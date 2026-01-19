Čeští pedagogové si zaslouží uznání. Jsou nad evropským průměrem v zájmu o AI

AI dětem, NPI ČR, Microsoft, Google for Education, Aignos a další pedagogičtí influenceři společně proškolili více než 67 500 učitelů a učitelek. Chceme tuto zprávu dostat mezi co nejširší veřejnost, podpořit sebevědomí pedagogů a nahlas ocenit jejich práci.
Při této příležitosti vás zveme na tiskovou konferenci #ZasloužíSiUznání, pořádanou 26. ledna 2026, od 9 do 11 hodin v Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1). Proběhne také panelová diskuze na téma Podpora pedagogů ve využívání AI v praxi.
Program a hosté akce. Přihlášení přes formulář.
