Čeští lékaři dobývají svět

Jsou zváni na největší světové kongresy. Publikují v prestižních časopisech. A v některých oborech dokonce určují směr. Jejich jména znají odborníci v Evropě i za oceánem, často dříve než široká veřejnost doma. Bez velkých kampaní, bez marketingu, bez "národní značky". Přesto vzniká reputace, která má reálnou hodnotu - odbornou i ekonomickou.
České zdravotnictví patří dlouhodobě mezi kvalitní systémy i v evropském srovnání. „I když náš zdravotní systém mé své mezery, jako například nedostupnost lékařů v regionech mimo velká centra a zaměření spíš na léčbu než prevenci, je na vysoké úrovni. V různých oborech máme stejnou kvalitu jak v léčebných, tak výzkumných oblastech,“ popisuje stav českého zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, bývalý náměstek ministra zdravotnictví.
Výzvou do budoucna je, jak tento potenciál lépe využít a posílit jeho konkurenceschopnost. Jeho kvalitu potvrzují odborníci napříč oborem. A není to ojedinělý názor, se kterým se lze setkat. „Naše zdravotnictví je srovnatelné se západoevropským,“ jak už dříve zdůraznil pro Český rozhlas i současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Neviditelný export, který funguje
Česko své zdravotnictví aktivně neprodává. Přesto má silnou reputaci. Vytvářejí ji konkrétní jména, lékaři, kteří se objevují na globálních konferencích nebo v žebříčcích typu Forbes Česko. A právě tady se skrývá ekonomický přesah. V době, kdy státy soutěží o inovace a talenty, se kvalitní medicína stává strategickým aktivem.
Zdravotnictví totiž není jen výdaj státního rozpočtu. Je to i exportní artikl. Ve formě know-how, inovací i reputace, která přitahuje pacienty a investice ze zahraničí. Zahraniční pacienti dnes často necestují jen za cenou, ale právě za kvalitou a zkušeností. Když český lékař vystoupí na mezinárodním kongresu, není to jen osobní úspěch. Je to i signál toho, že medicína vznikající v Česku obstojí v globální konkurenci, a zároveň je to také účinná forma budování značky celé země.
Transplantace, urologie, oftalmologie i špičkový výzkum
Jedním z nejviditelnějších příkladů je IKEM. Pracoviště, které patří mezi evropskou špičku v transplantační medicíně. Chirurg Jiří Froněk zde vede programy, které patří k nejnáročnějším v oboru - transplantace jater, slinivky nebo kombinované výkony. A své zkušenosti pravidelně sdílí se světem. IKEM se tak stává nejen zdravotnickým zařízením, ale i exportérem špičkového know-how.
Podobně silnou stopu zanechává Česko i v urologii. Marek Babjuk patří mezi nejcitovanější odborníky na nádory močového měchýře a podílí se na tvorbě evropských doporučení. Jeho práce ovlivňuje klinickou praxi daleko za hranicemi České republiky. Nejde tedy jen o to, že držíme krok. V některých oblastech ho pomáháme dokonce určovat. A právě to je moment, kdy se z "dobrého systému" stává systém konkurenceschopný.
Generace, která nemá hranice
Nová generace lékařů už neřeší, kde končí Česko. Výzkum, klinická praxe i spolupráce dnes fungují globálně. Mobilita a sdílení dat zásadně mění způsob, jakým medicína vzniká. Neurolog Jakub Hort se dlouhodobě věnuje Alzheimerově chorobě a spolupracuje s předními světovými týmy. Český pacient se tak dostává do kontaktu s globálním výzkumem. Zároveň se české instituce stávají součástí mezinárodních klinických studií.
Kardiolog Petr Neužil zase patří mezi průkopníky v léčbě srdečních arytmií. Podílí se na vývoji nových metod i vzdělávání lékařů ze zahraničí. Jeho práce ukazuje, že inovace nemusí vznikat jen v největších světových centrech. A tohle nejsou výjimky. Je to sofistikovaný systém, který - i přes své limity - dokáže produkovat nadstandardní úroveň.
Silné jméno mají i ženy
Do popředí se stále více dostávají rovněž české lékařky. Nejen jako odbornice, ale i jako hlas prevence, osvěty, inovací a kvality. Jejich role se postupně rozšiřuje i do leadershipu a mezinárodní reprezentace. Jedním z výrazných jmen je Andrea Janeková, která vede centrum kataraktové, refrakční a vitreoretinální chirurgie v Očním centru Praha a specializuje se na moderní mikrochirurgii oka. Ve své práci propojuje klinickou praxi, inovace i vzdělávání a patří mezi lékaře, kteří aktivně posouvají obor kupředu.
Pravidelně vystupuje na mezinárodních kongresech, kde prezentuje výsledky své práce a sdílí zkušenosti s nejnovějšími technologiemi v oftalmologii. Přednáší napříč Evropou, ve Spojených státech a v letošním roce kromě dalších evropských konferencí vystoupí jako tzv. keynote speaker v kanadském Montrealu, kam byla pozvána výborem Kanadské oftalmologické společnosti na zdejší největší oftalmologickou konferenci. Právě v Kanadě představí nové chirurgické postupy, technologie a přístupy, které nacházejí uplatnění v mezinárodním měřítku. Tím přispívá rovněž ke zviditelnění a vzorné reprezentaci české oftalmologie a České republiky jako takové.
Nevyužitý potenciál
České zdravotnictví má pověst, která vznikla přirozeně. Bez strategie, bez marketingu, bez řízení. A přesto funguje. A právě to může být jeho největší slabina i příležitost. Protože to, co dnes vzniká spontánně, by mohlo být cíleně rozvíjeno.
V době, kdy se svět přetahuje o talenty, inovace a know-how, má Česko něco, co se nedá rychle vybudovat ani koupit. Dlouhodobě budovanou odbornost a reputaci. Generaci lékařů, kteří obstojí kdekoliv na světě. A kteří mohou být základem pro silnější postavení Česka na globální mapě zdravotnictví. Otázka už dnes není, jestli máme kvalitní medicínu. Ale jestli ji dokážeme stabilně proměnit v konkurenční výhodu.
Zdroj: ABBBA Consulting
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.