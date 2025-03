Čeští mentálně hendikepovaní sportovci zatím získali 14 medailí na Zimní speciální olympiádě v Turíně. Čekají je další závody

Zlatou medaili v obřím slalomu na snowboardu získala Denisa Trmalová, která porazila nejen všechny svoje soupeřky, ale i všechny mužské soupeře, a navíc se umístila druhá i ve slalomu. "Bylo to náročné, trať byla rozbitá, bylo to dost napínavé, ale hodně jsem si to užila. V Turíně se mi líbilo, prošli jsme i památky, jídlo bylo skvělé a i v horském středisku to bylo super. Budu moc ráda, když se budu moci zúčastnit i dalších světových her. Měla jsem štěstí na skvělé trenérky," říká zlatá a stříbrná medailistka Denisa Trmalová.

Další medaile získali Češi v obřím slalomu na snowboardu – Stanislav Mach stříbrnou a Emilie Halušková bronzovou. Dále se ve svých kategoriích ve snowboardingu umístili na 2. místě Jan Kačán a na 3. Emilie Halušková. V alpském lyžování bodovali také Veronika Veselá (1. místo) a Matěj Kriso (2. místo). V netradičním běhu na sněžnicích uspěli Petr Vadlejch (stříbro) a Marie Zámostná (zlato a stříbro), v běžeckém lyžování získali zlatou medaili Eva Procházková a Miroslav Procházka, bronzovou Aleš Procházka.

Celkově se Zimní speciální olympiády účastní přes 1500 mentálně hendikepovaných sportovců z 98 států. Česko reprezentuje 22 sportovců v alpském lyžování, běžeckém lyžování, běhu na sněžnicích, snowboardingu, tanci a krasobruslení.

Mezinárodní hnutí Speciální olympiády bylo založeno v roce 1968 ve Spojených státech. Založila ho Eunice Kennedyová Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho, s myšlenkou umožnit sportování lidem s mentálním postižením a podpořit tak rozvoj jejich osobnosti a integraci. Hnutí Speciálních olympiád je od roku 1988 přidruženým členem Mezinárodního olympijského výboru. V České republice funguje od roku 1990.

Zdroj: Speciální olympiáda Česká republika

