhodobě budovanou odbornost a reputaci. Generaci lékařů, kteří obstojí kdekoliv na světě. A kteří mohou být základem pro silnější postavení Česka na globální mapě zdravotnictví. Otázka už dnes není, jestli máme kvalitní medicínu. Ale jestli ji dokážeme stabilně proměnit v konkurenční výhodu.

 

Zdroj: ABBBA Consulting

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Praha Troja, Galerie Pergola

Praha Troja, Galerie Pergola

V Troji v Galerii Pergola probíhá výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ s názvem Barvy dětství.

vydáno 18. května 2026  11:32

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Přeplněný kontejner

Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na...

18. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Parkoviště Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněno, řidiči mohou získat slevy

ilustrační snímek

Řidiči, kteří při cestě do Ostravy využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz...

18. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Nový Jičín opravuje výtluky, Technické služby na to mají dva miliony korun

ilustrační snímek

Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby, které opravy dělají, mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic dva miliony korun....

18. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  11:28

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:22

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  18. 5. 11:19

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  18. 5. 11:16

38. tradiční keramický den v Kostelci nad Černými lesy

18. května 2026  11:16

Lidé, primáti a psi sdílejí parazity, naznačil výzkum ve Středoafrické republice

ilustrační snímek

Paraziti se mezi lidmi, psy a volně žijícími primáty přenášejí častěji, než vědci dosud předpokládali. Výzkum Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a...

18. května 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.